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Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький

Патрульна поліція позначила найбільш аварійні ділянки столичних доріг у навігаторі. Надалі подібну практику розширять на інші міста України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, за його словами, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze. Коли водій під’їжджатиме до такої ділянки, йому надійде повідомлення. Наприклад, ось таке: "За рік тут сталося 50 ДТП. Перелаштовуйтеся обережно, щоб не було 51-го".

"За місяць розраховуємо охопити більш як 500 000 користувачів Waze. Якщо комунікація посприяє зменшенню аварійності на визначених ділянках доріг хоча б на 10–15%, ми продовжимо її та розширимо на інші міста України", - зазначив Білошицький.

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Позначки можна побачити за адресами:

– площа Перемоги, 1

– проспект Академіка Глушкова, 13-Б

– проспект Миколи Бажана, 19

– проспект Степана Бандери, 6

– проспект Степана Бандери, 36

– Дарницька площа, 1

– проспект Романа Шухевича, 16

– вулиця Берковецька, 6

– проспект Перемоги, 123

– проспект Леся Курбаса, 19-А

Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький 01
Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький 02
Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Многие ДТП из-за дебилоидной организации дорожного движения и отсутсвия разметки. Поэтому, лучше бы не писаниной в Вэйзе занимались, а организовали норм дор.движ и нагнули ****** киеватодору за отсутствие разметки (или ее нулевое качество), а так же ямы по яйки, которые в последний момент замечаешь, и виляешь из полосы в полосу, как бухой, создавая опасные ситуации.
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03.06.2021 11:22
+2
І все?
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03.06.2021 11:12
+2
Ідея відомого науКівця Любомира Сопільника втілена...
Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький - Цензор.НЕТ 868

Пов'язаність ДТП з аномальними ділянками на дорогах. Майже 92% ДТП пов'язано з аномальними ділянками на дорогах, де електромагнітне поле (ЕМП) Землі у сотні разів перевищує санітарно допустимі норми для водіїв. Особливо небезпечні такі місця в період магнітних бур. Там, де ЕМП перевищує санітарні норми і впливає на людей, вони можуть відчути ефект часткової, або й повної, неконтрольованості свідомістю. Уникнути згубного впливу електромагнітного випромінювання на будь-якій трасі практично неможливо, і люди безпомічні його згасити. Тому найкращий вихід - об'їжджати згубні зони. За результатами аналізу наявних зон концентрації ДТП і виявлених геомагнітних ділянок, пропонується встановлення інформаційних панно "Небезпечна ділянка".
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Любомир Сопільник опублікував 9 підручників та понад 260 наукових праць. Розробив три державні стандарти та чотири патенти, серед яких «Спосіб оцінки аварійно небезпечних ділянок автошляху» та «Автомобільний вимірювач - індикатор напруженості електромагнітного поля». Сформував теорію негативного впливу електромагнітних полів на водіїв, що призводять до підвищеного рівня аварійності певних ділянок дорі
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03.06.2021 11:57
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І все?
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03.06.2021 11:12 Відповісти
"Участки с рекордными количествами ДТП в Киеве отметили на карте навигатора, - Билошицкий"
хмм... зачем столько работы потратить было?
- достаточно на карте отметить придорожные генделыки и
и здания с пенсионными фондами и отделами субсидий...
- особенно дороги которые ведут от туда домой.. Участки с рекордными количествами ДТП в Киеве отметили на карте навигатора, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 9475
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03.06.2021 11:21 Відповісти
У вас який водійський стаж і в якому саме місті?
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03.06.2021 14:07 Відповісти
Права давно але катаюсь по Києву рідко.
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03.06.2021 14:22 Відповісти
- проспект Академика Глушкова, 13-Б ТЦ МАГЕЛЛАН
- проспект Победы, 123 фабрика КАШТАН
- проспект Леся Курбаса, 19-А ТЦ АПРЕЛЬ

пенсионных фондов близко нет
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03.06.2021 16:29 Відповісти
ЗАТО ПЕНСИОНЕРОВ РЯДОМ МНОГО...
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03.06.2021 16:34 Відповісти
Многие ДТП из-за дебилоидной организации дорожного движения и отсутсвия разметки. Поэтому, лучше бы не писаниной в Вэйзе занимались, а организовали норм дор.движ и нагнули ****** киеватодору за отсутствие разметки (или ее нулевое качество), а так же ямы по яйки, которые в последний момент замечаешь, и виляешь из полосы в полосу, как бухой, создавая опасные ситуации.
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03.06.2021 11:22 Відповісти
- Антоха!!! Чи чуеш ти це???
- Ні, воно не чує.
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03.06.2021 12:25 Відповісти
Ідея відомого науКівця Любомира Сопільника втілена...
Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький - Цензор.НЕТ 868

Пов'язаність ДТП з аномальними ділянками на дорогах. Майже 92% ДТП пов'язано з аномальними ділянками на дорогах, де електромагнітне поле (ЕМП) Землі у сотні разів перевищує санітарно допустимі норми для водіїв. Особливо небезпечні такі місця в період магнітних бур. Там, де ЕМП перевищує санітарні норми і впливає на людей, вони можуть відчути ефект часткової, або й повної, неконтрольованості свідомістю. Уникнути згубного впливу електромагнітного випромінювання на будь-якій трасі практично неможливо, і люди безпомічні його згасити. Тому найкращий вихід - об'їжджати згубні зони. За результатами аналізу наявних зон концентрації ДТП і виявлених геомагнітних ділянок, пропонується встановлення інформаційних панно "Небезпечна ділянка".
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Любомир Сопільник опублікував 9 підручників та понад 260 наукових праць. Розробив три державні стандарти та чотири патенти, серед яких «Спосіб оцінки аварійно небезпечних ділянок автошляху» та «Автомобільний вимірювач - індикатор напруженості електромагнітного поля». Сформував теорію негативного впливу електромагнітних полів на водіїв, що призводять до підвищеного рівня аварійності певних ділянок дорі
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03.06.2021 11:57 Відповісти
Що за Наполеон? Чи це Македонський? Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький - Цензор.НЕТ 9780
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03.06.2021 12:30 Відповісти
Автор схеми забирання грошей за здачу іспиту на право їзди за кермом автомобіля. Це його синок стріляв у людей на 9 мая колись. Молодий риг.
https://zaxid.net/9_travnya_u_lvovi_strilyav_sin_pomichnika_nachalnika_oblasnoyi_militsiyi_n1128829

Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький - Цензор.НЕТ 5292
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03.06.2021 12:59 Відповісти
Любомир Сопільник також відомий як автор дорожного знаку «Небезпечна ділянка: дія електромагнітного поля», який мав би сигналізувати про ділянки дороги з високим впливом електромагнітного поля, яке призводить до підвищеної аварійності. Цей знак на український дорогах так і не з'явився, але у 2010 році Богдан Щур підписав розпорядженням, згідно з яким у період магнітних бур підрозділи міліції і ДАІ мали працювати у посиленому режимі.
В органах внутрішніх справ Сопільник працює з 1982 року. Тривалий час обіймав посаду начальника автотехнічної інспекції Львівського обласного УДАІ. Полковник міліції, доктор юридичних наук, доктор технічних наук, заслужений винахідник України, академік Української академії наук, професор кафедри інституту права та психології НУ «Львівська політехніка».https://zaxid.net/ekspertivkriminalistiv_lvivshhini_ocholiv_avtor_originalnogo_dorozhnogo_znaku_n1311020
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03.06.2021 13:05 Відповісти
Пороблено. А їздуни тут ні прі чьом!
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03.06.2021 12:23 Відповісти
пока прочитаешь, шо там на смарте мелким бисером написано - точно попадешь в дтп Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький - Цензор.НЕТ 2562
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03.06.2021 13:08 Відповісти
А включить голосовое сообщение никак?
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03.06.2021 14:09 Відповісти
Ничего плохого в такой новинке не вижу, но надо потестить.
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03.06.2021 14:11 Відповісти
Ще не додумалися ввести обов*язкову покупку детектора магнітного стану доріг
щоб воно волало в салоні про небезпеку й вимагало знизити швидкість. Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький - Цензор.НЕТ 2558
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03.06.2021 14:28 Відповісти
 
 