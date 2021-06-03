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Початок серійного виробництва 30-мм гранатометних пострілів ВОГ в Україні очікується цього року, - Таран

Новини Цензор.НЕТ Політика України Технології

Початок серійного виробництва 30-мм гранатометних пострілів ВОГ в Україні очікується цього року, - Таран

Нині на замовлення Міністерства оборони України тривають держвипробування 30-мм гранатометних пострілів ВОГ-17В та ВОГ-17ІН для автоматичного гранатомета типу АГС-17 українського виробництва.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

За його словами, за підсумками випробувань, уже в 2021 році, буде ухвалено рішення про прийняття на озброєння і подальше серійне виробництво на базі українських підприємств 30-мм гранатометних пострілів.

Очікується, що їхнє виробництво відбуватиметься з комплектуючих вітчизняного виробництва і окремих матеріалів виробництва хімічної промисловості однієї з держав-членів НАТО.

"Ми прагнемо досягти зниження критичної залежності від імпортних боєприпасів. Це — елемент незалежності нашого оборонно-промислового комплексу та безпеки держави. Для цього, крім виробництва ВОГів, оборонне відомство опрацьовує, у тому числі, питання налагодження потужностей ремонту боєприпасів. У нас для цього є склади, технічний персонал, документація, уже будуються виробничі цехи. Зниження залежності від кон’юнктурних зовнішніх ринкових та інших умов, розрахунок на власні сили, безпека виробництва боєприпасів — це запорука боєздатності ЗС України", - сказав Таран.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Результаты работы зекоманды за два года: гром2 - закрыт, ольха и нептун - похоронены. А 30-мм снарядами можно разве что коров пугать на пасбище - толку от них никакого в случае широкомасштабного наступления
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03.06.2021 13:25
+4
Надеемся, что так и будет.... Начало серийного производства 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ в Украине ожидается в этом году, – Таран - Цензор.НЕТ 6318
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03.06.2021 12:47
+3
Ага... "Свинарчукеее! Еще парочку! Москвошвея!" Початок серійного виробництва 30-мм гранатометних пострілів ВОГ в Україні очікується цього року, - Таран - Цензор.НЕТ 8344

Початок серійного виробництва 30-мм гранатометних пострілів ВОГ в Україні очікується цього року, - Таран - Цензор.НЕТ 8897
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03.06.2021 13:05
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Надеемся, что так и будет.... Начало серийного производства 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ в Украине ожидается в этом году, – Таран - Цензор.НЕТ 6318
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03.06.2021 12:47 Відповісти
А осколочно-фугасных к РПГ?
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03.06.2021 12:49 Відповісти
А где их делают?
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03.06.2021 12:51 Відповісти
АО «НПО «Прибор» имени С.С. Голембиовского»: 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д.1
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03.06.2021 12:56 Відповісти
та він питає, де їх в Украіні будуть виробляти ))
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03.06.2021 13:00 Відповісти
Из его текста следует, что его интересует, где их уже делают.
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03.06.2021 13:01 Відповісти
так, де їх тепер роблять
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03.06.2021 13:02 Відповісти
Ага... "Свинарчукеее! Еще парочку! Москвошвея!" Початок серійного виробництва 30-мм гранатометних пострілів ВОГ в Україні очікується цього року, - Таран - Цензор.НЕТ 8344

Початок серійного виробництва 30-мм гранатометних пострілів ВОГ в Україні очікується цього року, - Таран - Цензор.НЕТ 8897
показати весь коментар
03.06.2021 13:05 Відповісти
Шо такое? Хреново без ножек? Початок серійного виробництва 30-мм гранатометних пострілів ВОГ в Україні очікується цього року, - Таран - Цензор.НЕТ 4825
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03.06.2021 13:27 Відповісти
Научился у Осла. Ожидается, выпуск, возможно...Для тупого зебилья сойдет.
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03.06.2021 13:00 Відповісти
Все в них буде.Розказуйте що є.А то виглядає як якісь мрії.
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03.06.2021 13:08 Відповісти
Результаты работы зекоманды за два года: гром2 - закрыт, ольха и нептун - похоронены. А 30-мм снарядами можно разве что коров пугать на пасбище - толку от них никакого в случае широкомасштабного наступления
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03.06.2021 13:25 Відповісти
да и эти только обещают, когда-нибудь...может быть
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03.06.2021 13:37 Відповісти
Де ракети до вільхи, вільхи м, нептунів??? Де стугни, корсари??? Де батареї «Богдан»?
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03.06.2021 13:39 Відповісти
Куди дивитись???
У вагіну зеленського??? Чи тарана???
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03.06.2021 13:55 Відповісти
Гості з майбутнього... У них все колись буде, вже планується і передбачається.
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03.06.2021 13:47 Відповісти
Темпы освоения и номенклатура боеприпасов конечно поражают воображения. Лет так через 20 и пару лярдов скопируем совковое наследие или надо ещё больше?.. А ведь бункерный карлик у ворот уже стоит. Сколько ещё поджопников надо нашим недоделанным Хиниралисимусам?
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03.06.2021 15:41 Відповісти
 
 