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Ізраїль повідомив про зв'язок між вакцинацією Pfizer і випадками міокардиту в молодих чоловіків

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Ізраїль повідомив про зв'язок між вакцинацією Pfizer і випадками міокардиту в молодих чоловіків

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю опублікувало результати дослідження про випадки запалення серця у молодих чоловіків, які зробили щеплення проти COVID-19 вакциною компанії Pfizer.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, зазначене дослідження було покликане з'ясувати ймовірний зв'язок між вакцинацією і запаленням серця, відомим як міокардит. Про виникнення міокардиту у вакцинованих МОЗ Ізраїлю повідомило 26 квітня.

Про подібні випадки 23 травня заявили і в США. Там у підлітків фіксують проблеми із серцем після COVID-вакцинації.

В Ізраїлі було зареєстровано 275 випадків міокардиту в період з грудня 2020 року по травень 2021 року серед 5 млн щеплених людей, передає US News із посиланням на результати дослідження.

Більшість пацієнтів, які перенесли запалення серця, провели в лікарні не більш ніж чотири дні, і 95% випадків були класифіковані як легкі. Дослідження проводили три групи вчених.

Дослідження виявило, що "існує ймовірний зв'язок між прийомом другої дози (вакцини Pfizer) і появою міокардиту серед чоловіків у віці від 16 до 30 років".

Згідно з отриманими даними, такий зв'язок частіше спостерігався серед чоловіків віком від 16 до 19 років, ніж в інших вікових групах.

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В очікуванні цього звіту МОЗ Ізраїлю відклав надання права на вакцинацію дітям віком від 12 до 15 років. Утім, паралельно з публікацією цих результатів комітет Міністерства схвалив вакцинацію підлітків.

"Комітет дав зелене світло вакцинації дітей віком від 12 до 15 років, і це стане можливим з наступного тижня", - сказав Нахман Еш, ізраїльський координатор з боротьби з пандемією.

Міокардит - це запальне захворювання міокарда, яке виникає в результаті впливу різних факторів і супроводжується інфільтрацією імунними клітинами і некрозом кардіоміоцитів.

Основними симптомами міокардиту (порушення серцевих функцій) є: відчуття втоми, болі в районі серця, задишка, підвищене потовиділення, прискорене серцебиття.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
275 случаев на 5 миллионов из которых 95% легкие
275/5,000,000*.05=.00000275, шанс умереть от падения метеорита 0,000001.
Шанс получить серьезные проблемы после вакцины в 2.75 раз больше чем получить метеоритом в лоб.
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03.06.2021 11:11
+3
Як після пфайзера проблеми то шо тоді після індуської буде робитись , та з нашою медициною
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03.06.2021 10:51
+3
Вот просто задумайся над той чушью, что ты написал. Т.е. уничтожают именно население богатых стран, а малоразвитые будут жить, потому что именно богатые страны проводят тотальную вакцинацию, а не развивающиеся.))
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03.06.2021 10:56
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та колите сами себе этот шмурдяк. где берутся те тысячи, о которых теперь уже Ляшко ежедневно отчитывается?!
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03.06.2021 10:37 Відповісти
пів Європи цим "шмурдяком" вакцинуються.... ну а ти можеш спутніком вакцинуватись Ізраїль повідомив про зв'язок між вакцинацією Pfizer і випадками міокардиту в молодих чоловіків - Цензор.НЕТ 4053
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03.06.2021 14:05 Відповісти
це той вірус такий гидкий.
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03.06.2021 10:39 Відповісти
Вот просто задумайся над той чушью, что ты написал. Т.е. уничтожают именно население богатых стран, а малоразвитые будут жить, потому что именно богатые страны проводят тотальную вакцинацию, а не развивающиеся.))
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03.06.2021 10:56 Відповісти
ніфіга, є такі убогі страни, у яких вже половина населення првакциновані, і не чим небудь, а саме пфайзером. Тоді коли Україна сама остання по всім парамаетрам, лише за смертністю перша.
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03.06.2021 18:03 Відповісти
Ничего не исключено. Земля уже перенаселена, стариков обеспечивать могут только в тех самых странах "золотого миллиарда".
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03.06.2021 10:57 Відповісти
Де она перенаселена? В столицах - мегаполисах. Проплешь огромная - одна седьмая суши. Сибирь зовется. Заселяй - не хочу.
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03.06.2021 12:43 Відповісти
Не, климат там херовый. Даже без кацапов туда мало кто захочет.
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03.06.2021 14:12 Відповісти
тебе лично сказал? Или люди говорят?
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03.06.2021 10:59 Відповісти
Дурень, перечитай свой комментарий, может твой "мозг" все же заметит ту противоречивую чушь, что тьі написал.
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03.06.2021 11:15 Відповісти
у тебя шапочка из фольги сползла. поправь скорее!
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03.06.2021 11:32 Відповісти
дивно, спочатку це казала ніба Мадлен Олбрайт, потім ці слова приписували Горбачову.... але кому б їх не приписували- носії лишньої хромосоми вірять в це.
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03.06.2021 14:00 Відповісти
тобто і другу дозу забагато, а пфайзер ще про третю казав. тоді зовсім амінь.
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03.06.2021 10:46 Відповісти
третя доза??? распятий мальчік сказав?
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03.06.2021 14:04 Відповісти
ну нашо ти показуєш свою русскомозглость? загугли.
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03.06.2021 18:00 Відповісти
Як після пфайзера проблеми то шо тоді після індуської буде робитись , та з нашою медициною
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03.06.2021 10:51 Відповісти
Тут еще вопрос: почему некоторые люди не способны заразиться? Тот самый пресловутый Т-клеточный иммунитет, который не исследуется. Зачем таким людям нахально вливать эти вакцины?
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03.06.2021 11:00 Відповісти
а тебе силою заставляють вакцнуватись???
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03.06.2021 14:03 Відповісти
ЧЕСТНЫЕ ЕВРЕИ !
НЕ ВЗИРАЯ НА ПЛОХУЮ НОВОСТЬ
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03.06.2021 10:55 Відповісти
275 случаев на 5 миллионов из которых 95% легкие
275/5,000,000*.05=.00000275, шанс умереть от падения метеорита 0,000001.
Шанс получить серьезные проблемы после вакцины в 2.75 раз больше чем получить метеоритом в лоб.
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03.06.2021 11:11 Відповісти
При осознании этого я впал в анафилактический шок
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03.06.2021 11:16 Відповісти
но метеоритом в лоб пока еще никто не получил. а проблему с сердечком заработали.
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03.06.2021 11:35 Відповісти
і коронавірус винен??? чи спосіб життя?
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03.06.2021 14:02 Відповісти
в новости, со ссылкой на израильское МОЗ сказано, что вероятно прививка вакцина Pfizer. потрудись хотя бы прочесть то, куда лезешь со своим "экспертным" мнением.
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03.06.2021 14:11 Відповісти
опа, сильний медичний ікспьорд нарісовався???? а ти перевіряло, чи жидовня хоч знає про це? ти по посиланню перейти потрудилось? дебілко тупориле...
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03.06.2021 17:39 Відповісти
дебіл, рахувати навчись.... як тобі атестат про закінчення школи видали????
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03.06.2021 13:59 Відповісти
Себе колют интерферон или ничего не колют, а гои пусть болеют и дохнгут.
Вот и весь смысл истерии с "вакцинацией" - слава Богу, половина населения планеты
просто на это всё не ведётся.
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03.06.2021 12:33 Відповісти
уколи себе ржавим гвоздьом- і буде тобі щастя Ізраїль повідомив про зв'язок між вакцинацією Pfizer і випадками міокардиту в молодих чоловіків - Цензор.НЕТ 6717
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03.06.2021 14:06 Відповісти
як весело читати коментарі різних імбецилів Ізраїль повідомив про зв'язок між вакцинацією Pfizer і випадками міокардиту в молодих чоловіків - Цензор.НЕТ 2752
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03.06.2021 13:57 Відповісти
А що буде далі ...
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03.06.2021 15:09 Відповісти
 
 