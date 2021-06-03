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Рада відмовилася скасувати необхідний для завершення земельної реформи закон про продаж державної та комунальної землі через електронні аукціони

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада відмовилася скасувати необхідний для завершення земельної реформи закон про продаж державної та комунальної землі через електронні аукціони

Верховна Рада відмовилася скасувати прийняття закону про продаж державних та комунальних земельних ділянок через електронні аукціони.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Народні депутати розглянули сім постанов (№2195-П, 2195-П1, 2195-П2, 2195-П3, 2195-П4, 2195-П5, 2195-П6) Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні і в цілому проєкту закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них і не змогли прийняти жоден з них.

Перед голосуванням народний депутат "Батьківщини" Валентин Наливайченко підкреслив, що жодна тіньова схема стосовно землі не ліквідована.

Також читайте: Завершення земельної реформи: закон про передачу земель ОТГ опублікували в "Голосі України"

За його словами, земля - ​​це безцінний ресурс, який повинен належати громадянам України.

Нагадаємо, 18 травня Рада схвалила продаж державних та комунальних земельних ділянок через електронні аукціони.

Автор: Анастасія Потіха
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Такий куш випустять із рук голодранці
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03.06.2021 10:34 Відповісти
как вам разворот - даже в этом слуги не последовательны - мало им занесли - подонки
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03.06.2021 10:34 Відповісти
Хто зможе на аукціонах тягатись в ціні з різними бєнями, фірташами та іншими ахметками?
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03.06.2021 10:37 Відповісти
Щось не видно палких прихильників розпродажу землі. Заховались і мовчать.
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03.06.2021 10:52 Відповісти
"З досягненням 18-ти років кожен громадянин України може безкоштовно отримати п'ять ділянок землі. В цілому можна безкоштовно приватизувати 2,28 га."

Рада отказалась отменить необходимый для завершения земельной реформы закон о продаже государственной и коммунальной земли через электронные аукционы - Цензор.НЕТ 9237 21 КВІТНЯ 2021
"Нарідний уряд слуг урода" схвалив законопроєкт ПРО СКАСУВАННЯ ПРАВА на безкоштовні 2 гектари землі
Жрі.Те !!! Не обляпайтесь.
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03.06.2021 10:46 Відповісти
Рада отказалась отменить необходимый для завершения земельной реформы закон о продаже государственной и коммунальной земли через электронные аукционы - Цензор.НЕТ 8730
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03.06.2021 10:54 Відповісти
Дла прийняття участі у приватизації не потрібно чекати на виповнення 18 років. Навіть новонородженний може (точніше батьки або опікуни) отримати ІНН у налоговій та приватизувати земельну ділянку на дитину..
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03.06.2021 13:32 Відповісти
"Верховная Рада отказалась отменить принятие закона о продаже государственных и коммунальных земельных участков через электронные аукционы."Источник: https://censor.net/ru/n3269194
НАПРАСНО !!!
если этот "электрон" какой ни будь Фельдман или Ахметов то можно... Рада відмовилася скасувати необхідний для завершення земельної реформи закон про продаж державної та комунальної землі через електронні аукціони - Цензор.НЕТ 6749
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03.06.2021 11:01 Відповісти
 
 