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Законопроєкт Зеленського про деолігархізацію надійшов до комітету Ради з нацбезпеки, - "слуга народу" Безугла

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт Зеленського про деолігархізацію надійшов до комітету Ради з нацбезпеки, -

Законопроєкт авторства президента Володимира Зеленського про деолігархізацію надійшов у парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це написала на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук заступниця голови парламентського комітету з нацоборони Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт про олігархів розглядатиме Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вже надійшов", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт Зеленського внесено до ВР для піару. Документ створено не для того, щоб боротися з олігархами, - Рудик

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13

@O1CZrj4V9J4AOce

Ну вот наконец-то мы добрались до сути!
Закон Зебизян про олигархов писался исключительно под Пороха.
Там нет ни слова о бюджетном корыте, о политическом лобби частного бизнеса,
о доходах с госресурсов, зато там есть о СМИ и о 10 годах без политики по решению ручного РНБО.
И все.
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03.06.2021 10:47
+9
А на розгляд суспільства його не винесуть ?
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03.06.2021 10:41
+9
Законопроект Зеленского о деолигархизации поступил в комитет Рады по нацбезопасности, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 8083
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03.06.2021 10:41
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А на розгляд суспільства його не винесуть ?
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03.06.2021 10:41 Відповісти
його спочатку розглянуть олігархи 😉
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03.06.2021 12:15 Відповісти
Законопроєкт Зеленського про деолігархізацію надійшов до комітету Ради з нацбезпеки, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 5231
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03.06.2021 14:03 Відповісти
Законопроект Зеленского о деолигархизации поступил в комитет Рады по нацбезопасности, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 8083
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03.06.2021 10:41 Відповісти
не удивлён письмом наследника ГБистского стукача. всё, как и прежде. безграмотный люмпен против интеллигенции. отнять и поделить.
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03.06.2021 11:05 Відповісти
За наследника согласен, с люмпеном так же не оспариваю, а вот о том, что ЗЕлёное стадо и лично солнцеликий Вава Зеленський ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, тут вы конечно загнули. При чем загнули с лихвой. Где вы тут и в нём интеллигенцию увидели?
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03.06.2021 14:06 Відповісти
Где вы взяли эту без углов?она же отсталая в развитии,интеллект на лицо,или на лице?!
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03.06.2021 10:43 Відповісти
Морда лица - это еще куда ни шло.
Но как она открывает свою пасть - то хочется заткнуть ее кирпичем.
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03.06.2021 10:49 Відповісти
Та то вообще!за пасть я вообще молчу!
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03.06.2021 10:51 Відповісти
Давай, Марьяна, вперед! Выдай нам на поржать по приколу!
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03.06.2021 10:44 Відповісти
Який президент, така голова комітету, такий же і закон. Які саме - допишіть самостійно.))))
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03.06.2021 11:01 Відповісти
Вообще то уже давно сама матушка природа выдала нам эту особь Марьяну, что бы мы могли поржать, как вы изволили выразиться.
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03.06.2021 14:07 Відповісти
Зачем писать всю фамилию?
Можно просто - Марьяна Б.
Все поймут о ком идет речь.
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03.06.2021 10:44 Відповісти
морда просить кірпіча
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03.06.2021 10:46 Відповісти

@O1CZrj4V9J4AOce

Ну вот наконец-то мы добрались до сути!
Закон Зебизян про олигархов писался исключительно под Пороха.
Там нет ни слова о бюджетном корыте, о политическом лобби частного бизнеса,
о доходах с госресурсов, зато там есть о СМИ и о 10 годах без политики по решению ручного РНБО.
И все.
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03.06.2021 10:47 Відповісти
Мууудрий Єрмак. Це вам не мера Львова Садового у свій час з мусором по всій Україні ганяти.
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03.06.2021 11:00 Відповісти
Зараз хто Садового ганяє по Україні?

Березень 2021.
"Львівське сміття знову «подорожує» Україною"

У селі Будичани на Житомирщині виявили 40-тонне стихійне звалище побутового та промислового сміття. Серед відходів знайшли квитанції зі Львова, захисні маски та рукавички.

https://portal.lviv.ua/news/2021/03/24/lvivske-smittia-znovu-***********-ukrainoiu
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03.06.2021 11:04 Відповісти
Слуги , цеж тре так нелюбити свій народ . Набрали голодних
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03.06.2021 10:48 Відповісти
Президент Зеленский войдёт в Мировую историю как Маргарет Тетчер,победит олигархию и сделает Украинское чудо.
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03.06.2021 10:48 Відповісти
Не. Как Наполеон!
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03.06.2021 10:54 Відповісти
Скоріше як Мюнхаузен.
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03.06.2021 11:00 Відповісти
Схоже одно "Чудо" він вже зробив...
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03.06.2021 10:56 Відповісти
Законопроект Зеленского о деолигархизации поступил в комитет Рады по нацбезопасности, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 9187
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03.06.2021 10:59 Відповісти
Не варто принижувати пам'ять видатної жінки такими порівняннями.
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03.06.2021 10:59 Відповісти
Главное, чтоб он ******** после "чудес" успевал менять
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03.06.2021 11:01 Відповісти
Ну якщо він знищить олігархат і з України принаймі країну можливу жля проживання, то так. Але поки цього не видно зовсім. Останні підприємства знищуються.
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03.06.2021 11:02 Відповісти
Коли починати сміятись, ЗЕбіл?!?!
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03.06.2021 12:25 Відповісти
та не зебіл воно. Вірніше, не чистопородний.
Це - сепар-рашист з лугандону.
Тобто, він спецом тролить "і тих, і наших".
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03.06.2021 14:50 Відповісти
Оце ще тріщотка. Тупа і вперта як віслюк.
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03.06.2021 10:57 Відповісти
До "слуг" інших не приймають.
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03.06.2021 11:00 Відповісти
Головна вимога щодо слуги наріда - лояльність до Приниження і не ржати, коли він несе брєд. ЗІ Мені гірко Законопроєкт Зеленського про деолігархізацію надійшов до комітету Ради з нацбезпеки, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 4395 усвідомлювати, що ніколи не зможу стати таким слугою, бо постійно ржу з Приниженя. Законопроєкт Зеленського про деолігархізацію надійшов до комітету Ради з нацбезпеки, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 9417
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03.06.2021 11:06 Відповісти
ти ба!
Нас ще не забанили....
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03.06.2021 14:51 Відповісти
Законопроєкт Зеленського про деолігархізацію надійшов до комітету Ради з нацбезпеки, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 6635
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03.06.2021 11:01 Відповісти
президент зеленський ,це така "позорна " історична сторінка , для кожного з 73 % , страшно що такі, своїм дітям майбутньє приготували ...
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03.06.2021 11:02 Відповісти
от кидалы зеленского будет повышение пенс.возраста для лохобанов голосовавших за клоуна
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03.06.2021 11:04 Відповісти
-поступил ?!
НУ ТЕПЕРЬ ДЕРЖИСЬ АЛИГАРХАТИЯ !!!
ТЕПЕРЬ МЫ ВАМ ПОКАЖЕМ ГДЕ РАКИ ЗИМУЮТ !!! (не на канарах. а в другом месте)
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03.06.2021 11:05 Відповісти
Треба було раніше думати.
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03.06.2021 11:12 Відповісти
И что? Беню посадят?
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03.06.2021 11:17 Відповісти
Так он же памятник, кто ж его посадит
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03.06.2021 11:23 Відповісти
Законопроєкт Зеленського про деолігархізацію надійшов до комітету Ради з нацбезпеки, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 5497
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03.06.2021 11:25 Відповісти
Кто е у писал это проект
Это как Брежнев целину написал
Один старый маразматик, второй до сорока лет покривлялся на сцене , Мозги примерно одинаковы
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03.06.2021 11:49 Відповісти
Правильно назвать это законом по борьбе с Порошенко. Коломойский , Ахметов , Фирташ , Пинчук под определение олигарх не подпадают, они не участвуют в политической жизни и не являются монополистами. Медведчук лично не владеет СМИ и не является монополистом.
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03.06.2021 12:22 Відповісти
в сфере енергетики они как раз монополисты, но потому что не депутаты и не министры могут по мнению зеСНБО не стать олигархами)
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03.06.2021 12:40 Відповісти
Учора Веніславський прмовився , як вони за 9 міс. знищили усі документи, волав на Прямому- ДЕ ДОКАЗИ!!! ДЕ ДОКУМЕНТИ!!
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03.06.2021 12:22 Відповісти
Маряна Безумна оголосила нарешті РНБО любімай вєточкой влади Буратінкі - похер ВР та світовий досвід з різними там веніціанками . Пуйло прислало свою інструкцію, як ставати СЦАРЕМ української губернії.
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03.06.2021 12:26 Відповісти
Стесняюсь спросить, а что-же ,несколько дней тому обсуждалось ,с комсомольским задором, визгами, криками и проклятьями если он только поступил? Законопроєкт Зеленського про деолігархізацію надійшов до комітету Ради з нацбезпеки, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 684
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03.06.2021 13:14 Відповісти
обговорювали перший варіант законопроекту, який спецом злили для Ю.В., щоб вона оцінила.
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03.06.2021 14:52 Відповісти
Эту Безмозглую вчера на канале спросили : сколько стран входит в НАТО. Она ответить не смогла и сказала, что это провокационный вопрос)))
И вот это чмо возглавляет комитет по нацбезопасности????во время войны?
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04.06.2021 01:06 Відповісти
 
 