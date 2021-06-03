Ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві позначили на карті навігатора, - Білошицький

Патрульна поліція позначила найбільш аварійні ділянки столичних доріг у навігаторі. Надалі подібну практику розширять на інші міста України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, за його словами, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze. Коли водій під’їжджатиме до такої ділянки, йому надійде повідомлення. Наприклад, ось таке: "За рік тут сталося 50 ДТП. Перелаштовуйтеся обережно, щоб не було 51-го".

"За місяць розраховуємо охопити більш як 500 000 користувачів Waze. Якщо комунікація посприяє зменшенню аварійності на визначених ділянках доріг хоча б на 10–15%, ми продовжимо її та розширимо на інші міста України", - зазначив Білошицький.

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Позначки можна побачити за адресами:

– площа Перемоги, 1

– проспект Академіка Глушкова, 13-Б

– проспект Миколи Бажана, 19

– проспект Степана Бандери, 6

– проспект Степана Бандери, 36

– Дарницька площа, 1

– проспект Романа Шухевича, 16

– вулиця Берковецька, 6

– проспект Перемоги, 123

– проспект Леся Курбаса, 19-А





