УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16493 відвідувача онлайн
Новини Економіка
7 469 10
Енергоатом (446) НКРЕКП (411)

Відмова НКРЕКП зупинити махінації на енергоринку призведе до мільярдних збитків, - "Енергоатом"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Відмова НКРЕКП зупинити махінації на енергоринку призведе до мільярдних збитків, -

Державний "Енергоатом" розкритикував відмову НКРЕКП зупинити махінації на ринку електроенергії, які завдають мільярдних збитків генеруючим компаніям.

Про це йдеться в заяві компанії.

"Масштаби маніпуляцій на ринку електричної енергії потребують термінових та рішучих дій регулятора. Компанія оцінює постанову НКРЕКП, покликану усунути маніпуляції на ринку, як недостатній крок для припинення схем "торгівлі повітрям", від якої виробники електричної енергії зазнають мільярдних збитків", - йдеться в заяві держкомпанії.

В "Енергоатомі" закликали НКРЕКП повернутися до розгляду поданих учасниками ринку пропозицій і вжити всіх можливих заходів для фінансового збалансування роботи ринку.

У держкомпанії переконані, що ситуація з ціноутворенням на організованих сегментах ринку ставить під загрозу безпеку поставок електричної енергії споживачам, зриває підготовку до осінньо-зимового періоду і створює ризики для синхронізації енергосистеми України з європейською енергомережею ENTSO-E.

В "Енергоатомі" впевнені: щоб досягти цінової стабілізації на організованих сегментах ринку, потрібні набагато більш рішучі дії регулятора. НАЕК "Енергоатом" закликає НКРЕКП повернутися до розгляду поданих учасниками ринку пропозицій та вжити усіх можливих заходів для фінансового збалансування роботи ринку.

Нагадаємо, у травні 2021 року ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./КВт год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня за тиском Міністерства енергетики.

Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром у ручному режимі слідувати за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Цікаво подивитися платіжки за травень, чи буде там кіловат по 45 коп?
показати весь коментар
03.06.2021 12:35
+2
НКРЕКП ніколи займатися махінаціями, їм треба тарифи населенню піднімати, щоб ці махінації перекривати...
показати весь коментар
03.06.2021 12:34
+1
а в тебе, дебіла, до сих пір Порошенко у всьому винен?
показати весь коментар
03.06.2021 13:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НКРЕКП ніколи займатися махінаціями, їм треба тарифи населенню піднімати, щоб ці махінації перекривати...
показати весь коментар
03.06.2021 12:34 Відповісти
Цікаво подивитися платіжки за травень, чи буде там кіловат по 45 коп?
показати весь коментар
03.06.2021 12:35 Відповісти
Відмова НКРЕКП зупинити махінації на енергоринку призведе до мільярдних збитків, - "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 3643 Відмова НКРЕКП зупинити махінації на енергоринку призведе до мільярдних збитків, - "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 2459 Відмова НКРЕКП зупинити махінації на енергоринку призведе до мільярдних збитків, - "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 4873
показати весь коментар
03.06.2021 13:18 Відповісти
ага, а потім згадай квітень 2019-го, за кого проголосував.
показати весь коментар
03.06.2021 13:52 Відповісти
У якому турі?
показати весь коментар
03.06.2021 21:02 Відповісти
ахметка, парашонка, беня и другие олигофрены думу думают, какую еще галимую отмазку для нарида придумать, шоб тарифы поднять
показати весь коментар
03.06.2021 13:08 Відповісти
а в тебе, дебіла, до сих пір Порошенко у всьому винен?
показати весь коментар
03.06.2021 13:49 Відповісти
вітаю вас, атомщики- ви це вибрали собі самі. коли вам в 2019-му кричали криком "що ж ви робите"- ви сміялись. тепер посмійтесь з себе, убогих
показати весь коментар
03.06.2021 13:51 Відповісти
 
 