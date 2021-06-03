Дестабілізаційні дії РФ спонукають Україну та Грузію до більш тісної взаємодії із залученням НАТО, - Шмигаль
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Тривалі дестабілізаційні дії Росії в Чорноморському регіоні спонукають Україну і Грузію до більш тісної взаємодії у сфері безпеки.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі в четвер у Тбілісі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Тривалі дестабілізаційні дії Російської Федерації в Чорноморському регіоні спонукають Україну та Грузію до більш тісної взаємодії у сфері безпеки, зокрема із залученням країн-членів НАТО", - сказав Шмигаль.
Зі свого боку Гарібашвілі також зазначив, що в України та Грузії є спільні виклики і проблеми з боку Російської Федерації, а також складні наслідки окупації.
Крім того, він висловив занепокоєння з огляду на ситуацію, яка відбувається біля кордонів України й тимчасово окупованого Криму.
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Робить навпаки.
Уряд урізає заплановані витрати на оборону в 2022 році.
Схвалена Урядом Бюджетна декларація на 2022-2024 роки урізає оборонні витрати до 271 млрд замість 449 млрд передбачених Указом Президента від 25 квітня 2019 року №167/2019.
Указом Президента від 25 квітня 2019 року №167, яким уведено в дію рішення РНБО «Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 - 2022 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України».
https://www.ukrmilitary.com/2021/06/budget.html