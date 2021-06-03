Європейське агентство авіаційної безпеки дозволило польоти над Білоруссю тільки в надзвичайних ситуаціях

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) видало директиву, де закликає авіаційну владу держав-членів повідомити авіаоператора, що польоти над Білоруссю дозволяються тільки в разі потреби, якщо того вимагає безпека.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на директиву.

Як зазначається, захід запроваджується для зменшення потенційного ризику для пасажирів і екіпажів після інциденту з літаком Ryanair 23 травня.

При цьому уточнюється, що "виконання польотів в повітряному просторі Білорусі більше не дозволено, якщо це не потрібно для безпечної роботи в непередбачених обставинах".

У документі також наголошується, що директива буде переглядатися відповідно до обставин.

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Раніше EASA видало бюлетень, в якому не рекомендувало авіаоператорам країн-членів використовувати повітряний простір Білорусі без крайньої необхідності з міркувань безпеки.

Міністри Євросоюзу закликали перевізників ЄС уникати польотів над Білоруссю.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.