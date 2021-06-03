Телеканали "1+1", "Інтер" та "Україна" не дотримуються мовних квот у вечірніх ефірах, - мовний омбудсмен Кремінь
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На телеканалах "1+1", "Інтер" та "Україна" не дотримуються мовних квот, а саме - обов'язкова частка державної мови у вечірньому прайм-таймі становить менш ніж 75%.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
Так, із 17 по 23 травня Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови був здійснений оперативний моніторинг вечірнього ефіру (прайм-тайм з 18:00 до 22:00) чотирьох українських телеканалів: "ICTV", "1+1", "Інтер" та "Україна". Моніторинг здійснювався з використанням медіасервісів для трансляції ефірних каналів.
За результатами моніторингу зафіксовано порушення закону щодо мовних квот на трьох телеканалах: "1+1", "Інтер" та "Україна". Так, тривалість передач, фільмів, виконаних державною мовою у загальному тижневому обсязі мовлення телеканалу "Україна" становить 69,9%, "1+1" – 70,9%; "Інтер" – 72,9%. Відповідно ж до Закону, така частка на загальнонаціональних каналах має становити не менш як 75%.
Виявлено також порушення частини 3 статті 32 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої мовою реклами на телебаченні є державна мова. Так, трансляція реклами (анонсів передач, фільмів), в яких використовувалася інша мова, ніж державна, здійснювалася телеканалами "Інтер" та "ICTV".
"Звертаюся до Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення взяти виявлені нами факти до уваги та вжити відповідних заходів реагування, які передбачені чинним законодавством України", - зазначив Кремінь.
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И как видите, ничего страшного....Так и с квотами на ТВ.
Телеканал, прежде всего, зарабатывает деньги, они эти квоты соблюдают минимально (либо не соблюдают, если верить статье) не от злобности или ненависти к украинскому языку, а от того, что украинцы, в основном, предпочитают именно контент на русском языке. Был бы я не прав - не было бы и языковых квот. Этот сайт тоже открывается по умолчанию именно на русском языке, угадайте почему.
И с цензором тоже самое - был бы только украиниский язык - читали бы на украинском.
С украинскими песнями тоже вой был - а вот поехали на Евровидение и Европа заценила, только нашим малоросам подавай песни на русском.
Заставить смотреть - не получится.
Повторюсь с магазинами и ресторанами тоже вой был у расскаязычных - ничего как попупали в АТБ так и покупают, ни одна сеть не пострадала и у кассиров языки не отсохли говорить на укр.языке.
Я вам отвечу - "половина украинцев" общается на русском из-за политики русификации Украины в течении столетий кацапами!!!
Жертва русификации готова лизать русский сапог...жалкое зралище.
Это песец товарищи. Хорошо хоть не Кобзон.
Дивимось те, що цікаво і *******. А кремінів ще буде багато, бо ледащих та недалекоглядних людей мало. Хто з тих, що "захищають" мову, хоча б палець об палець вдарив, щоб УКРАЇНСЬКА МОВА за останні 100 років хоч якось розвинулась? Хоча б один словник іноземних слів (а то коли почув з єкрана від відомого політика, сказане з великою гордістю: - Я вам даю мессендж- то подумав, що це хабар новою українською.
Не треба кому-сь затикати рота, а треба самому зробити, щоб дивились те, що ти хочеш. Бо люди не такі вже й дурні, на яких "заборонщики" розраховують - двимось як деякі політики, такі щирі українці, радісно пересказують новини російских, в основному московських телеканлів та газет. І думають, що ми, простолюдини - дураки і якщо щось позабороняти, позакривати, то залишиться пусте місце . Яким дурнем теба бути, щоб на це розразовувати.
І вони , та й інші канали - швиденько виправляться
Не накладуть штраф , обмежаться занепокоєнням та попереджуванням , значить - буде ще гірше
Але я так думаю, що беніні анали далі Г+Г; рижемразівські далі, ніж "уркаїна"; фірташно-льовочнині далі основого - у Кременя не перевіряли... Бо нахапали відповідні проценти й там.