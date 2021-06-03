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Затримано агента "МДБ ДНР", що прикривався статусом партнера Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, - СБУ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали мешканця Донецької області. Він був завербований представниками так званого "міністерства державної безпеки ДНР", підконтрольного російським спецслужбам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік обіймав на момент затримання посаду в одній з громадських організацій, яка є виконавчим партнером Управління Верховного комісара ООН з питань біженців.

"На виконання завдань кураторів він здійснював збір та передачу інформації щодо місць дислокації, режиму охорони об’єктів Служби безпеки, Збройних сил, Нацгвардії, ГУР МО та ДПС України на Донеччині, а також переміщення особового складу та військової техніки в районі проведення ООС", - йдеться в повідомленні.

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Затримано агента МДБ ДНР, що прикривався статусом партнера Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, - СБУ 01

Агента ворожої спецслужби затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Автор: Наталя Джума
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ЗЕчмо віддасть назад за якогось таксиста.
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03.06.2021 11:07 Відповісти
В кращому випадку, якщо суд не выдпусте....
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03.06.2021 17:27 Відповісти
Попалась тварюка.
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03.06.2021 11:17 Відповісти
скорее всего постановка от дельцов для лохов
СБУ обычно работает на кремлядей и кошмарит проституток
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03.06.2021 11:18 Відповісти
Пройдёт юридическую очистку, отдохнёт в ОРДЛО, восстановится на работе....
?
PROFIT Затримано агента "МДБ ДНР", що прикривався статусом партнера Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, - СБУ - Цензор.НЕТ 8284
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03.06.2021 11:38 Відповісти
охрана в масках...
А ОН ШО НЕ БОЛЕН?
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03.06.2021 11:54 Відповісти
А ***** твоё не больное? Или оно просто *****?
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03.06.2021 13:28 Відповісти
"МОЁ?"
- оденьте на него смирительную рубаху а то оно опять выпуталось!
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03.06.2021 13:42 Відповісти
Ну так он даже на блокпосту не стоял...это даже на условно не тянет...штраф?
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03.06.2021 16:20 Відповісти
 
 