Початок серійного виробництва 30-мм гранатометних пострілів ВОГ в Україні очікується цього року, - Таран

Нині на замовлення Міністерства оборони України тривають держвипробування 30-мм гранатометних пострілів ВОГ-17В та ВОГ-17ІН для автоматичного гранатомета типу АГС-17 українського виробництва.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

За його словами, за підсумками випробувань, уже в 2021 році, буде ухвалено рішення про прийняття на озброєння і подальше серійне виробництво на базі українських підприємств 30-мм гранатометних пострілів.

Очікується, що їхнє виробництво відбуватиметься з комплектуючих вітчизняного виробництва і окремих матеріалів виробництва хімічної промисловості однієї з держав-членів НАТО.

"Ми прагнемо досягти зниження критичної залежності від імпортних боєприпасів. Це — елемент незалежності нашого оборонно-промислового комплексу та безпеки держави. Для цього, крім виробництва ВОГів, оборонне відомство опрацьовує, у тому числі, питання налагодження потужностей ремонту боєприпасів. У нас для цього є склади, технічний персонал, документація, уже будуються виробничі цехи. Зниження залежності від кон’юнктурних зовнішніх ринкових та інших умов, розрахунок на власні сили, безпека виробництва боєприпасів — це запорука боєздатності ЗС України", - сказав Таран.

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