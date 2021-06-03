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Разумков виступає за ухвалення закону про лобізм: Це дозволить бізнесу і владі працювати відкрито, а не підкилимно

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Разумков виступає за ухвалення закону про лобізм: Це дозволить бізнесу і владі працювати відкрито, а не підкилимно

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає за необхідне прийняти в Україні закон про лобізм.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу у ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами спікера, такий закон дозволить нормально працювати бізнесу і владі, як це відбувається в США і країнах Європи.

"Це дозволить бізнесу і владі працювати відкрито, не під "ковдрою" і не підкилимно", - підкреслив він.

Також читайте: Для боротьби з олігархами ми маємо ухвалити закон про лобізм, який встановить однакові умови для наших і закордонних олігархів, - нардеп Бондарєв

Автор: Анастасія Потіха
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примусь дурня лобіювати, так він і лоб розіб'є (народна мудрість)
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03.06.2021 12:41 Відповісти
Поздно всралися, поток почти построен
Надо раньше было шевелиться.
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03.06.2021 12:49 Відповісти
захотілось їм хабарі легально збирати
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03.06.2021 12:57 Відповісти
То слугам тепер законно платитимуть ті гроші, які зараз носять у конвертах ?
Питається, навіщо тоді закон про олігархів ??
Якась ацька фігня в країні...
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03.06.2021 13:13 Відповісти
воровство, возведенное в ранг закона. И это не смешно)
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03.06.2021 14:15 Відповісти
Депутати у ВР хочуть хабарі брати легально Разумков виступає за ухвалення закону про лобізм: Це дозволить бізнесу і владі працювати відкрито, а не підкилимно - Цензор.НЕТ 5648
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03.06.2021 15:30 Відповісти
 
 