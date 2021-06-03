Якщо білоруські літаки полетять до Криму - ми реагуватимемо і підвищуватимемо градус політичної позиції, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця глави фракції "СН" Євгенія Кравчук просить не перебільшувати значення постанови ВР щодо ситуації в Білорусі.

Про це вона заявила сьогодні журналістам у Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Коментуючи те, що постанову щодо ситуації в Білорусі було змінено і вона стала не такою жорсткою, як пропонувала опозиція, Кравчук звернула увагу, що питаннями санкцій займатиметься РНБО.

За словами нардепки, дії української влади щодо режиму "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, залишаються жорсткими.

"Ми не визнаємо Лукашенка керівником Білорусі. Він - самопроголошений президент. Ми засуджуємо його дії в питанні повітряного тероризму", - зазначила Кравчук і додала: "якщо Лукашенко робитиме подальші кроки, наприклад, з'явилася ідея, щоб до Криму літали білоруські літаки, то ми реагуватимемо і підвищуватимемо градус нашої політичної позиції".

Як повідомлялося, 3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейське агентство авіаційної безпеки дозволило польоти над Білоруссю тільки в надзвичайних ситуаціях

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.