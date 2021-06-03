Гроші від "Північного потоку-2" Росія пустить на ракети і танки проти країн-сусідів, - посол Польщі Цихоцький

Доходи, які Росія отримає від ЄС за роботу газопроводу "Північний потік-2", Кремль пустить нема на добрі справи, а на озброєння для подальшого розширення агресії.

Про це Главкому заявив посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький, передає Цензор.НЕТ.

Глава польської дипмісії каже, що особливе обурення викликає той факт, що газопровід будують під час війни Росії проти України.

"Ми повинні розуміти, що грошові доходи, які вони будуть отримувати від "Північного потоку-2", підуть не на реформи, зростання інвестицій, торгівлю, а на ракети, танки, кораблі, які приносять смерті сусідам Росії", - сказав дипломат.

Цихоцький заявив, що Варшава й надалі намагатиметься "переконати наших союзників", зокрема Німеччину і США, що реалізацію проєкту потрібно затримати.

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