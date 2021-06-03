Ізраїль повідомив про зв'язок між вакцинацією Pfizer і випадками міокардиту в молодих чоловіків

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю опублікувало результати дослідження про випадки запалення серця у молодих чоловіків, які зробили щеплення проти COVID-19 вакциною компанії Pfizer.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, зазначене дослідження було покликане з'ясувати ймовірний зв'язок між вакцинацією і запаленням серця, відомим як міокардит. Про виникнення міокардиту у вакцинованих МОЗ Ізраїлю повідомило 26 квітня.

Про подібні випадки 23 травня заявили і в США. Там у підлітків фіксують проблеми із серцем після COVID-вакцинації.

В Ізраїлі було зареєстровано 275 випадків міокардиту в період з грудня 2020 року по травень 2021 року серед 5 млн щеплених людей, передає US News із посиланням на результати дослідження.

Більшість пацієнтів, які перенесли запалення серця, провели в лікарні не більш ніж чотири дні, і 95% випадків були класифіковані як легкі. Дослідження проводили три групи вчених.

Дослідження виявило, що "існує ймовірний зв'язок між прийомом другої дози (вакцини Pfizer) і появою міокардиту серед чоловіків у віці від 16 до 30 років".

Згідно з отриманими даними, такий зв'язок частіше спостерігався серед чоловіків віком від 16 до 19 років, ніж в інших вікових групах.

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В очікуванні цього звіту МОЗ Ізраїлю відклав надання права на вакцинацію дітям віком від 12 до 15 років. Утім, паралельно з публікацією цих результатів комітет Міністерства схвалив вакцинацію підлітків.

"Комітет дав зелене світло вакцинації дітей віком від 12 до 15 років, і це стане можливим з наступного тижня", - сказав Нахман Еш, ізраїльський координатор з боротьби з пандемією.

Міокардит - це запальне захворювання міокарда, яке виникає в результаті впливу різних факторів і супроводжується інфільтрацією імунними клітинами і некрозом кардіоміоцитів.

Основними симптомами міокардиту (порушення серцевих функцій) є: відчуття втоми, болі в районі серця, задишка, підвищене потовиділення, прискорене серцебиття.