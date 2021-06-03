УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16537 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаСуспільство
2 041 25
Житомирщина (1040) Зеленський (17450) Велике будівництво (718)

Зеленський про "Велике будівництво": Бажано, щоб проєкти на 2021-2022 роки були реалізовані вчасно

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Зеленський про

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність завершення будівництва близько тисячі об'єктів у рамках національної програми "Велике будівництво" протягом 2021-2022 років.

Про це він заявив, виступаючи на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад України в Хмельницькому в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Близько 1000 об'єктів проєкту" Велике будівництво "на 2021 рік і проєкти, заплановані на наступні роки, обов'язково повинні бути добудовані, реконструйовані та введені в експлуатацію. Бажано вчасно", - заявив Зеленський

За словами глави держави, вирішальне значення в цьому має тісний контакт центральної і регіональної влади.

Також читайте: До Дня Незалежності завершать ремонт дороги, що веде до КПП "Устилуг-Зосін" на українсько-польському кордоні, - "Укравтодор"

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+13
Зеленский о "Большой стройке": Желательно, чтобы проекты на 2021-2022 годы были реализованы вовремя - Цензор.НЕТ 8753
показати весь коментар
03.06.2021 13:10
+12
надо ж успеть баблишко с откатов в офшоры упрятать.
показати весь коментар
03.06.2021 13:10
+8
Когда Осел снова будет рассказывать о NATO, о войсках террорашки возле границ Украины и о своей большой стройке. Вспомните это.
>>>
Кабмин урезает запланированные расходы на оборону на 2022 год, - Бюджетная декларация
Зеленский о "Большой стройке": Желательно, чтобы проекты на 2021-2022 годы были реализованы вовремя - Цензор.НЕТ 3045Одобренная Правительством Бюджетная декларация на 2022-2024 годы урезает оборонные расходы до 271 млрд грн вместо 449 млрд, предусмотренных Указом Президента от 25 апреля 2019 №167 / 2019.

Согласно декларации, на сектор безопасности и обороны предусмотрено выделить в 2022 году - не менее 270,7 млрд грн, в 2023 - не менее 299,7 млрд грн, в 2024 - не менее 332,6 млрд грн.

Издание подчеркивает, что это значительно меньше, чем предусмотрено Указом Президента от 25 апреля 2019 №167, которым введено в действие решение СНБО "О предложениях к Бюджетной декларации на 2020 - 2022 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

Минфин тогда должен был предусмотреть в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в 2020-м - 368 млрд грн, из них на Министерство обороны - 210 млрд, в 2021-м соответственно 403,4 и 214,5 млрд, а в 2022-м - 449,6 и 232 млрд.

"Однако уже в 2020 году вместо 210 млрд грн, как предусматривалось бюджетными предложениями на Минобороны было выделено всего 117,5 млрд грн (со временем бюджет вырос до 118 млрд), а в 2021 году выделили 117,6 млрд вместо предлагаемых 214,4 млрд грн", - подчеркивает издание.

На 2022 год вместо 449 млрд на всю оборону и безопасность предлагается выделить 271 млрд. Тогда как только на Министерство обороны должны были выделить 232 млрд.
показати весь коментар
03.06.2021 13:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
надо ж успеть баблишко с откатов в офшоры упрятать.
показати весь коментар
03.06.2021 13:10 Відповісти
Судячи із цифр "Великого крадівництва", складається так враження, що саме на відкати відбувається будівництво...
показати весь коментар
03.06.2021 13:15 Відповісти
Если б строили на те откаты, то Украина б уже обогнала и ОАЭ и Катар по росту благосостояния.
показати весь коментар
03.06.2021 13:26 Відповісти
Зеленский о "Большой стройке": Желательно, чтобы проекты на 2021-2022 годы были реализованы вовремя - Цензор.НЕТ 8753
показати весь коментар
03.06.2021 13:10 Відповісти
Когда Осел снова будет рассказывать о NATO, о войсках террорашки возле границ Украины и о своей большой стройке. Вспомните это.
>>>
Кабмин урезает запланированные расходы на оборону на 2022 год, - Бюджетная декларация
Зеленский о "Большой стройке": Желательно, чтобы проекты на 2021-2022 годы были реализованы вовремя - Цензор.НЕТ 3045Одобренная Правительством Бюджетная декларация на 2022-2024 годы урезает оборонные расходы до 271 млрд грн вместо 449 млрд, предусмотренных Указом Президента от 25 апреля 2019 №167 / 2019.

Согласно декларации, на сектор безопасности и обороны предусмотрено выделить в 2022 году - не менее 270,7 млрд грн, в 2023 - не менее 299,7 млрд грн, в 2024 - не менее 332,6 млрд грн.

Издание подчеркивает, что это значительно меньше, чем предусмотрено Указом Президента от 25 апреля 2019 №167, которым введено в действие решение СНБО "О предложениях к Бюджетной декларации на 2020 - 2022 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

Минфин тогда должен был предусмотреть в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в 2020-м - 368 млрд грн, из них на Министерство обороны - 210 млрд, в 2021-м соответственно 403,4 и 214,5 млрд, а в 2022-м - 449,6 и 232 млрд.

"Однако уже в 2020 году вместо 210 млрд грн, как предусматривалось бюджетными предложениями на Минобороны было выделено всего 117,5 млрд грн (со временем бюджет вырос до 118 млрд), а в 2021 году выделили 117,6 млрд вместо предлагаемых 214,4 млрд грн", - подчеркивает издание.

На 2022 год вместо 449 млрд на всю оборону и безопасность предлагается выделить 271 млрд. Тогда как только на Министерство обороны должны были выделить 232 млрд.
показати весь коментар
03.06.2021 13:12 Відповісти
Про НАТО Віслюк загорланив з переляку, коли ху*ло стягнуло війська до кордонів України. Воно два роки ляпало, що закінчити війну легко, "надо просто перестать стрелять" і намагалось заглянути в очі путіну. А коли ху*ло показав, яким чином він хоче закінчити війну, то Віслюк всрався та в істериці став на всі боки кричати беріть в НАТО. Зараз загроза вторгнення в Україну трохи спала то у Віслюка з'явився План "Б" для Байдена. Чому Зеленський вже не хоче в НАТО і Євросоюз.
показати весь коментар
03.06.2021 13:37 Відповісти
складывается впечатление, что евнукович меньше воровал, чем этот зелосипедист с шоблой
показати весь коментар
03.06.2021 13:13 Відповісти
Та вы Януковича ещё вспоминать добрым словом будете!
показати весь коментар
03.06.2021 13:16 Відповісти
зуб даешь, галифешник? если вставишь, конечно
показати весь коментар
03.06.2021 13:19 Відповісти
не устоят памятники архитектуры!
- они уступят свои места множеству не достроек со стыренными деньгами Зеленський про "Велике будівництво": Бажано, щоб проєкти на 2021-2022 роки були реалізовані вчасно - Цензор.НЕТ 7244
показати весь коментар
03.06.2021 13:18 Відповісти
"Велике крадівництво" - Президентський університет: між Сколково та Назарбаєвим.

Президентський університет узяв для наслідування пострадянські моделі. Неважко помітити схожість ідеї університету з казахстанським Університетом Назарбаєва, а сама концепція дуже нагадує російський інноваційний центр «Сколково». Ідея українських законодавців щодо спеціального закону про новий університет копіює підхід, використаний у Казахстані для створення Університету Назарбаєва. Напрями підготовки, запропоновані для президентського університету, й «вільна економічна зона для всіх бізнес-партнерів, долучених до формування цього університету», дуже схожі на ідеї, реалізовані в інноваційному центрі «Сколково». Так звана «російська Кремнієва долина».
показати весь коментар
03.06.2021 13:19 Відповісти
Піар дерибанів.
показати весь коментар
03.06.2021 13:20 Відповісти
Тьху ты, прочитал разворованы.
показати весь коментар
03.06.2021 13:21 Відповісти
Быстрее всех смысл понял...
показати весь коментар
03.06.2021 13:24 Відповісти
Суть большой стройки: прибарахлится и свалить. Ведь до 2023 зебилы могут не досидеть поэтому и спешка.
показати весь коментар
03.06.2021 13:23 Відповісти
Вова, построй для народа Колизей и показывай три месяца гладиаторские бои Зеленський про "Велике будівництво": Бажано, щоб проєкти на 2021-2022 роки були реалізовані вчасно - Цензор.НЕТ 159
показати весь коментар
03.06.2021 13:26 Відповісти
Зеленський про "Велике будівництво": Бажано, щоб проєкти на 2021-2022 роки були реалізовані вчасно - Цензор.НЕТ 9939
показати весь коментар
03.06.2021 13:28 Відповісти
Главное теперь - не упустить, как Яныка!
показати весь коментар
03.06.2021 13:28 Відповісти
війна пох, головне -багато вкрасти на большой стройкє.
показати весь коментар
03.06.2021 13:36 Відповісти
А трасу Київ-Чернігів коли доремонтуєте? 2 роки ті нещасні 100 км зробити не можуть! Чи з нею поспішати не можна, бо ремонт при Порошенку ще почали навесні 2019? Зеленський про "Велике будівництво": Бажано, щоб проєкти на 2021-2022 роки були реалізовані вчасно - Цензор.НЕТ 2522
показати весь коментар
03.06.2021 13:48 Відповісти
И.ать...Теперь будут новыее ЖД пути
У Зеленського заявили про намір позбавити Буковину від "синдрому Калінінграда" 03.06.2021, 12:42 Кам'янець-Подільський та Чернівці хочуть з'єднати залізничним сполученням.
Зеленський про "Велике будівництво": Бажано, щоб проєкти на 2021-2022 роки були реалізовані вчасно - Цензор.НЕТ 2700
показати весь коментар
03.06.2021 13:58 Відповісти
згадування про регіональну владу- дивує, мабуть провал великого будівництва перекладуть на неї
показати весь коментар
03.06.2021 14:08 Відповісти
На оборону фінансування скорочують, а цей Зебіл носиться як дерень зі ступою з цим "великим крадівництвом". Дороги в Криму були найкращі в Україні і де вони?
показати весь коментар
03.06.2021 14:47 Відповісти
Зеленський про "Велике будівництво": Бажано, щоб проєкти на 2021-2022 роки були реалізовані вчасно - Цензор.НЕТ 1222
...
показати весь коментар
03.06.2021 15:16 Відповісти
И это заявляет Верховный Главнокомандующий воюющей страны на фоне преступного сокращения финансирования и недовооружения ВСУ ?
показати весь коментар
03.06.2021 15:36 Відповісти
 
 