Рада відмовилася скасувати необхідний для завершення земельної реформи закон про продаж державної та комунальної землі через електронні аукціони
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Верховна Рада відмовилася скасувати прийняття закону про продаж державних та комунальних земельних ділянок через електронні аукціони.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Народні депутати розглянули сім постанов (№2195-П, 2195-П1, 2195-П2, 2195-П3, 2195-П4, 2195-П5, 2195-П6) Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні і в цілому проєкту закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них і не змогли прийняти жоден з них.
Перед голосуванням народний депутат "Батьківщини" Валентин Наливайченко підкреслив, що жодна тіньова схема стосовно землі не ліквідована.
За його словами, земля - це безцінний ресурс, який повинен належати громадянам України.
Нагадаємо, 18 травня Рада схвалила продаж державних та комунальних земельних ділянок через електронні аукціони.
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21 КВІТНЯ 2021
"Нарідний уряд слуг урода" схвалив законопроєкт ПРО СКАСУВАННЯ ПРАВА на безкоштовні 2 гектари землі
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если этот "электрон" какой ни будь Фельдман или Ахметов то можно...