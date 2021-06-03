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Дестабілізаційні дії РФ спонукають Україну та Грузію до більш тісної взаємодії із залученням НАТО, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Дестабілізаційні дії РФ спонукають Україну та Грузію до більш тісної взаємодії із залученням НАТО, - Шмигаль

Тривалі дестабілізаційні дії Росії в Чорноморському регіоні спонукають Україну і Грузію до більш тісної взаємодії у сфері безпеки.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі в четвер у Тбілісі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тривалі дестабілізаційні дії Російської Федерації в Чорноморському регіоні спонукають Україну та Грузію до більш тісної взаємодії у сфері безпеки, зокрема із залученням країн-членів НАТО", - сказав Шмигаль.

Зі свого боку Гарібашвілі також зазначив, що в України та Грузії є спільні виклики і проблеми з боку Російської Федерації, а також складні наслідки окупації.

Крім того, він висловив занепокоєння з огляду на ситуацію, яка відбувається біля кордонів України й тимчасово окупованого Криму.

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Автор: Наталя Джума
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Капитан Очевидность. Чё сказать-то хотел? Или просто пора таблом засветить?
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03.06.2021 11:15 Відповісти
Ахметівська шістка Шмигаль, яку призначив прем'єром борцун з олігархами Зєля, говорить правильні речі.
Робить навпаки.

Уряд урізає заплановані витрати на оборону в 2022 році.

Схвалена Урядом Бюджетна декларація на 2022-2024 роки урізає оборонні витрати до 271 млрд замість 449 млрд передбачених Указом Президента від 25 квітня 2019 року №167/2019.
Указом Президента від 25 квітня 2019 року №167, яким уведено в дію рішення РНБО «Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 - 2022 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України».

https://www.ukrmilitary.com/2021/06/budget.html
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03.06.2021 11:18 Відповісти
 
 