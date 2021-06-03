Україна і Грузія найближчим часом укладуть угоду про взаємне визнання документів про COVID-вакцинацію, - Шмигаль
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Україна і Грузія планують найближчим часом домовитися про взаємне визнання документів про вакцинацію проти COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, сказав на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Грузії Гарібашвілі.
"Важливою стала домовленість про укладення найближчим часом угоди про взаємне визнання документів про вакцинацію (проти COVID-19 - ред). Це має максимально спростити перетин кордону нашими громадянами, які залюбки будуть відвідувати обидві наші країни", - зазначив Шмигаль.
За словами глави уряду, українсько-грузинські відносини мають розвиватися у всіх сферах взаємного інтересу.
"Переконаний, що досягнуті під час сьогоднішніх перемовин домовленості стануть поштовхом для активізації двосторонньої торговельно-економічної співпраці, розвитку спільних інвестиційних, інфраструктурних, логістичних проєктів", - додав прем'єр-міністр України..
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Herman Aksom@eternalrailway 15 ч
Весь світ вакцинувався. Навіть безпритульних вже пфайзером вакцинують.
Лише в країні, де нас зробили разом, мабуть на колінах треба просити вакцину.
Але ж їм не до цього: ублюдок Зеленський тріумфально збирає прес-конференції, а всі сили його команди кинуті на обговорення полуниці.
Victoria@Victori88973146
чому ж на колінах, уже пропонують «втихаря» вакцинуватись за 100 доларів за дві дози.
А з середини липня дозволять і приватним клінікам продавати вакцини, які, чомусь впевнена, складують з тих, що закуплені і мають надаватись безкоштовно