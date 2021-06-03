УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16493 відвідувача онлайн
Новини Політика України Коронавірус і карантин
507 5
вакцина (3528) Грузія (1419) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711) Гарібашвілі Іраклій (36)

Україна і Грузія найближчим часом укладуть угоду про взаємне визнання документів про COVID-вакцинацію, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна і Грузія найближчим часом укладуть угоду про взаємне визнання документів про COVID-вакцинацію, - Шмигаль

Україна і Грузія планують найближчим часом домовитися про взаємне визнання документів про вакцинацію проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, сказав на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Грузії Гарібашвілі.

"Важливою стала домовленість про укладення найближчим часом угоди про взаємне визнання документів про вакцинацію (проти COVID-19 - ред). Це має максимально спростити перетин кордону нашими громадянами, які залюбки будуть відвідувати обидві наші країни", - зазначив Шмигаль.

За словами глави уряду, українсько-грузинські відносини мають розвиватися у всіх сферах взаємного інтересу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з головою МЗС Грузії Залкаліані відновлення співпраці між країнами. ФОТО

"Переконаний, що досягнуті під час сьогоднішніх перемовин домовленості стануть поштовхом для активізації двосторонньої торговельно-економічної співпраці, розвитку спільних інвестиційних, інфраструктурних, логістичних проєктів", - додав прем'єр-міністр України..

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А о провале вакцинации?
показати весь коментар
03.06.2021 12:02 Відповісти


Herman Aksom@eternalrailway 15 ч

Весь світ вакцинувався. Навіть безпритульних вже пфайзером вакцинують.
Лише в країні, де нас зробили разом, мабуть на колінах треба просити вакцину.
Але ж їм не до цього: ублюдок Зеленський тріумфально збирає прес-конференції, а всі сили його команди кинуті на обговорення полуниці.



Victoria@Victori88973146

чому ж на колінах, уже пропонують «втихаря» вакцинуватись за 100 доларів за дві дози.
А з середини липня дозволять і приватним клінікам продавати вакцини, які, чомусь впевнена, складують з тих, що закуплені і мають надаватись безкоштовно
показати весь коментар
03.06.2021 12:03 Відповісти
С Гандурасом не забудьте заключить соглашение!
показати весь коментар
03.06.2021 12:23 Відповісти
Следовательно в Европе и Штатах ваша филькина грамота признаваться не будет...ведь аналогичного соглашения то нет..
показати весь коментар
03.06.2021 12:43 Відповісти
 
 