За добу від COVID-19 у Києві померли 3 людини, одужали - 3794, виявили 529 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві зафіксували 529 нових випадків захворювання на COVID-19 (загалом 207 835).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

Так, захворіли 319 жінок віком від 18 до 90 років, 177 чоловіків віком від 18 до 93 років, 18 дівчаток від 3 до 16 років і 15 хлопчиків від 2 до 17 років. Також зафіксовано 3 летальні випадки від вірусу (всього 5105).

Також Кличко повідомив, що за добу було госпіталізовано 36 пацієнтів, хворих на коронавірус, та 61 з підозрою на COVID-19 і пневмонії.

За добу 3794 особи подолали коронавірус (всього 176 250).

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому (127), Солом'янському (126) та Святошинському (63).

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