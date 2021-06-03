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Гроші від "Північного потоку-2" Росія пустить на ракети і танки проти країн-сусідів, - посол Польщі Цихоцький

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Гроші від

Доходи, які Росія отримає від ЄС за роботу газопроводу "Північний потік-2", Кремль пустить нема на добрі справи, а на озброєння для подальшого розширення агресії.

Про це Главкому заявив посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький, передає Цензор.НЕТ.

Глава польської дипмісії каже, що особливе обурення викликає той факт, що газопровід будують під час війни Росії проти України.

"Ми повинні розуміти, що грошові доходи, які вони будуть отримувати від "Північного потоку-2", підуть не на реформи, зростання інвестицій, торгівлю, а на ракети, танки, кораблі, які приносять смерті сусідам Росії", - сказав дипломат.

Цихоцький заявив, що Варшава й надалі намагатиметься "переконати наших союзників", зокрема Німеччину і США, що реалізацію проєкту потрібно затримати.

Також читайте: Польща готова допомогти Україні стати незалежною від "Газпрому", - посол Цихоцький

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Так Рашке и Германии не привыкать делить Польшу, Балтию, Украину...
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03.06.2021 13:33
+9
почему у поляков вменяемые политики, а у нас криворожские торчки?
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03.06.2021 13:23
+8
Там Меркельше должность уже жирную подготовили в Газпроме после отставки с поста канцлера!!!
Там все ходы с пуйлом уже согласованы и перетёрты без вас!!!
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03.06.2021 13:23
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Ваще-то ракеты и танки, которые кацапы пытаются строить сами, не ездят и не летают. Деньги от СП-2 пустят по карманам "участников концессии", а кредиты по СП-2 будут покрывать из карманов па-рашников.
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03.06.2021 13:23 Відповісти
_А, да? Т. е. пусть путлеровский рейх получает от Европы финансирование через СП-2, всё хорошо? Шота от тебя путлеровским ботом тянет...
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03.06.2021 13:57 Відповісти
Шота ты рамсы попутал. Хочешь сказать, что СП-2 строят для того, чтоб с него в Украину бабло засылать?
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03.06.2021 13:59 Відповісти
ТЕПЕР ЗРОЗУМІЛО ЧОМУ НМЦІ ЗА ГРОШІ НЕ ПРОДАЮТЬ УКРАЇНІ ЗБРОЮ, ВОНИ КИДАЮТЬ ВСІ СИЛИ І КОШТИ РОСІЯНАМ ЗА ГАЗ, ТІЛЬКИ ДОПИСАТЬ ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ.
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03.06.2021 14:21 Відповісти
немцы надеются прикрыться Польшей и Украиной-поток вкрыл всю гниль
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03.06.2021 14:53 Відповісти
Там Меркельше должность уже жирную подготовили в Газпроме после отставки с поста канцлера!!!
Там все ходы с пуйлом уже согласованы и перетёрты без вас!!!
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03.06.2021 13:23 Відповісти
почему у поляков вменяемые политики, а у нас криворожские торчки?
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03.06.2021 13:23 Відповісти
Бо поляки ніколи не вважали себе з ординцями єдіним народом і не розмовляли кацапським матюкальником.
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03.06.2021 13:53 Відповісти
може тому, що малороси навіть українською служили кцпм та розносили їхню пропаганду?
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03.06.2021 13:58 Відповісти
Потому что в 91 году сегодняшние ЗЕбилы проголосовали за комуняку Кравчука, а не за реформатора Черновила, который бы как Лех Валенса сделал тут вторую Чехию или Польшу. Только в 19 году их кормили зрадой на крови и апшорами, а в 91 году стращали шо щас прийдут бандеровцы и всех рускоязычных детей съедят. Вчерашним совкам это было страшнее чем пример вчерашних комунистических Польши и Чехии куда совки ездили за мебелью и сникерсами и должны были бы понимать, но мозгов не хватило сложить логическую цепочку.
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03.06.2021 21:58 Відповісти
Какое задержать. Остановить.
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03.06.2021 13:27 Відповісти
Хих....если бы только это. Северный поток -2 это обходной путь вместо Украины....и...и..специально для Украины. Т.е газ перебрасывается в обход Украины и...и..Украину можно смело бомбить. А потом? А потом суп с котом....потом следующие. Польша - Румыния и т.д. И есть стезя - дык это референдумы!!!!
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03.06.2021 13:28 Відповісти
Он же убыточный и коммерческого смысла не имеет.
Какие деньги?
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03.06.2021 13:32 Відповісти
Колись може й буде, але не зараз. Путін дав Німеччині розробляти газове родовище в Сибіру.
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03.06.2021 13:56 Відповісти
Так Рашке и Германии не привыкать делить Польшу, Балтию, Украину...
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03.06.2021 13:33 Відповісти
главное в этот раз - не серануть с натуги,разделяя.. Гроші від "Північного потоку-2" Росія пустить на ракети і танки проти країн-сусідів, - посол Польщі Цихоцький - Цензор.НЕТ 9465
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03.06.2021 14:15 Відповісти
таки да - упоительность там традиционно на высоте,с детского сада начиная..
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03.06.2021 14:16 Відповісти
Та щас!Гроши Рашка пустит на подкуп немецких лидеров партий.Таким образом в Германии образуется пул промордовских партий,которые засядут в Бундестаге и будут требовать федеризации Германии на момент 1991 года.А конкретно возврат Берлинской стены и привет ГДР с Пуйлом в клубе Штази.Як вариант Гроші від "Північного потоку-2" Росія пустить на ракети і танки проти країн-сусідів, - посол Польщі Цихоцький - Цензор.НЕТ 9916
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03.06.2021 13:38 Відповісти
Так Германия с Рашкой до лета 1941 года в десна целовались и всячески поддерживали друг друга. В настоящее время ни чего не поменялось. Это гансы евреям платят за холокост и Израиль спонсируют, а украинцев они за людей не считают. Поверьте, на нас этим щвайне на.рать. Так и говорят, что летальное вооружение не дадим, но можем "осудить и озаботится" очередной раз если Параша еще захватит часть нашей земли и (или) убьет еще несколько сотен украинцев.
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03.06.2021 13:48 Відповісти
_Месье Бартош, абсолютно верно. Ткнул отказывающихся называть вещи своими именами мордой прямо в их дерьмо. Снимаю шляпу. Гроші від "Північного потоку-2" Росія пустить на ракети і танки проти країн-сусідів, - посол Польщі Цихоцький - Цензор.НЕТ 4904
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03.06.2021 13:50 Відповісти
Слава Польше !
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03.06.2021 14:17 Відповісти
Да, деньги на агрессию против Украины РФ должна зарабатывать только прокачивая газ через Украину. это очевидно.
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03.06.2021 14:22 Відповісти
Можно подумать, что сегодня, деньги с нефти и Газа тратит на бублики.
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03.06.2021 14:27 Відповісти
Можно на оставшихся 26 км остановить строительство Гроші від "Північного потоку-2" Росія пустить на ракети і танки проти країн-сусідів, - посол Польщі Цихоцький - Цензор.НЕТ 6664 и на этом участке проводить военные учения с участием США
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03.06.2021 14:29 Відповісти
фортуна уже наверное стык варит не где там учение устраивать
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03.06.2021 23:39 Відповісти
А вот интересно если бы поляки зарабатывали на перепродаже дорогого американского газа ,в том числе и Украине, о чём они мечтают и не скрывают, на что бы они деньги пустили ?
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03.06.2021 14:54 Відповісти
Внимание! Обнаружен путлеровский бот.
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03.06.2021 15:07 Відповісти
Тыхуже путлеровского бота,ибо из-за таких как ты Украина проигрывает !
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03.06.2021 15:09 Відповісти
Американский газ обходился полякам дешевле росийкого и был лучшего качества .
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03.06.2021 19:59 Відповісти
Полякам-да ! Поэтому из Польши хотят сделать распредцентер для газовой эпспансии в Европе.
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04.06.2021 00:20 Відповісти
Ты в Польше был долбодятел ? Так вот у поляков инфраструктура получше американской будет и социальных программ для молодых и людей в возрасте , многодетных семей куда больше чем в бидоновской америке и воруют значительно меньше .
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03.06.2021 20:03 Відповісти
Да , и кстати. Если в Польше такие замечательные программы для молодых и "получше инфрастуктура" , то почему столько поляков проживает и[ продолжает] уезжать в США и не только ?
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04.06.2021 00:23 Відповісти
Наверное.. подарили б Украине.
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05.06.2021 17:58 Відповісти
Тут не столько деньги сколько зависимость Европы от росийкого газа и влияние москвы на ЕС . Чиновники евроструктур будут скупаться москвой пачками , как Шредер , Меркель и австрийская страшидла .
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03.06.2021 19:58 Відповісти
если германия газ через украину покупает то зависимости нету,а если через сп то тогда будет зависимость ,правильно я понял?
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03.06.2021 23:42 Відповісти
Для понимания очевидного не обязательно быть на месте действия !
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04.06.2021 00:18 Відповісти
 
 