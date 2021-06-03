Разумков про законопроєкт щодо деолігархізації: Є побоювання. Повинні бути обмежувачі, що не дозволяють маніпулювати таким інструментом
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає в цілому ідею деолігархізації правильною.
Про це він сказав на брифінгу у Верховній Раді, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Разумков розповів, що ознайомився із законопроєктом про деолігархізацію.
Спікер вважає, що в документі є важливі аспекти, на яких потрібно зосередити увагу.
"РНБО - це консультативний, дорадчий орган. Йому не властива функція визначати тих чи інших громадян до тих чи інших категорій. Тому, я вважаю, що потрібно було б створити окремий орган, який займався б такими питаннями. Можливо, за аналогією з такими комісіями, які займаються відбором в САП, НАБУ, можливо, із залученням іноземних експертів. Це теж було б ефективним механізмом. Плюс є інші побоювання, тому що у РНБО виникає конфлікт інтересів, сюди входять президент, голова Верховної Ради, інші посадові особи. Якщо ми говоримо, гіпотетично, що є голова Верховної Ради, який пов'язаний з олігархами, або інша посадова особа, як прем'єр-міністр або міністр, то навряд чи він буде підтримувати включення такої людини в список", - пояснив Разумков.
Спікер звернув увагу, що законопроєкт приймається терміном на 10 років.
"Тоді повинні бути запобіжники. Наприклад, через певний час зміниться президент і як новий буде використовувати цей законопроєкт - велике питання. Ми в історії України знаємо різні приклади. Тому повинні бути обмежувачі, які не дозволять маніпулювати таким серйозним інструментом у майбутньому", - упевнений він.
Говорячи про те, що законопроєкт передбачає необхідність декларування посадовими особами зустрічей з олігархами, голова ВР заявив: "Якщо ти просто сходив на каву, то немає великої проблеми про це сказати. Якщо я зустрівся з тією або іншою людиною, це ж не секрет. Але якщо ви там вирішували, вибачте за слово, "шкурняки", то які питання?! Декларуй. Я розумію, що закон не має зворотної сили, але я б зробив, щоб декларування було після кожної зустрічі, а, наприклад, в кінці року, як ми декларуємо свої доходи - тобто за минулий рік, які в тебе проходили зустрічі".
Раніше Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде ухвалювати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.
Будь ласка, зачекайте...
трохи обісрав, трохи лизнув. бесхребетне младоригочмо
"Я хачю" і ніжками починає ******** , човгати ( ніби усцикається ) та в істериці битися 😀 - це має в країні вже рівень обов'язковості, співрозмірний з Конституцією.
Ой, прорахуються ті, хто запевняють, що ці зелені недомірки ні на що не спроможні...
Так само в 90-их і в Білорусі думали.
А щодо цього проекту, то він в правовому сенсі абсолютно безглуздий, суперечить Конституції і палить Зеленського, як дрібну шестірку реальних олігархів !
Інтерес клоуна не допустити до виборів головного конкурента Порошенка. Отже, через конфлікт інтересів ініціатора законопроекту Верховна Рада повинна його без розгляду повернути назад автору.
А, я ж забыл, в голове зебилов, олигарх в Украине только один - порошенко. Ведь его успешный конфетный бизнес не требует покупки нужных законов у монобольшинства. А это большой ялярм для желающих прибарахлится депутатов сн.
Як весело сьогодні жити,
Немає коли й пиво пити.
Біля екранів всі сідають,
На нову серію чекають.
Що випустить «РНБО»,
Потрапить в місто і село.
Як добре поступив нарід,
Що до мети пішов в обхід.
Як дурні ці жили без Вови?
Не знали хто вони і мови.
Нічого геть не будували,
І про «совок» все забували.
Про його прелєсті й плюси
Генсєків мирні голоси.
Про ковбасу і той пломбір,
Та «КВН»овський турнір.
Велосипедний президент,
Та з булавою диригент.
За свій нарід не забуває,
Про кінець бідності подбає.
Бо Бені «плюси» показали,
Як мародери все покрали.
А Бігус сліди відшукав,
З Геращенко по них блукав.
Вони вели у «Ротердам»,
(До цього міста плюс додам).
І вийшла схема обкрадання,
Ахметова й когось бажання.
Бігус на новий слід напав,
«Свинарчуків» за хвіст хапав…
Ті із військовими «мутили»,
І президента підсвітили.
Ще підключилась Мосєйчучка,
Взяла слід зразу Бені «*****».
В Ліпецьку внюхала цукерки,
Хоч там усе «закрили» клерки.
Їй пів вареника кидали,
Смердячу кісточку підкидали…
Зі сліду Жучку цю не збили,
«Вальцмана» ті барижні сили.
Виводила ще на Мальдіви,
Про Гонтарєву «лисих» співи…
Весною мали всіх садити,
За всі ті злочини судити.
Але мордами суди крутять,
Хотєлки Вови каламутять.
Не бачать там вони вини,
Ах як чекав нарід весни.
Голобородько розсердився,
Бо на юриста також вчився,
Та й прокурори всі свої,
Всім нав'язав свої бої.
«Конституційний» розігнав,
А в «ДБР» «ригів» загнав.
На попередника дав «фас»,
Та встановив контрольний час.
Друга весна уже пройшла,
І за нарід болить душа.
Бо обіцяв Петра садити,
Щоб Бені і Ху@лу догодити.
Тож Вова плюнув на суди,
Всі в «РНБО» заніс сліди.
Плівки і рішення монтують,
Свій рейтинг шахраї рятують.
«Закрили» парочку каналів,
Змінив ще парочку фіскалів.
«Контрабандистів» відшукав,
«Смотрящих» на потоки мав.
Призначив ще «ворів в законі»,
Начхав на діючі закони.
Ще олігархів треба «вбити»,
Щоб вічно правити і жити.
І як завжди «закон квартальний»,
Для олігархів віртуальний.
У ньому над одним розправа,
Без Конституції і права.
03.06.2021 р
Анатолій Березанський
Alex Noinets: Їбать. У нас тут РНБО буде притягати людей до політичної відповідальності. Нарешті з'явиться ця омріяна, довгоочікувана політична відповідальність. Вона ж так виглядає, да. У форматі рішення РНБО "постановляю притягнути чиновника Петренка до політичної відповідальності у довільній формі".
Пздц якійсь.
Helgi Sharp: Разумков заявил, что в поданном президентом законопроекте у СНБО возникает конфликт интересов, поэтому определять статус олигарха должен отдельный орган.
Да неужели? Кстати, в кулуарах Рады ходят слухи, что за проталкивание в этот "орган" своих людей олигархи готовы платить от 1 до 5 млн долларов - и это только начальные ставки. А небезызвестный Сирожа Лещенко, контракт которого с "Укрзализныцей" заканчивается 20 июня, пробивает себе должность главы комиссии при ОПУ, которая будет заниматься "деолигархизацией" отечественных масс-медиа. Что ж, можно только догадываться о масштабах коррупции, которую априори создаёт предложенный Зеленским закон.
"А что, так можно было?" - где-то в изгнании грустно спрашивают себя Паша Лазаренко и Витя Янукович. Да вам, ребята-демократы, до Зеленского в этом отношении, как пешком до Сызрани...
З обмежень для олігархів залишилися: заборона на фінансування партій, заборона на участь у великій приватизації, зобов'язання подавати декларації нарівні з чиновниками і депутатами. Держслужбовці, котрі контактували з ними непублічно, будуть зобов'язані декларацію про ці контакти.
Але. Олігархи і так прямо ніколи не фінансували партії. Вони і далі робитимуть це через ланцюжок підставних осіб.
Щодо декларацій - потенційно це можна використовувати як важіль впливу на олігархат, погрожуючи кримінальною відповідальністю за недостовірне декларування. Але на практиці навіть проти дрібних чиновників або депутатів ця норма застосовується з великими складнощами, а юридичні команди великих бізнесменів розвалять справи без особливих зусиль.
Щодо заборони на участь у великій приватизації. Вона вже давно не йде. (...) Багато великих підприємств і надалі залишаться в держвласності, що олігархів цілком влаштовує - оскільки завжди є можливість поставити туди своїх смотрящих, не вкладаючи в них ані копійки. Ну, а в за потреби, олігархи, якщо вже буде сильне бажання, зможуть купити держкомпанії через ланцюжок підставних фірм. Як це, до речі, і до того часто робилося.
Не депутат, не партийный - всё, НЕ олигарх!