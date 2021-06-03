Щорічно 2,2 млн осіб помирають від раку, а під час пандемії ситуація стала ще гіршою, - ВООЗ

Під час пандемії коронавірусу ситуація зі смертністю від раку погіршилася. Щорічно онкологія забирає життя 2,2 мільйона осіб, "а під час пандемії ситуація стала ще гіршою".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге.

"Ще до пандемії я запустив спеціальний рух United Action Against Cancer (спільні дії проти раку. - Ред.), бо щороку 2,2 млн осіб помирають від раку, а під час пандемії ситуація стала ще гіршою", - сказав Клюге під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Як повідомлялося раніше, пандемія завдала світу грандіозної травми, вважають у ВООЗ. Пандемія COVID-19 призвела до більшої "масової травми", ніж трагедія Другої світової війни, і буде мати далекосяжні наслідки. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус.

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