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Зеленський про "Велике будівництво": Бажано, щоб проєкти на 2021-2022 роки були реалізовані вчасно
Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство
Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність завершення будівництва близько тисячі об'єктів у рамках національної програми "Велике будівництво" протягом 2021-2022 років.
Про це він заявив, виступаючи на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад України в Хмельницькому в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Близько 1000 об'єктів проєкту" Велике будівництво "на 2021 рік і проєкти, заплановані на наступні роки, обов'язково повинні бути добудовані, реконструйовані та введені в експлуатацію. Бажано вчасно", - заявив Зеленський
За словами глави держави, вирішальне значення в цьому має тісний контакт центральної і регіональної влади.
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Кабмин урезает запланированные расходы на оборону на 2022 год, - Бюджетная декларация
Одобренная Правительством Бюджетная декларация на 2022-2024 годы урезает оборонные расходы до 271 млрд грн вместо 449 млрд, предусмотренных Указом Президента от 25 апреля 2019 №167 / 2019.
Согласно декларации, на сектор безопасности и обороны предусмотрено выделить в 2022 году - не менее 270,7 млрд грн, в 2023 - не менее 299,7 млрд грн, в 2024 - не менее 332,6 млрд грн.
Издание подчеркивает, что это значительно меньше, чем предусмотрено Указом Президента от 25 апреля 2019 №167, которым введено в действие решение СНБО "О предложениях к Бюджетной декларации на 2020 - 2022 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".
Минфин тогда должен был предусмотреть в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в 2020-м - 368 млрд грн, из них на Министерство обороны - 210 млрд, в 2021-м соответственно 403,4 и 214,5 млрд, а в 2022-м - 449,6 и 232 млрд.
"Однако уже в 2020 году вместо 210 млрд грн, как предусматривалось бюджетными предложениями на Минобороны было выделено всего 117,5 млрд грн (со временем бюджет вырос до 118 млрд), а в 2021 году выделили 117,6 млрд вместо предлагаемых 214,4 млрд грн", - подчеркивает издание.
На 2022 год вместо 449 млрд на всю оборону и безопасность предлагается выделить 271 млрд. Тогда как только на Министерство обороны должны были выделить 232 млрд.
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