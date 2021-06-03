Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Патрульна поліція позначила найбільш аварійні ділянки столичних доріг у навігаторі. Надалі подібну практику розширять на інші міста України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Так, за його словами, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze. Коли водій під’їжджатиме до такої ділянки, йому надійде повідомлення. Наприклад, ось таке: "За рік тут сталося 50 ДТП. Перелаштовуйтеся обережно, щоб не було 51-го".
"За місяць розраховуємо охопити більш як 500 000 користувачів Waze. Якщо комунікація посприяє зменшенню аварійності на визначених ділянках доріг хоча б на 10–15%, ми продовжимо її та розширимо на інші міста України", - зазначив Білошицький.
Позначки можна побачити за адресами:
– площа Перемоги, 1
– проспект Академіка Глушкова, 13-Б
– проспект Миколи Бажана, 19
– проспект Степана Бандери, 6
– проспект Степана Бандери, 36
– Дарницька площа, 1
– проспект Романа Шухевича, 16
– вулиця Берковецька, 6
– проспект Перемоги, 123
– проспект Леся Курбаса, 19-А
Будь ласка, зачекайте...
хмм... зачем столько работы потратить было?
- достаточно на карте отметить придорожные генделыки и
и здания с пенсионными фондами и отделами субсидий...
- особенно дороги которые ведут от туда домой..
- проспект Победы, 123 фабрика КАШТАН
- проспект Леся Курбаса, 19-А ТЦ АПРЕЛЬ
пенсионных фондов близко нет
- Ні, воно не чує.
Пов'язаність ДТП з аномальними ділянками на дорогах. Майже 92% ДТП пов'язано з аномальними ділянками на дорогах, де електромагнітне поле (ЕМП) Землі у сотні разів перевищує санітарно допустимі норми для водіїв. Особливо небезпечні такі місця в період магнітних бур. Там, де ЕМП перевищує санітарні норми і впливає на людей, вони можуть відчути ефект часткової, або й повної, неконтрольованості свідомістю. Уникнути згубного впливу електромагнітного випромінювання на будь-якій трасі практично неможливо, і люди безпомічні його згасити. Тому найкращий вихід - об'їжджати згубні зони. За результатами аналізу наявних зон концентрації ДТП і виявлених геомагнітних ділянок, пропонується встановлення інформаційних панно "Небезпечна ділянка".
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Любомир Сопільник опублікував 9 підручників та понад 260 наукових праць. Розробив три державні стандарти та чотири патенти, серед яких «Спосіб оцінки аварійно небезпечних ділянок автошляху» та «Автомобільний вимірювач - індикатор напруженості електромагнітного поля». Сформував теорію негативного впливу електромагнітних полів на водіїв, що призводять до підвищеного рівня аварійності певних ділянок дорі
https://zaxid.net/9_travnya_u_lvovi_strilyav_sin_pomichnika_nachalnika_oblasnoyi_militsiyi_n1128829
В органах внутрішніх справ Сопільник працює з 1982 року. Тривалий час обіймав посаду начальника автотехнічної інспекції Львівського обласного УДАІ. Полковник міліції, доктор юридичних наук, доктор технічних наук, заслужений винахідник України, академік Української академії наук, професор кафедри інституту права та психології НУ «Львівська політехніка».https://zaxid.net/ekspertivkriminalistiv_lvivshhini_ocholiv_avtor_originalnogo_dorozhnogo_znaku_n1311020
щоб воно волало в салоні про небезпеку й вимагало знизити швидкість.