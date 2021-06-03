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ВР зробила перший крок до внесення змін до Закону України "Про космічну діяльність"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ВР зробила перший крок до внесення змін до Закону України

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який вносить зміни до Закону України "Про космічну діяльність".

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, 260 народних депутатів проголосували за проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про космічну діяльність" щодо визначення статусу та розподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади у сфері космічної діяльності.

Документ ухвалили без обговорення.

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Автор: Наталя Джума
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Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна...эх трава, трава, трава...
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03.06.2021 11:31 Відповісти
Загострення параноїдальної шизофреніі прогресує !!!))))
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03.06.2021 11:50 Відповісти
ВР марсеане і космонавти, дві партії ВР сделала первый шаг к внесению изменений в Закон Украины "О космической деятельности" - Цензор.НЕТ 352,
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03.06.2021 11:43 Відповісти
"И на Марсе будут яблони цвести" і канабис з кокою так саме !!!)))
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03.06.2021 11:51 Відповісти
ВР сделала первый шаг к внесению изменений в Закон Украины "О комической деятельности" ВР сделала первый шаг к внесению изменений в Закон Украины "О космической деятельности" - Цензор.НЕТ 8826
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03.06.2021 11:45 Відповісти
Шо! Опять?

ВР сделала первый шаг к внесению изменений в Закон Украины "О космической деятельности" - Цензор.НЕТ 4170
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03.06.2021 12:04 Відповісти
Первым делом - вернуть Лёню "Космоса", всё остальное само наладится.
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03.06.2021 13:24 Відповісти
 
 