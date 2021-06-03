Кабмін урізає заплановані витрати на оборону на 2022 рік, - Бюджетна декларація

Схвалена урядом Бюджетна декларація на 2022-2024 роки урізає оборонні витрати до 271 млрд грн замість 449 млрд, передбачених Указом Президента від 25 квітня 2019 №167/2019.

Згідно з декларацією, на сектор безпеки та оборони передбачено виділити у 2022 році - щонайменше 270,7 млрд грн, у 2023 - щонайменше 299,7 млрд грн, у 2024 - щонайменше 332,6 млрд грн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ukrmilitary.

Видання зауважує, що це значно менше, ніж передбачено Указом Президента від 25 квітня 2019 року №167, яким уведено в дію рішення РНБО "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 – 2022 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України".

Мінфін тоді мав передбачити у Бюджетній декларації на 2020–2022 роки видатки на забезпечення нацбезпеки і оборони у 2020-му – 368 млрд грн, з них на Міністерство оборони – 210 млрд, у 2021-му відповідно 403,4 та 214,5 млрд, а у 2022-му – 449,6 та 232 млрд.

"Проте вже в 2020 році замість 210 млрд грн, що передбачались бюджетними пропозиціями, на Міноборони було виділено всього 117,5 млрд грн (згодом бюджет зріс до 118 млрд), а у 2021 році виділили 117,6 млрд замість пропонованих 214,4 млрд грн", - наголошується у виданні.

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На 2022 рік же замість 449 млрд на всю оборону та безпеку пропонується виділити 271 млрд. Тоді як лише на Міністерство оборони мали б виділити 232 млрд.