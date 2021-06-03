ВР зробила перший крок до внесення змін до Закону України "Про космічну діяльність"
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який вносить зміни до Закону України "Про космічну діяльність".
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема, 260 народних депутатів проголосували за проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про космічну діяльність" щодо визначення статусу та розподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади у сфері космічної діяльності.
Документ ухвалили без обговорення.
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