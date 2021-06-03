Рада відмовилася скасувати необхідний для завершення земельної реформи закон про продаж державної та комунальної землі через електронні аукціони

Верховна Рада відмовилася скасувати прийняття закону про продаж державних та комунальних земельних ділянок через електронні аукціони.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Народні депутати розглянули сім постанов (№2195-П, 2195-П1, 2195-П2, 2195-П3, 2195-П4, 2195-П5, 2195-П6) Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні і в цілому проєкту закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них і не змогли прийняти жоден з них.

Перед голосуванням народний депутат "Батьківщини" Валентин Наливайченко підкреслив, що жодна тіньова схема стосовно землі не ліквідована.

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За його словами, земля - ​​це безцінний ресурс, який повинен належати громадянам України.

Нагадаємо, 18 травня Рада схвалила продаж державних та комунальних земельних ділянок через електронні аукціони.