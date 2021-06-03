Щорічно 2,2 млн осіб помирають від раку, а під час пандемії ситуація стала ще гіршою, - ВООЗ
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Під час пандемії коронавірусу ситуація зі смертністю від раку погіршилася. Щорічно онкологія забирає життя 2,2 мільйона осіб, "а під час пандемії ситуація стала ще гіршою".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге.
"Ще до пандемії я запустив спеціальний рух United Action Against Cancer (спільні дії проти раку. - Ред.), бо щороку 2,2 млн осіб помирають від раку, а під час пандемії ситуація стала ще гіршою", - сказав Клюге під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.
Як повідомлялося раніше, пандемія завдала світу грандіозної травми, вважають у ВООЗ. Пандемія COVID-19 призвела до більшої "масової травми", ніж трагедія Другої світової війни, і буде мати далекосяжні наслідки. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус.
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https://www.slovoidilo.ua/2020/04/09/infografika/suspilstvo/yaki-xvoroby-najchastishe-stayut-prychynoyu-smertnosti-********-ta-sviti
У 2015 році від злоякісних або доброякісних новоутворень померло 79 тисяч 530 українців.
Та і на інфографіці схожа інформація.
ПС Чому Ви переконані, що про віруси знають виключно вірусологи? Я по роду своїх занять теж стикався з цією галуззю і теж не так вже і погано розбираюся в ній.
ПС. Я особисту інформацію незнайомим людям не даю. Якщо є питання чи контаргументи - давайте, будемо дискутувати, а на особисте нереходити не варто.
За ядерну зброю теж говорящі голови розповідають,але в ній зовсім не розбираються.Яка у вас професія?
ПС Багато такий "хижак", як Ви, наловили спеціалістів з біологічної зброї?
А хто тут мініпулює гарно видно з цього: "Я кажу "не так вже і погано розбираюся ", а Ви це преподносите як "Ви і за вакцини знаєте все". Негарно так маніпулювати."
03.06.2021 23:53
Відміняли, уроди, операції, огляди, процедури, діаностику ...
У вас кров на руках, скоти.