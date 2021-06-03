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Новини Політика України Затримання Протасевича
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Білорусь (5969) ВР (11731) постанова (72) Кравчук Євгенія (362) Протасевич Роман (296)

Якщо білоруські літаки полетять до Криму - ми реагуватимемо і підвищуватимемо градус політичної позиції, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо білоруські літаки полетять до Криму - ми реагуватимемо і підвищуватимемо градус політичної позиції, -

Заступниця глави фракції "СН" Євгенія Кравчук просить не перебільшувати значення постанови ВР щодо ситуації в Білорусі.

Про це вона заявила сьогодні журналістам у Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Коментуючи те, що постанову щодо ситуації в Білорусі було змінено і вона стала не такою жорсткою, як пропонувала опозиція, Кравчук звернула увагу, що питаннями санкцій займатиметься РНБО.

За словами нардепки, дії української влади щодо режиму "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, залишаються жорсткими.

"Ми не визнаємо Лукашенка керівником Білорусі. Він - самопроголошений президент. Ми засуджуємо його дії в питанні повітряного тероризму", - зазначила Кравчук і додала: "якщо Лукашенко робитиме подальші кроки, наприклад, з'явилася ідея, щоб до Криму літали білоруські літаки, то ми реагуватимемо і підвищуватимемо градус нашої політичної позиції".

Як повідомлялося, 3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейське агентство авіаційної безпеки дозволило польоти над Білоруссю тільки в надзвичайних ситуаціях

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!! Чергова порція локшини !!!)))
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03.06.2021 12:07
+4
Ректальную температуру повысь дурепа зеленое. Речь ни о чем. Боже сбереги Украину от ЗЕленой плесени!
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03.06.2021 12:18
+3
Якщо будуть літати через Україну, то саджайте літаки за допомогою телефонної будки і винищувача, бо "какая разніца Хамас-нєХамас" (с).
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03.06.2021 12:09
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и тогда они полетят в Крым под градусом))
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03.06.2021 12:05 Відповісти
Вы то проявляете,а они что хотят,то и делают!а вы проявляйте дальше.
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03.06.2021 12:38 Відповісти
"Нада проста пиристать литать" (С)

Если белорусские самолеты полетят в Крым - мы будем реагировать и повышать градус политической позиции, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1417
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03.06.2021 12:06 Відповісти
А они полетят. Если белорусские самолеты полетят в Крым - мы будем реагировать и повышать градус политической позиции, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4884
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03.06.2021 12:07 Відповісти
Тогда будут повышать градус...

Если белорусские самолеты полетят в Крым - мы будем реагировать и повышать градус политической позиции, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3357
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03.06.2021 12:14 Відповісти
Правильно! Градус не понижать. А еще водка без пива - деньги на ветер. Закусь градус крадет.
Тут много чего можно было сказать!
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03.06.2021 12:07 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!! Чергова порція локшини !!!)))
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03.06.2021 12:07 Відповісти
Вот дурепо! Вони не "якщо", а точно полетять. Подивимось на вашу наступну, як і після голосування по сьогодні, "озабоченность".
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03.06.2021 12:08 Відповісти
Якщо будуть літати через Україну, то саджайте літаки за допомогою телефонної будки і винищувача, бо "какая разніца Хамас-нєХамас" (с).
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03.06.2021 12:09 Відповісти
Це призведе до напружених стосунків між нами.
І звісно фуйло з насолодою виставить свої танки на білоруській прикордонній з нами території.
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03.06.2021 12:17 Відповісти
так фуйло й так хозяйнує в Білорусі. Коли захоче, тоді й виставить танки і без польотів літаків до Криму.
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03.06.2021 12:54 Відповісти
господарює(
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03.06.2021 13:04 Відповісти
Будут повышать градус? Сопьются бл(Я).и!
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03.06.2021 12:12 Відповісти
Это она про какое повышение: от пива к водке?

Если белорусские самолеты полетят в Крым - мы будем реагировать и повышать градус политической позиции, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1635
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03.06.2021 12:13 Відповісти
Полетять. Бо нічого іншого їм не лишається.
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03.06.2021 12:16 Відповісти
Какой градус? Угол наклона трубочки из бакса по отношению к горизонтальной поверхности с рассыпанным белым порошком? У зели айкосики закончились?
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03.06.2021 12:16 Відповісти
Ректальную температуру повысь дурепа зеленое. Речь ни о чем. Боже сбереги Украину от ЗЕленой плесени!
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03.06.2021 12:18 Відповісти
И полетят. И нихрена вы не вякните. Всю эту зеленую нечисть нужно в яму с дерьмом.
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03.06.2021 12:18 Відповісти
Повышение градуса - это скулеж в пасе и ООН.
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03.06.2021 12:18 Відповісти
"Если белорусские самолеты полетят в Крым - мы будем реагировать и повышать градус политической позиции, - "слуга народа" Кравчук"

- повышай градус вибратора в кастрюльке с водой на плите Если белорусские самолеты полетят в Крым - мы будем реагировать и повышать градус политической позиции, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5098
а самолёты надо сажать в Украине и арестовывать!
- КУРИЦО НЕДОЩИПАННОЕ !!! Если белорусские самолеты полетят в Крым - мы будем реагировать и повышать градус политической позиции, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1072
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03.06.2021 12:20 Відповісти
Смешно читать про то, как зе-команда грозится что-то там повышать, начиная от зарплат учителям и заканчивая "градусами"))
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03.06.2021 12:28 Відповісти
Якщо білоруські літаки полетять до Криму - ми реагуватимемо і підвищуватимемо градус політичної позиції, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3333
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03.06.2021 12:43 Відповісти
Полетять лікаки Білорусі в Крим?? Закривати посольство в Мінську посла в Київ!! А білоруського посла до Мінську!! І тільки так!! Якщо білоруські літаки полетять до Криму - ми реагуватимемо і підвищуватимемо градус політичної позиції, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7654
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03.06.2021 13:51 Відповісти
Краще Кравчук надіти косоворотку і пілотку і мовчати до кінця своєї каденції.
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03.06.2021 13:59 Відповісти
Ця ця, що проти української мови в Україні?!...
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03.06.2021 14:42 Відповісти
Она самая.
Якщо білоруські літаки полетять до Криму - ми реагуватимемо і підвищуватимемо градус політичної позиції, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 4487
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03.06.2021 14:49 Відповісти
Якщо білоруські літаки полетять до Криму - ми реагуватимемо і підвищуватимемо градус політичної позиції, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6780

Якщо білоруські літаки полетять до Криму - ми реагуватимемо і підвищуватимемо градус політичної позиції, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8735
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03.06.2021 14:49 Відповісти
Кравчукча - надіть косоворотку. Челюсть не давить?
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03.06.2021 14:52 Відповісти
 
 