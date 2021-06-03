Разумков виступає за ухвалення закону про лобізм: Це дозволить бізнесу і владі працювати відкрито, а не підкилимно
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає за необхідне прийняти в Україні закон про лобізм.
Про це він заявив сьогодні на брифінгу у ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами спікера, такий закон дозволить нормально працювати бізнесу і владі, як це відбувається в США і країнах Європи.
"Це дозволить бізнесу і владі працювати відкрито, не під "ковдрою" і не підкилимно", - підкреслив він.
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Надо раньше было шевелиться.
Питається, навіщо тоді закон про олігархів ??
Якась ацька фігня в країні...