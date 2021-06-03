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Інтер (216) ТРК Україна (19) українська мова (777) 1+1 (134) телебачення (731) Кремінь Тарас (135)

Телеканали "1+1", "Інтер" та "Україна" не дотримуються мовних квот у вечірніх ефірах, - мовний омбудсмен Кремінь

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Телеканали

На телеканалах "1+1", "Інтер" та "Україна" не дотримуються мовних квот, а саме - обов'язкова частка державної мови у вечірньому прайм-таймі становить менш ніж 75%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Так, із 17 по 23 травня Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови був здійснений оперативний моніторинг вечірнього ефіру (прайм-тайм з 18:00 до 22:00) чотирьох українських телеканалів: "ICTV", "1+1", "Інтер" та "Україна". Моніторинг здійснювався з використанням медіасервісів для трансляції ефірних каналів.

За результатами моніторингу зафіксовано порушення закону щодо мовних квот на трьох телеканалах: "1+1", "Інтер" та "Україна". Так, тривалість передач, фільмів, виконаних державною мовою у загальному тижневому обсязі мовлення телеканалу "Україна" становить 69,9%, "1+1" – 70,9%; "Інтер" – 72,9%. Відповідно ж до Закону, така частка на загальнонаціональних каналах має становити не менш як 75%.

Виявлено також порушення частини 3 статті 32 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої мовою реклами на телебаченні є державна мова. Так, трансляція реклами (анонсів передач, фільмів), в яких використовувалася інша мова, ніж державна, здійснювалася телеканалами "Інтер" та "ICTV".

"Звертаюся до Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення взяти виявлені нами факти до уваги та вжити відповідних заходів реагування, які передбачені чинним законодавством України", - зазначив Кремінь.

Також читайте: У селах, розташованих за 50-70 км від кордону, в принципі відсутне українське телебачення, - Держспецзв'язок

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Їм можна. Вони зЕзідента породили.
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03.06.2021 11:02
+21
їм за це нічого не буде! чай не 5й і прямий
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03.06.2021 11:04
+16
Взагалі то повинно бути 100%.
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03.06.2021 11:05
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Їм можна. Вони зЕзідента породили.
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03.06.2021 11:02 Відповісти
їм за це нічого не буде! чай не 5й і прямий
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03.06.2021 11:04 Відповісти
Взагалі то повинно бути 100%.
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03.06.2021 11:05 Відповісти
Просмотры тогда упадут, а значит и доходы от рекламы.
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03.06.2021 11:41 Відповісти
ничего не упадет....что в магазины стали меньше ходить, когда на кассе кассиры по украински начали говорить?
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03.06.2021 11:50 Відповісти
А Вы много с кассиром общаетесь?
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03.06.2021 12:49 Відповісти
А Ви завжди через каси самообслуговування купуєте?
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03.06.2021 12:58 Відповісти
Нет не много...Но шуму, когда закон принимали, было много....Ай-ай-ай ущемляют русскаязычных...
И как видите, ничего страшного....Так и с квотами на ТВ.
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03.06.2021 13:00 Відповісти
Да ничего странного,как говорили на русском языке так и говорим дальше!
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03.06.2021 13:10 Відповісти
Люди хотят кушать каждый день и вынуждены ходить в магазин даже если кассир будет с ними на китайском общаться. С телевидением и радио не так, если ты предпочитаешь смотреть контент на русском - ты переключаешься туда, где он на русском, или просто идешь в интернет, а телеканал получает минус зрителя.
Телеканал, прежде всего, зарабатывает деньги, они эти квоты соблюдают минимально (либо не соблюдают, если верить статье) не от злобности или ненависти к украинскому языку, а от того, что украинцы, в основном, предпочитают именно контент на русском языке. Был бы я не прав - не было бы и языковых квот. Этот сайт тоже открывается по умолчанию именно на русском языке, угадайте почему.
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03.06.2021 13:04 Відповісти
Потому что!все поняли?
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03.06.2021 13:14 Відповісти
Ой, да не нужно придумывать отговорики, если все каналы будут соблюдать закон и контент будет на украинском - никуда не денуться...будут смотреть)))
И с цензором тоже самое - был бы только украиниский язык - читали бы на украинском.
С украинскими песнями тоже вой был - а вот поехали на Евровидение и Европа заценила, только нашим малоросам подавай песни на русском.
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03.06.2021 13:42 Відповісти
На самом деле вариантов достаточно. Это и интернет-ТВ, и тот же спутник. Вот только будет ли зритель переключаться с рос.канала на украинский когда когда после сериала или фильма начнутся новости или какое-то ток-шоу - большой вопрос.
Заставить смотреть - не получится.
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03.06.2021 13:56 Відповісти
Ой, не нужно угрожать...не будут смотрть - не надо))))
Повторюсь с магазинами и ресторанами тоже вой был у расскаязычных - ничего как попупали в АТБ так и покупают, ни одна сеть не пострадала и у кассиров языки не отсохли говорить на укр.языке.
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03.06.2021 14:46 Відповісти
Еще раз. Кому важно что говорит кассир АТБ? В магазинах возле дома все уже давно отрегулировалось. С постоянными клиентами - с кем на украинском, с кем на русском, с незнакомыми - на украинском. И все вокруг довольны. А сетевые магазины... там где продавец получает свой профит от продаж будет говорить на языке клиента как миленький.
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03.06.2021 17:04 Відповісти
Если бы да кабы да во рту росли б грибы, что тут еще добавить.
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03.06.2021 14:41 Відповісти
Ну, и к чему этот твой высер?
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03.06.2021 14:47 Відповісти
А к чему твой? Надо то, надо это, всё просто и будут смотреть. Но этого же не происходит, и это не выполняется, и я уже написал почему.
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03.06.2021 14:50 Відповісти
Это не происходит т.к. у власти зеленые тупые бараны, которых поддерживает зелебыдло.
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03.06.2021 14:52 Відповісти
Квоты были введены еще при Порошенко и выполнялись они +- так же. Сейчас принято делать вид, что русский язык - язык каких-то нацменьшинств или его вообще нет, и что всё просто, ведь надо только выполнять. Обманывайте себя и дальше.
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03.06.2021 15:04 Відповісти
Про що мова? Пан Віталій може качати свої права в росії, щоб говорити там в магазинах, чи банку, чи ще десь на українській мові? А може пан піти в українську школу в росії? Чи написати заяву на українській, або подивитися передачу на українській? Звичайно ні, бо там росія і російська мова, хоча українців проживає масса. Вони просто без криків, добровольно перейшли на російську і навіть більшість пишуть, що вони росіяни. З цим можна покінчити раз і назавжди - не спілкуєшся уркаїнською в Україні? Йти працюй тракториситом, водієм, чи ким завгодно, де не використовують мову. Трактору пофіг на якій мові ти з ним розмовляєш. В поліцію, суди, депутати, прокуратуру, президенти - дорога закрита, і вивчать за місяць і будуть щебетати краще вуйка. Якраз ті, що зневажають українську і лізуть у ВР, кабмін, депутати. Чого з ними панькатися, якщо вони фактично тобі плюють в обличчя, зневажаючи тебе, мову і культуру? Де вони живуть? То і розмовляйте і поважайте ту країну і тих людей, які вас приютили, а не несіть свій Статут в чужу, виходить для вас, країну.
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03.06.2021 15:07 Відповісти
Как русский язык может быть чужим для Украины, если на нем общается минимум половина украинцев? Вы пишите о неуважении, хотя сами же призываете дискриминировать украинцев по языковому признаку, мда.
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03.06.2021 15:16 Відповісти
А почему "половина украинцев" общается на русском? Не задавались вопросом?
Я вам отвечу - "половина украинцев" общается на русском из-за политики русификации Украины в течении столетий кацапами!!!
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03.06.2021 15:49 Відповісти
Обсуждай мы это те же сто лет назад, я бы согласился. Но сегодня не сто лет назад, а все ныне живущие украинцы пользуются русским добровольно. Имхо пенять на чьи-то, пусть и ужасные поступки сто и более -летней давности и жить убеждениями того времени - это убожество какое-то, уж извините. Я родился и живу, работаю и плачу налоги в Украине, я не должен оправдываться или извиниться за то, что предпочитаю русский, хотя я хорошо умею говорить на украинском, и тем более никто не вправе ограничивать меня за это в работе и тому подобное. Я не являюсь никаким нацменьшинством и таких как я в Украине - десятки миллионов человек. Мне всё равно ,считаете ли вы меня ботом, или русским или еще какие-то бредни, на цензоре всё равно невозможно вести адекватную беседу без оскорблений.
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03.06.2021 15:57 Відповісти
стокгольмский синдром на лицо...
Жертва русификации готова лизать русский сапог...жалкое зралище.
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03.06.2021 16:31 Відповісти
Если вас сейчас принуждают по угрозой расстрела писать на русском, дважды подмигните. А если нет, то я не вижу смысла в этом мазохизме ограничивать язык, который вы добровольно предпочитаете.
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03.06.2021 16:59 Відповісти
Пишу на русском - чтоб узкоязычные понимали))))))
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03.06.2021 17:22 Відповісти
до відома: Vitaliy Kozuk - бот подляковий. В спам його з його брехнею!
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03.06.2021 15:08 Відповісти
Зайди на википедию и прочитай, что такое спам, перед тем как эту дичь писать, бот.
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03.06.2021 15:19 Відповісти
Не впадуть, а може й збільшаться. Кацапському "язіку" не місце в Україні.
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03.06.2021 12:09 Відповісти
какаяразница.
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03.06.2021 11:06 Відповісти
На 1+1 вообще никакого языка не слышно, кроме украинского.
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03.06.2021 11:06 Відповісти
Може ти глухий?
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03.06.2021 11:13 Відповісти
А тебе, репоед, какой нужен?
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03.06.2021 11:18 Відповісти
Почему не на фронте?
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03.06.2021 11:22 Відповісти
А ви?
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03.06.2021 12:27 Відповісти
Креминь, так назови нашу мову правильно = РОСЫНСЬКА. а не укр. и будут все говорить Ты ж росич. я росинка, мова руська. росынська. церква Руська. Кому воняло? Грушевському. так он масон был. Писала тебе видео- ВIТАННЯ ВIД ЛУКАВОГО
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03.06.2021 11:06 Відповісти
такі осли як ти вам "КАКАЯ разница". Вам і на закони плювати, й на українців, бо ви манкурти, топали б в свою паРашу і там попробували б гавкнути, вас би давно в Лефортово, де вам і місце...
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03.06.2021 11:14 Відповісти
Я на Интере вчера в анонсе какого-то концерта Любу Успенскую слышал. Какие квоты???!!!
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03.06.2021 11:08 Відповісти
Это русский шансон. Им можно
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03.06.2021 11:12 Відповісти
Ну... русский шансон на русском канале. Чё не так? Телеканалы "1+1", "Интер" и "Украина" не соблюдают языковые квоты в вечерних эфирах, - языковой омбудсмен Креминь - Цензор.НЕТ 4815
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03.06.2021 11:14 Відповісти
Нормуль, но в квоту надо укладываться
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03.06.2021 11:16 Відповісти
Оно-то так, но Люба вчера ну никак не похоже пела на "Та й сяду я до кабріолету!"
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03.06.2021 11:20 Відповісти
она еще жива Телеканалы "1+1", "Интер" и "Украина" не соблюдают языковые квоты в вечерних эфирах, - языковой омбудсмен Креминь - Цензор.НЕТ 6216 ??? ...я помню еще в классе восьмом с бабинником радиохулиганил вместе с ней.... а прошло уж летов сорок Телеканалы "1+1", "Интер" и "Украина" не соблюдают языковые квоты в вечерних эфирах, - языковой омбудсмен Креминь - Цензор.НЕТ 9497..
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03.06.2021 11:19 Відповісти
Гремела в 90 годах вместе с шуфиком.
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03.06.2021 11:21 Відповісти
Приезжает в Днепр спивать, у клюб. https://dnepr.internet-bilet.ua/ru/******-uspenskaya
Это песец товарищи. Хорошо хоть не Кобзон.
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03.06.2021 12:15 Відповісти
Главное, что осла не ругают а хвалят. Так что могут нарушать сколько хотят.
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03.06.2021 11:08 Відповісти
"Какая разница с тройным гражданством", "латентные сепары-адинарот" и "татарский Гудок" не будут выполнять эти требования, пока не введут драконовские штрафы и временное прекращение вещания.
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03.06.2021 11:28 Відповісти
"Чомусь" мої батьки родом з Центральної України розмовляють українською, мене в школі при совкє навчили російською, так що змінилася країна, треба повертатися до коріння батьків, тим більше, що кремляді використовують язик не для спілкування, а для знищення нашого народу.
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03.06.2021 11:33 Відповісти
Якби канали "1 + 1", "Интер" і "Украина". крутили передачі про людей в онучах, танцюючих з дідухами в обіймах, на фоні туалета біля траси, пофарбованого в жовтий та блакитний кольори, з підлогою (або без неї, бо з відомих причин вже й кирпичі на підлозі потопли) але без перегородки між М і Ж, та без задньої стінки, які давно спі-онеріли танцюристи. То-й дивилось би ці передчі стільки ж глядачів, скільки дивляться "UA-ПЕРШИЙ" - але ж де взяти стільки сюжетів, ************* сюжетів! про черевики, приготування картоплі, чи галушок та об'єктів культурної спадщини, що знаходяться в жахливому стані, але іменуються чомусь "перлина".
Дивимось те, що цікаво і *******. А кремінів ще буде багато, бо ледащих та недалекоглядних людей мало. Хто з тих, що "захищають" мову, хоча б палець об палець вдарив, щоб УКРАЇНСЬКА МОВА за останні 100 років хоч якось розвинулась? Хоча б один словник іноземних слів (а то коли почув з єкрана від відомого політика, сказане з великою гордістю: - Я вам даю мессендж- то подумав, що це хабар новою українською.
Не треба кому-сь затикати рота, а треба самому зробити, щоб дивились те, що ти хочеш. Бо люди не такі вже й дурні, на яких "заборонщики" розраховують - двимось як деякі політики, такі щирі українці, радісно пересказують новини російских, в основному московських телеканлів та газет. І думають, що ми, простолюдини - дураки і якщо щось позабороняти, позакривати, то залишиться пусте місце . Яким дурнем теба бути, щоб на це розразовувати.
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03.06.2021 12:05 Відповісти
Ти нас "лічиш" з-за кордону?!
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03.06.2021 14:49 Відповісти
точно, це ворог...
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03.06.2021 15:03 Відповісти
Накласти раз на три вищевказані канали штраф так мільйонів на 10 ... можна і $... Телеканали "1+1", "Інтер" та "Україна" не дотримуються мовних квот у вечірніх ефірах, - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 4143
І вони , та й інші канали - швиденько виправляться Телеканали "1+1", "Інтер" та "Україна" не дотримуються мовних квот у вечірніх ефірах, - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 6168
Не накладуть штраф , обмежаться занепокоєнням та попереджуванням , значить - буде ще гірше Телеканали "1+1", "Інтер" та "Україна" не дотримуються мовних квот у вечірніх ефірах, - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 7123
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03.06.2021 12:58 Відповісти
Їм можна - це ж свої. Їм можна все. Хто поніс відповідальність за відверту брехню, яка реально вплинула на вибори президента? Якраз ці канали і брехали.
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03.06.2021 14:06 Відповісти
Чомусь я не здивований, а ще постійні нападки на закон про мову, але чого сподіватись від такої анти- і неукраїнської зевлади.
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03.06.2021 14:47 Відповісти
виходить, пінчукові ІСТV і всі анали з цієї орбіти вклалися в норми?
Але я так думаю, що беніні анали далі Г+Г; рижемразівські далі, ніж "уркаїна"; фірташно-льовочнині далі основого - у Кременя не перевіряли... Бо нахапали відповідні проценти й там.
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03.06.2021 15:02 Відповісти
 
 