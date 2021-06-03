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Щорічно 2,2 млн осіб помирають від раку, а під час пандемії ситуація стала ще гіршою, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Щорічно 2,2 млн осіб помирають від раку, а під час пандемії ситуація стала ще гіршою, - ВООЗ

Під час пандемії коронавірусу ситуація зі смертністю від раку погіршилася. Щорічно онкологія забирає життя 2,2 мільйона осіб, "а під час пандемії ситуація стала ще гіршою".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге.

"Ще до пандемії я запустив спеціальний рух United Action Against Cancer (спільні дії проти раку. - Ред.), бо щороку 2,2 млн осіб помирають від раку, а під час пандемії ситуація стала ще гіршою", - сказав Клюге під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Як повідомлялося раніше, пандемія завдала світу грандіозної травми, вважають у ВООЗ. Пандемія COVID-19 призвела до більшої "масової травми", ніж трагедія Другої світової війни, і буде мати далекосяжні наслідки. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус.

Також читайте: В Україні з'явиться сайт з інформацією про безкоштовні ліки для онкохворих, - МОЗ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Ну если говорить прямо, то ВОЗ возбуждая, поддерживая и стимулируя всеми силами массовую истерию уже полтора года как всецело способствует нанесению той самой "массовой травмы"
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03.06.2021 14:02
+2
Тобто саме через возовців ситуація погіршилась,бо саме вони давали рекомендації.В нас кожен рік помирає до 80 тисяч від раку.А через 10-20 років цифра буде ще більша.І нікого це не цікавило.
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03.06.2021 14:34
+2
А найбільше то помирають від хвороб систем кровообігу.І це щороку.
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03.06.2021 17:45
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Ну если говорить прямо, то ВОЗ возбуждая, поддерживая и стимулируя всеми силами массовую истерию уже полтора года как всецело способствует нанесению той самой "массовой травмы"
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03.06.2021 14:02 Відповісти
Ежегодно 2,2 млн человек умирают от рака, а во время пандемии ситуация стала еще хуже, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3085
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03.06.2021 14:02 Відповісти
***** блудословная! Ежегодно 2,2 млн человек умирают от рака, а во время пандемии ситуация стала еще хуже, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5046
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03.06.2021 14:09 Відповісти
2.2 млн смертей от рака - ложь ибо большая половина Земли - страны и республики где учет не ведётся! Умножай на 15 эту цифрк...
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03.06.2021 14:08 Відповісти
Помня то ,что было с мамой -нам помогали буквально все,одна мама ребенка ,даже не называясь ,10000 передала,то я до слез сочувствую больным людям при зекретине...
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03.06.2021 14:09 Відповісти
Тобто саме через возовців ситуація погіршилась,бо саме вони давали рекомендації.В нас кожен рік помирає до 80 тисяч від раку.А через 10-20 років цифра буде ще більша.І нікого це не цікавило.
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03.06.2021 14:34 Відповісти
Померли в 2019-му від онкологічних захворювань 61 тисяча 289 осіб. Це становить 168 чоловік на день.
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03.06.2021 17:03 Відповісти
Я мав на увазі ось цю статистику:

https://www.slovoidilo.ua/2020/04/09/infografika/suspilstvo/yaki-xvoroby-najchastishe-stayut-prychynoyu-smertnosti-********-ta-sviti
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03.06.2021 17:44 Відповісти
Там статистичний підхід інший.
У 2015 році від злоякісних або доброякісних новоутворень померло 79 тисяч 530 українців.

Та і на інфографіці схожа інформація.
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03.06.2021 17:51 Відповісти
І що це міняє? Навіть якщо і менше помирає.Хоча,мені здається,що статистика занижена.Бо знайомих багато померло від онкології.Навіть близькі родичі.
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03.06.2021 20:23 Відповісти
Це пояснює розбіжність в даних. До речі, в 2020 в Україні померло від злоякісних новоутворень на 11,9% менше людей, ніж в 2019.
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03.06.2021 21:00 Відповісти
Антип61 Від раку буде більше помирати.Це у світі підрахували.
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03.06.2021 21:40 Відповісти
Де буде менше помирати? В Україні? В усьому світі? В Європі чи в Конго? Посилання на публікацію про ті підрахунки є?
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03.06.2021 22:58 Відповісти
А найбільше то помирають від хвороб систем кровообігу.І це щороку.
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03.06.2021 17:45 Відповісти
Серцево-судинна система немаленька і хвороб та розладів у неї теж немало. Але що важливо - ці хвороби та розлади незаразні (якщо не рахувати ускладнення від грипу або того ж самого ковіду. Людина, що перенесла ковід, може через деякий час померти від тромбозу, спричиненого ним. В статистику піде, як смерть від серцево-судинних захворювань.)
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03.06.2021 21:24 Відповісти
А ви звідки знаєте,від чого помирає? Вакцини також тромбоз спричинюють.З цим вірусом суцільні маніпуляції.Я не раз спілкувався з працівниками лікарень.Вони самі не знають.І працівники лікарень чомусь не хочуть колотися.Я вже вас колись запитував,чи ви вірусолог і чи у вас є близькі родичі і знайомі вірусологи,то ви казали що ні.Не імунологи,а саме вірусологи і спеціалісти по біологічній зброї.
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03.06.2021 21:39 Відповісти
"Вакцини також тромбоз спричинюють..." Від тромбозів помирає немало людей. Висновок, що вони спричиняють тромбоз можна зробити порівнявши подвійним сліпим методом смертність від тромбозів у групи вакцинованих і такій же групі, що одержали плацебо. Такі дослідження проводили?

ПС Чому Ви переконані, що про віруси знають виключно вірусологи? Я по роду своїх занять теж стикався з цією галуззю і теж не так вже і погано розбираюся в ній.
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03.06.2021 23:07 Відповісти
Тому що тут не можуть бути спеціалісти широкого профілю.Ви і за вакцини знаєте все.Що ж у вас за така професія?
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03.06.2021 23:11 Відповісти
Я кажу "не так вже і погано розбираюся ", а Ви це преподносите як "Ви і за вакцини знаєте все". Негарно мак маніпулювати.
ПС. Я особисту інформацію незнайомим людям не даю. Якщо є питання чи контаргументи - давайте, будемо дискутувати, а на особисте нереходити не варто.
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03.06.2021 23:53 Відповісти
Ну ви постійно пишете за вакцини.І так кажете,ніби ви їх розробляєте.І що це таке,непогано розбираюся?Ви або спеціаліст,або ні.
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04.06.2021 00:15 Відповісти
Чорно-біле сприйняття світу далеко не завжди єдино вірне. Є спеціалісти, які з заплющеними очима розберуть і зберуть двигун внутрішнього згоряння і при цьому можуть не знати, що таке цикл Отто. Так і серед вірусологів є різні спеціалісти. От, наприклад, хімік, що розробляє противірусні препарати, має розбиратися в тонкощах реплікації вірусів? Так, повинен. Він вірусолог? Ні. Але певні питання реплікації він може знати краще за багатьох вірусологів.
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04.06.2021 01:01 Відповісти
Антип61 Так хімік,це не вірусолог.І тим більше не спеціаліст по біологічній зброї.Це те саме.що і ядерна зброя.Там працюють люди з вузькою спеціалізацією.А не ті.що на атомних станціях.Я мав на увазі саме таких,але які займаються вірусами і біологічною зброєю.

За ядерну зброю теж говорящі голови розповідають,але в ній зовсім не розбираються.Яка у вас професія?
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04.06.2021 01:42 Відповісти
Ви читати вмієте? То прочитайте ще раз - я особисту інформацію незнайомим людям не даю. Якщо є питання чи контаргументи - давайте, будемо дискутувати, а на особисте нереходити не варто.
ПС Багато такий "хижак", як Ви, наловили спеціалістів з біологічної зброї?
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04.06.2021 06:45 Відповісти
Ну просто по роботі,я вас не вичислю. Щорічно 2,2 млн осіб помирають від раку, а під час пандемії ситуація стала ще гіршою, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9194Значить ви просто троль.
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04.06.2021 10:34 Відповісти
Бідолаха, і чим же я тебе затролив? Щорічно 2,2 млн осіб помирають від раку, а під час пандемії ситуація стала ще гіршою, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6305
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04.06.2021 11:05 Відповісти
Тролі не обов'язково когось затролюють.А просто брешуть,маніпулюють і не кажуть правди.
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04.06.2021 11:19 Відповісти
Яку інформацію, що я надав, Ви вважаєте брехливою? На основі яких аргументів Ви це стверджуєте?
А хто тут мініпулює гарно видно з цього: "Я кажу "не так вже і погано розбираюся ", а Ви це преподносите як "Ви і за вакцини знаєте все". Негарно так маніпулювати."
03.06.2021 23:53
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04.06.2021 12:11 Відповісти
Який сенс до мене писати? Я вам задав питання.Яка у вас професія? Ви не кажете.Тоді взагалі не пишіть.Бо це ні до чого не призведе.
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04.06.2021 12:19 Відповісти
Тобто довести свої звинувачення Ви не можете. Тоді зрозуміло, хто тут троль.
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04.06.2021 12:24 Відповісти
Щорічно 2,2 млн осіб помирають від раку, а під час пандемії ситуація стала ще гіршою, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5849
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04.06.2021 12:28 Відповісти
Ця шаражка - вбивці онкохворих (і не лише) разом з рештою "борців".
Відміняли, уроди, операції, огляди, процедури, діаностику ...
У вас кров на руках, скоти.
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03.06.2021 19:24 Відповісти
*діагностику
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03.06.2021 19:25 Відповісти
Хто, по Вашому має відповісти за те, що в 2020 в Україні померло від злоякісних новоутворень на 11,9% менше людей, ніж в 2019? Яке покарання за це пропонуєте?
Щорічно 2,2 млн осіб помирають від раку, а під час пандемії ситуація стала ще гіршою, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9011
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04.06.2021 00:07 Відповісти
 
 