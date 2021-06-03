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Кабмін урізає заплановані витрати на оборону на 2022 рік, - Бюджетна декларація

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Кабмін урізає заплановані витрати на оборону на 2022 рік, - Бюджетна декларація

Схвалена урядом Бюджетна декларація на 2022-2024 роки урізає оборонні витрати до 271 млрд грн замість 449 млрд, передбачених Указом Президента від 25 квітня 2019 №167/2019.

Згідно з декларацією, на сектор безпеки та оборони передбачено виділити у 2022 році - щонайменше 270,7 млрд грн, у 2023 - щонайменше 299,7 млрд грн, у 2024 - щонайменше 332,6 млрд грн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ukrmilitary.

Видання зауважує, що це значно менше, ніж передбачено Указом Президента від 25 квітня 2019 року №167, яким уведено в дію рішення РНБО "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 – 2022 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України".

Мінфін тоді мав передбачити у Бюджетній декларації на 2020–2022 роки видатки на забезпечення нацбезпеки і оборони у 2020-му – 368 млрд грн, з них на Міністерство оборони – 210 млрд, у 2021-му відповідно 403,4 та 214,5 млрд, а у 2022-му – 449,6 та 232 млрд.

"Проте вже в 2020 році замість 210 млрд грн, що передбачались бюджетними пропозиціями, на Міноборони було виділено всього 117,5 млрд грн (згодом бюджет зріс до 118 млрд), а у 2021 році виділили 117,6 млрд замість пропонованих 214,4 млрд грн", - наголошується у виданні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про реформу "Укроборонпрому" був розроблений без залучення уряду, - представник Мінстратегпрому Крячко

На 2022 рік же замість 449 млрд на всю оборону та безпеку пропонується виділити 271 млрд. Тоді як лише на Міністерство оборони мали б виділити 232 млрд.

Кабмін урізає заплановані витрати на оборону на 2022 рік, - Бюджетна декларація 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Главное ментов побольше, даешь 600000 чел.! Зачем та армия?
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03.06.2021 11:52
+26
Кабмин урезает запланированные расходы на оборону на 2022 год, - Бюджетная декларация - Цензор.НЕТ 756
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03.06.2021 11:54
+24
На Зєліни цяцьки-розпили потрібні гроші.

"Строительство президентского Университета будущего на территории ВДНХ в Киеве обойдется в 7,2 млрд грн, - Шкарлет."

https://censor.net/ru/video_news/3268488/stroitelstvo_prezidentskogo_universiteta_buduschego_na_territorii_vdnh_v_kieve_oboyidetsya_v_72_mlrd
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03.06.2021 11:52
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Главное ментов побольше, даешь 600000 чел.! Зачем та армия?
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03.06.2021 11:52 Відповісти
а кто бубочку от народа охранять будет? а штрафы кто выписывать будет? а кто бухим будет ездить по дорогам?
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03.06.2021 11:57 Відповісти
Так и я про то. Защитим слуг народа от народа!
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03.06.2021 12:00 Відповісти
Кабмін урізає заплановані витрати на оборону на 2022 рік, - Бюджетна декларація - Цензор.НЕТ 919
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03.06.2021 12:16 Відповісти
А хіба ми зможемо освоїти ці 449 млрд? Хай спершу 200 освоять.
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03.06.2021 12:19 Відповісти
Пффф... Как членом по роялю Кабмін урізає заплановані витрати на оборону на 2022 рік, - Бюджетна декларація - Цензор.НЕТ 1298
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03.06.2021 12:31 Відповісти
На Зєліни цяцьки-розпили потрібні гроші.

"Строительство президентского Университета будущего на территории ВДНХ в Киеве обойдется в 7,2 млрд грн, - Шкарлет."

https://censor.net/ru/video_news/3268488/stroitelstvo_prezidentskogo_universiteta_buduschego_na_territorii_vdnh_v_kieve_oboyidetsya_v_72_mlrd
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03.06.2021 11:52 Відповісти
Нью-Васюкі!!! Велике будівництво триває !!!))
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03.06.2021 11:55 Відповісти
университет по заглядыванию в глаза "той стороне" имени президентской четы - "Нелох и Нелоханка"
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03.06.2021 12:39 Відповісти
а нах оно надо? ну да...
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03.06.2021 11:52 Відповісти
Кабмин урезает запланированные расходы на оборону на 2022 год, - Бюджетная декларация - Цензор.НЕТ 6205
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03.06.2021 11:55 Відповісти
Найем сам малював, или подмалёвував?
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03.06.2021 12:01 Відповісти
Дійство кремлівського лялькового балагана триває! Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!)))
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03.06.2021 11:53 Відповісти


свічка@svecha62 18 мин

«Слуги Народа» внесли в Раду законопроект №5566, которым будет увеличен пенсионный возраст.
Среди авторов-Галина Третьякова, Ирина Верещук, Марьяна Безуглая, Ольга Василевская-Смаглюк.
Проект закона предлагает ежегодно повышать пенсионный возраст на 1 месяц начиная с 01.01.2023
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03.06.2021 11:54 Відповісти
Кабмин урезает запланированные расходы на оборону на 2022 год, - Бюджетная декларация - Цензор.НЕТ 756
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03.06.2021 11:54 Відповісти
Клоуны создают благоприятные условия для оккупации Украины. Спасибо зебилам! Кабмин урезает запланированные расходы на оборону на 2022 год, - Бюджетная декларация - Цензор.НЕТ 4845
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03.06.2021 11:55 Відповісти
Слава зеленскому!
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03.06.2021 12:41 Відповісти
Да ладно вам. Украине армия уже не нужна в силу отсутствия Украины как государства. Это территория с глупым народом, мечта которого - стойло, в котором можно грызть друг другу глотки. А когда еще и без земли останутся, народ превратится в бомжей. Даже стойла не будет. Народ-бомж. Звучит...
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03.06.2021 11:55 Відповісти
PS: «Не говорите мне, что вы цените; покажите мне свой бюджет, и я скажу вам, что вы цените ». Джо Байден, президент США, несколько дней назад...
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03.06.2021 12:00 Відповісти
У Люксембурга армии вообще нет и ничего, процветают
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03.06.2021 12:12 Відповісти
В Люксембурге нет России.
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03.06.2021 12:19 Відповісти
нет такой страны россия, есть территория на которой живет стадо под названием руззззькэ.
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03.06.2021 15:12 Відповісти
если это выразится в значительном сокращении лапмасоносцев в генштабе и в миин.обороны, то я только "за"
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03.06.2021 11:55 Відповісти
ага . это когда такое было ?
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03.06.2021 11:58 Відповісти
мечтатель из 73%
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03.06.2021 11:59 Відповісти
Это выразится в просраном оборонзаказе, ракетной программе, питании , обмундировании, зп военнослужащих.
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03.06.2021 12:34 Відповісти
УХ ТІ !!!
значит писионерам пенсии прибавят Кабмин урезает запланированные расходы на оборону на 2022 год, - Бюджетная декларация - Цензор.НЕТ 9505
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03.06.2021 11:58 Відповісти
Хто добавить пенсію? П..ін?
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03.06.2021 12:29 Відповісти
- В..ін...
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03.06.2021 12:52 Відповісти
Ну, если и с 2022 года зарплаты у бойцов останутся на уровне 2019 года, говорить о 100% готовности "відсічі" не придется. Сейчас никто за 10 тысяч не идёт, а в 2022 и за 15 не поломятся
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03.06.2021 12:01 Відповісти
вот он момент истины - мы ж не стреляем, не защищаемся, не собираемся ничего возвращать..., зачем нам армия, когда главнокомандующий воюющей страны 4-жды откосил от армии и вообще не понимает зачем нужна та армия, когда он планирует сдаться..., как можно скорее...
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03.06.2021 12:01 Відповісти
Правильно! Зачем нам во время войны оборона? Мы лучше весь бюджет закатаем в асфальт, чтобы ихтамнетам было удобно наступать по ровным дорогам!
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03.06.2021 12:02 Відповісти
Эка махнули! Прям, как членом по клавишам! Ззззеееее....
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03.06.2021 12:13 Відповісти
С чем это связано? Зетипиллы могут обьяснить?
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03.06.2021 12:16 Відповісти
и сразу документ в инете..рили))??
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03.06.2021 12:21 Відповісти
Головне не забути на себе любих гроші виділити. Офіс *********** не обділили?
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03.06.2021 12:22 Відповісти
ну все ясно,Мервечук був тупо прикриттям занаддо явний агент мацква вирішила його акуратно відсунути,і тепер агент єрмак робить своє діло але людям впарили медвечука мол подивіться зеля майже позбавив медвечука впливу,а от порох цього не робив,і реально це була петрова помилка дуже вагома,зараз медвечук грає явного пугала,але під цією виставою криється те що ми бачимо,поступове зменшення фінансування армії,провали по оборонних замовленнях,і т д.Як казав куйло потихоничку.
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03.06.2021 12:23 Відповісти
ти ще не всього зебілізму позбувся. Але вже щось тобі починає доходити в черепок.
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03.06.2021 15:33 Відповісти
Потужно! Поздравляю всех 73%! Кабмін урізає заплановані витрати на оборону на 2022 рік, - Бюджетна декларація - Цензор.НЕТ 6458
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03.06.2021 12:24 Відповісти
Уклоністам армія не потрібна.
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03.06.2021 12:29 Відповісти
Пошел слив Украины в чистом виде, без прикрас. Это плохо-плохо кончится. Для того, кто лишит армию финансирования.
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03.06.2021 12:30 Відповісти
оборона подождет, срочно нужен "президентский университет" по заглядыванию в глаза "той стороне"
Университет имени президентской четы - "Нелох и Нелоханка"
Кабмін урізає заплановані витрати на оборону на 2022 рік, - Бюджетна декларація - Цензор.НЕТ 8436
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03.06.2021 12:37 Відповісти
Все зрозуміло... За таке діло зелених виродків треба просто розстрілювати на місці.
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03.06.2021 12:43 Відповісти
Может кто скажет -ЭТО УКРИНСКИЙ КАБМИН ? Сомневаюсь очень в этом Пусть на своё содержание урезать На содержание популистской ВР , но не на оборону Седьмой год Украина в состоянии войны Надо оснащать армию новыми видами оружия .Но, как видим, у кабмина войны нет У них войнушка между собой за сферы влияния - деребана...
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03.06.2021 13:17 Відповісти
А сторонникам Зеленского пофиг, главное, "Сватов" и "Байки Митяя" по Г+Г показывают, а что ещё для зебильного счастья надо?
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03.06.2021 13:32 Відповісти
А вообще, конечно, чистое предательство Украины, за которое надо расстреливать.
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03.06.2021 13:33 Відповісти
Внуки важнее.
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03.06.2021 13:42 Відповісти
Ну що військові, проголосували за ЗЕ? Допоміг вам? Авторитет армії піднявся? То як ви будете воювати з ворогом, якщо ви зрадили свого головнокомандувача і повірили побрехенькам малоросам і головнокомандувачу вопрожої армії?
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03.06.2021 14:54 Відповісти
вчора веніславський на прямому кричав Орловській на це повідомлення "це брехня!"
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03.06.2021 15:30 Відповісти
Ублюдки-клоуны историю с Финляндией и москалями не изучали. Они жрали гамбургеры в это время по заправкам
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04.06.2021 17:48 Відповісти
 
 