Відмова НКРЕКП зупинити махінації на енергоринку призведе до мільярдних збитків, - "Енергоатом"

Державний "Енергоатом" розкритикував відмову НКРЕКП зупинити махінації на ринку електроенергії, які завдають мільярдних збитків генеруючим компаніям.

Про це йдеться в заяві компанії.

"Масштаби маніпуляцій на ринку електричної енергії потребують термінових та рішучих дій регулятора. Компанія оцінює постанову НКРЕКП, покликану усунути маніпуляції на ринку, як недостатній крок для припинення схем "торгівлі повітрям", від якої виробники електричної енергії зазнають мільярдних збитків", - йдеться в заяві держкомпанії.

В "Енергоатомі" закликали НКРЕКП повернутися до розгляду поданих учасниками ринку пропозицій і вжити всіх можливих заходів для фінансового збалансування роботи ринку.

У держкомпанії переконані, що ситуація з ціноутворенням на організованих сегментах ринку ставить під загрозу безпеку поставок електричної енергії споживачам, зриває підготовку до осінньо-зимового періоду і створює ризики для синхронізації енергосистеми України з європейською енергомережею ENTSO-E.

В "Енергоатомі" впевнені: щоб досягти цінової стабілізації на організованих сегментах ринку, потрібні набагато більш рішучі дії регулятора. НАЕК "Енергоатом" закликає НКРЕКП повернутися до розгляду поданих учасниками ринку пропозицій та вжити усіх можливих заходів для фінансового збалансування роботи ринку.

Нагадаємо, у травні 2021 року ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./КВт год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня за тиском Міністерства енергетики.

Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром у ручному режимі слідувати за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.