УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16393 відвідувача онлайн
Новини Політика України
2 880 6
амністія (148) валюта (340) ВР (11731) податки (1495)

Рада схвалила необхідні для запуску податкової амністії зміни до закону про валюту

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада схвалила необхідні для запуску податкової амністії зміни до закону про валюту

Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про валюту і валютні операції".

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, 255 народних депутатів проголосували за законопроєкт Про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про валюту і валютні операції" у зв'язку зі внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору до бюджету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада затвердила в першому читанні законопроєкт про податкову систему "Дія.City"

Документ ухвалили без обговорення.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Квартал-95 вже підвищив податкову культуру чи барижить як і раніше через оффшори і чорний нал?
показати весь коментар
03.06.2021 11:28 Відповісти
ЗЕлебобики в турборежиме решили рвать по всем фронтам! после "великого крадивныцтва", кражи денег из ковидного фонда, решили залезть в заначки ко всем гражданам, кто имеет мало-мальские збережения!!!
показати весь коментар
03.06.2021 11:31 Відповісти
самое интересное то, что имеющие сбережения клали с пробором на
хотелки гетьманцева, прижмут лохов голосовавших за зекоМАНДУ
показати весь коментар
03.06.2021 11:55 Відповісти
Під таку фігню штини на кшталт Бєні зможуть за копійки легалізувати вкрадене, а у пересічного громадянина "трішечки" схдне гаманець (якщо в нього ще не витягли все за час економічної кризи, що хазяйнує на теренах країни останні 1,5 року).
показати весь коментар
03.06.2021 11:54 Відповісти
А зарплаты-взятки в конвертах от Калобени и Рыжего для слуг уродов будут облагаться налогом или только матом?
показати весь коментар
03.06.2021 13:43 Відповісти
Документ для граждан. Рима. А плебеи пусть радуются
показати весь коментар
04.06.2021 17:50 Відповісти
 
 