Разумков виступає за ухвалення закону про лобізм: Це дозволить бізнесу і владі працювати відкрито, а не підкилимно

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає за необхідне прийняти в Україні закон про лобізм.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу у ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами спікера, такий закон дозволить нормально працювати бізнесу і владі, як це відбувається в США і країнах Європи.

"Це дозволить бізнесу і владі працювати відкрито, не під "ковдрою" і не підкилимно", - підкреслив він.

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