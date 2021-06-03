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Продавали нарковмісні препарати: в Харкові припинили незаконну діяльність мережі аптек. ФОТОрепортаж

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Продавали нарковмісні препарати: в Харкові припинили незаконну діяльність мережі аптек. ФОТОрепортаж

Слобідська окружна прокуратура м.Харкова здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів (ч.1 ст. 320 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

В рамках досудового розслідування припинено діяльність мережі аптечних закладів, які незаконно збували нарковмісні препарати, що відпускаються тільки за рецептом лікаря.

Правоохоронцями проведено обшуки у 6 аптеках, у ході яких виявлено понад 9 тисяч блістерів з таблетками, фінансово-господарську документацію, грошові кошти, а також осіб, які намагались придбати нарковмісні препарати.

Слідчі дії тривають. Після отримання висновку судових експертиз буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Продавали нарковмісні препарати: в Харкові припинили незаконну діяльність мережі аптек 01

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управлінням боротьби з наркозлочинністю в Харківській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України.

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Продавали нарковмісні препарати: в Харкові припинили незаконну діяльність мережі аптек 02
Продавали нарковмісні препарати: в Харкові припинили незаконну діяльність мережі аптек 03
Фото: прокуратура

Автор: Анастасія Потіха
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Дай бог, что это именно борьба с распространением наркотиков, а не банальный передел рынка.
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03.06.2021 12:28 Відповісти
лаптеногий твой тупой вскукарек никому не интересен.сдрисни падаль
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03.06.2021 13:08 Відповісти
каждый день после 22:00 возле маленьких аптек появляются характерные клиенты..
а потом, вот такое..
Продавали нарковмісні препарати: в Харкові припинили незаконну діяльність мережі аптек - Цензор.НЕТ 6185
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03.06.2021 12:32 Відповісти
Это оксид бутират,его в аптеке не купиш
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03.06.2021 12:51 Відповісти
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным отделом полиции №1 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - Управлением по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции УкраиныИсточник: https://censor.net/ru/n3269229

Эти скоты еще с совдеповских времен побольше тупых слов и аббревиатур суют себе в название. Как либрежнев медальками обвешивался, так и мусора длинными тупыми названиями и аббревиатурами.
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03.06.2021 12:32 Відповісти
"Продавали наркосодержащие препараты" - сигареты по всей Украине продают и кто б их тронул...
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03.06.2021 12:37 Відповісти
 
 