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Новини Економіка
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бюджет (1204) тютюн (206) Гетманцев (430)

Щорічні втрати бюджету від нелегального тютюнового ринку зросли майже до 12 млрд грн, - Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Щорічні втрати бюджету від нелегального тютюнового ринку зросли майже до 12 млрд грн, - Гетманцев

За словами Гетманцева, це абсолютний історичний антирекорд України.

2 червня відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, під час якого його голова Данило Гетманцев повідомив, що, за даними компанії "Kantar Україна", цього року втрати держбюджету від нелегального ринку тютюнових виробів збільшилися до 11,8 млрд грн на рік, а частка "чорного ринку" зросла до 12,8%.

"Навіть за часів Януковича частка нелегально ринку була менша за 10%", - заявив він.

Проект "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні" компанії "Kantar Україна", який реалізується на замовлення провідних вітчизняних виробників тютюнових виробів, що входять у ТОП-10 платників податків в Україні, свідчить, що в лютому 2021 року з урахуванням нелегальної продукції підконтрольних територій Донецької та Луганської областей загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні сягнув 12,8%.

Щорічні втрати бюджету від нелегального тютюнового ринку зросли майже до 12 млрд грн, - Гетманцев 01

"Це зростання обумовлене переважно зростанням - до 6,9% - рівня продукції, що маркована Duty Free або для експорту, яка нелегально продається в Україні. Продовжує зростати частка нелегальної продукції, яка реалізується через легальні канали торгівлі. У лютому 65% нелегальної продукції розповсюджувалося через магазини та кіоски", - повідомили у компанії.

Так, за результатами акта перевірки діяльності компанії з безмитної торгівлі PJ Ukraine було виявлено фіктивний продаж понад 2,5 млн блоків сигарет.

"Це жахлива ситуація. Ніхто цього не помічає, але суспільство все бачить. І ми знаємо, що й досі працює завод у Жовтих Водах, який виробляє контрафакт, ми знаємо, що такі сигарети продаються "у чорну", - додав Гетманцев.

За його словами, нелегальні сигарети сьогодні - контрабандні та підроблені - легко можна купити будь-де, вони доступні через низьку ціну, яка нижча за мінімальне податкове зобов’язання. Більше того, голова комітету ВР стверджує, що навіть з відкритого реєстру ліцензій на виробництво, оптову торгівлю тютюном та оптові склади на зберігання можна побачити, де йде виробництво нелегальної продукції: "Якщо зіставити ці склади з обладнанням, яке є у цих компаній, то можна побачити, що в одних підприємств є обладнання, але немає ліцензії, а в інших навпаки".

"З метою протидії нелегальному виробництву та обігу тютюнових виробів у серпні 2017 року урядом було схвалено Стратегію у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року. На виконання цієї Стратегії Кабінетом Міністрів 29 січня 2020 року було розроблено та ухвалено розпорядження "Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року. Знаєте, скільки пунктів виконано? Жодного", - зауважив Гетманцев.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону №5420 про запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів в особливо великих розмірах. Як відомо, така відповідальність діяла в Україні до 2011 року, поки за часів президента Віктора Януковича контрабанда стала вважатися адміністративним правопорушенням.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Если налоги превышают разумные пределы их просто перестают платить.
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03.06.2021 14:09
+16
Вот я курю, много курю и не считаю возможным платить за пачку легальных сигарет баснословные деньги только потому что какому-то чиновнику очень хочется пополнить бюджет за мой счет, прикрываясь фальшивой заботой об общественном здоровье, это мораль торговца наркотиками, а не государственного деятеля.
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03.06.2021 14:19
+14
При столь враждебном к себе отношении, я как курящий имею моральное право относится к вашим привычкам таким же образом, мне, например, может очень не нравиться что вы едите рыбу.
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03.06.2021 14:24
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А от легального? Начиная от "перекуров" вместо работы, заканчивая вредом для здоровья курильщиков и тех, кто пассивно в этом участвует?
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03.06.2021 14:07 Відповісти
А что вы предлагаете? Вырывать курильщикам ноздри?
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03.06.2021 14:12 Відповісти
Можно было б предложить вставить им мозги, но ваш вариант более реальный.
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03.06.2021 14:13 Відповісти
При столь враждебном к себе отношении, я как курящий имею моральное право относится к вашим привычкам таким же образом, мне, например, может очень не нравиться что вы едите рыбу.
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03.06.2021 14:24 Відповісти
Своим курением, которое вторгается в личное пространство других людей, вы нарушаете как минимум две статьи Крнституции Украины.
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03.06.2021 14:28 Відповісти
на вас кто-то набрасывается с сигаретой? не подходите близко.
на трансформаторной будке написано "не влезай убьёт" - это ваши конституционные права не нарушает?
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03.06.2021 14:32 Відповісти
Сначала почитайте Конституцию Украины, потом поговорим.
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03.06.2021 14:34 Відповісти
Вы Конституцию читаете выборочно.Только то,что Вас устраивает.
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03.06.2021 15:29 Відповісти
Что плохого, что меня устраивает Конституция Украины? Но вот мы наблюдаем двух пациентов, которых она не устраивает.
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03.06.2021 15:39 Відповісти
Так если все бросят курить, с кого налоги стричь тогда будут? Щорічні втрати бюджету від нелегального тютюнового ринку зросли майже до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7693
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03.06.2021 15:50 Відповісти
Это конечно - наркозависимых обирать, безусловно, легче. Сами несут.
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03.06.2021 15:56 Відповісти
Если налоги превышают разумные пределы их просто перестают платить.
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03.06.2021 14:09 Відповісти
А если курение превышает разумные пределы, курильщик тупо дохнет.
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03.06.2021 14:12 Відповісти
Вот я курю, много курю и не считаю возможным платить за пачку легальных сигарет баснословные деньги только потому что какому-то чиновнику очень хочется пополнить бюджет за мой счет, прикрываясь фальшивой заботой об общественном здоровье, это мораль торговца наркотиками, а не государственного деятеля.
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03.06.2021 14:19 Відповісти
Вот я не курю, много не курю, и не считаю возможным платить за пачку любых сигарет любые деньги. Сигареты - это бизнес торговца наркотиками, а не государственного деятеля.
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03.06.2021 14:22 Відповісти
Это ваше право, почему вы оспариваете мои права?
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03.06.2021 14:26 Відповісти
Ваши права в части вашего табакокурения ограничиваются Конституцией Украины.
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03.06.2021 14:30 Відповісти
Хотел бы услышать какой статьёй Конституции? В Украине курение не запрещено законом.
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03.06.2021 14:32 Відповісти
Статьи 23 и 41.
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03.06.2021 14:33 Відповісти
ну и при чём тут право собственности (ст.41)?
ст.23
"Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості."
???
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03.06.2021 14:39 Відповісти
Не право собственности, а права и свободы, которые ты нарушаешь, вторгаясь своим табакокурением. См. статью 43 - эти статьи используются вместе.
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03.06.2021 14:40 Відповісти
куда я вторгаюсь? если ты прыгнул на рельсы и тебя сбил поезд - виноват машинист или работник АЭС, который напругу поезду дал? или шахтёр, который уголь для ТЭС наковырял с той же целью?
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03.06.2021 14:47 Відповісти
Если ты добровольно отравляешь свой организм - это твоё личное дело. Если ты вместе с этим отравляешь организмы других людей - этим ты нарушаешь Конституцию Украины.
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03.06.2021 14:50 Відповісти
ещё раз говорю - не нравится, если видишь, что кто-то курит - обойди. он же не курит под табличкой "курение запрещено". какие твои права он нарушает? ходить там, где тебе захочется? с таким успехом ты и гадить можешь где тебе захочется.
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03.06.2021 14:53 Відповісти
Вот тебе пример, чтоб совсем понятно. Если ты ср@шь себе в штаны - это твоё личное дело. Если ты выгребаешь своё д@рьмо из своих штанов и размазываешь его по себе, по стенам своей квартиры - твоё личное дело. НО!!! До тех пор, пока это происходит в пределах твоей квартиры. Если твоё д@рьмо протечет в соседние квартиры, ты нарушаешь Конституцию и целый ряд законов. С табакокуреним ровно такая же история.
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03.06.2021 14:57 Відповісти
хм... какие забавные у тебя ролевые игры...
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03.06.2021 14:58 Відповісти
Это ж ты куришь кизяки с мочевиной. Или ты думаешь, что в твоих сигаретах табак? Щорічні втрати бюджету від нелегального тютюнового ринку зросли майже до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3941
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03.06.2021 15:00 Відповісти
в моих табак. заказной. импортный. я его сам забиваю в гильзы.
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03.06.2021 15:02 Відповісти
Да-да. А ещё у тебя Майбах на четырёх колёсах Щорічні втрати бюджету від нелегального тютюнового ринку зросли майже до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1470
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03.06.2021 15:04 Відповісти
табак для сигарет и гильзы
гугль рулит
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03.06.2021 15:06 Відповісти
Да-да Щорічні втрати бюджету від нелегального тютюнового ринку зросли майже до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1252
Майбах
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03.06.2021 15:22 Відповісти
Табак это обычная с/г культура, которую без проблем можно выращивать тысячами тонн. Себестоимость пачки 3-5 грн.
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03.06.2021 19:06 Відповісти
Да. А никотин - это вещество, при употреблении которого на регулярной основе, происходит возникновение зависимости, как от любого другого наркотика.
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03.06.2021 19:08 Відповісти
а как быть с выбросами СО2 в атмосферу от автомобилей? это ж каждый автомобилист нарушает твои конституционные права отравляя твой бесценный организьм.
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03.06.2021 14:56 Відповісти
Выбросы СО2 автомобилями строго регламентированы и, если они нарушают установленные ограничения, это наказуемо.
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03.06.2021 14:58 Відповісти
и чем эти ограничения отличаются от ограничений, установленных для табакокурения? будто кто-то курит рядом с тобой в маршрутном такси или в очереди в супермаркете...
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03.06.2021 15:01 Відповісти
Вот в маршрутном такси и в очереди в супермаркете ты не куришь именно потому, что есть в т.ч. и статьи Конституции, которые запрещено нарушать.
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03.06.2021 15:03 Відповісти
так ты ж тут башкой о бетон бьёшься, что курение в принципе нарушает твои права и Конституцию.
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03.06.2021 15:09 Відповісти
Это как раз ты боишься курить в маркетах и маршрутках в виду ограничений Конституции.
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03.06.2021 15:20 Відповісти
Он воспитан не курить маркетах и маршрутках.А вот Ваше воспитанеи хромает.
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03.06.2021 15:34 Відповісти
Моё воспитание не нарушает конституционных прав и свобод других граждан, в отличие от его желания игнорировать эти самые конституционные права и свободы других граждан.
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03.06.2021 15:37 Відповісти
где ты заметил моё желание нарушать твои права? это ты мои права нарушить хочешь, запрещая мне то, что не запрещено Конституцией.
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03.06.2021 15:58 Відповісти
Как раз я восполнил твой пробел в образовании, в части твоих вредных для здоровья и кошелька привычек.
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03.06.2021 16:01 Відповісти
Статья 23. Каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности, если при этом не нарушаются права и свободы других людей, и имеет обязанности перед обществом, в котором обеспечивается свободное и всестороннее развитие его личности.
Статья 41.Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности.Право частной собственности приобретается в порядке, определенном законом.Граждане для удовлетворения своих потребностей могут пользоваться объектами права государственной и коммунальной собственности в соответствии с законом. Никто не может быть противоправно лишен права собственности.Право частной собственности нерушимо.Принудительное отчуждение объектов права частной собственности может быть применено только как исключение по мотивам общественной необходимости, на основании и в порядке, установленных законом, и при условии предварительного и полного возмещения их стоимости. Принудительное отчуждение таких объектов с последующим полным возмещением их стоимости допускается только в условиях военного или чрезвычайного положения.Конфискация имущества может быть применена исключительно по решению суда в случаях, объеме и порядке, установленных законом.Использование собственности не может наносить вред правам, свободам и достоинству граждан, интересам общества, ухудшать экологическую ситуациюи природные качества земли.
О курении здесь ни одного слова!
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03.06.2021 14:40 Відповісти
Курением ты нарушаешь эти статьи. Их можно нарушить различными способами, и курение далеко не первый и совсем не последний способ.
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03.06.2021 14:41 Відповісти
Мы с вами не пили на брудершафт, поэтому перестаньте мне тыкать и покажите хоть одно решение суда которым бы устанавливалось что курение нарушает Конституцию.
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03.06.2021 14:46 Відповісти
Ты пытаешься манипулировать и изворачиваться. Не курение само по себе, а курение, которым ты вторгаешься в личное пространство других граждан. Более того, курение в Украине ограничено множеством законов и правил, которые ты, наверняка тоже не читал и о которых не знаешь.
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03.06.2021 14:48 Відповісти
Нет смысла доказывать хаму что он хам, а невежде говорить о законах, честь имею.
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03.06.2021 15:04 Відповісти
Хорошо. Я не буду тебе ничего доказывать и говорить о законах.
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03.06.2021 15:05 Відповісти
Вот и молодец, иди книжку о вреде курения почитай.
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03.06.2021 15:11 Відповісти
Тебе книжку читать - только портить.
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03.06.2021 15:18 Відповісти
Не звертайте уваги, пане. В нього подвійні стандарти: те, що в правах обмежили курців, його ані трохи не хвилює, а от те, що його права зачепили - йой як хвилює...
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03.06.2021 15:13 Відповісти
попробуйте ещё не есть и не пить. всё, что вы запихиваете внутрь себя - это бизнес торговца наркотиками, а не государственного деятеля.
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03.06.2021 14:28 Відповісти
Обоснуйте.
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03.06.2021 14:30 Відповісти
я, случайно, не нарушаю конституционные права вегетарианцев, когда ем мясо?
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03.06.2021 14:35 Відповісти
Это типа обоснование? Щорічні втрати бюджету від нелегального тютюнового ринку зросли майже до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7382
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03.06.2021 14:42 Відповісти
а в чём разница?
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03.06.2021 14:45 Відповісти
Какая разница может быть в обосновании? Обоснование может быть, и может не быть. У тебя пока его нет.
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03.06.2021 14:46 Відповісти
выше.
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03.06.2021 14:50 Відповісти
Нет обоснования и выше.
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03.06.2021 14:51 Відповісти
Не останавливайтесь в повышении акциза Ежегодные потери бюджета от нелегального табачного рынка выросли почти до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3285 .Поднимайте планку теневого рынка ещё выше Дураку понятно что чем выше стоимость сигарет тем больше на чёрном рынке .Одни депутаты этого не понимают. Так же и с алкоголем.
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03.06.2021 14:11 Відповісти
всё они понимают, просто у Зеленского глубокие карманы
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03.06.2021 14:13 Відповісти
Есть одно место, где нет карманов. потерпевшему вiслюку давно туда пора...
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03.06.2021 14:15 Відповісти
спасибо Гетьманцеву и Зеленскому за это,
по сути так в любой отрасли,
зекоМАНДА быстро освоилась и села на потоки
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03.06.2021 14:11 Відповісти
Долг Украины за премьерства Шмыгаля вырос на полтриллиона.

За период с начала марта 2020 года по конец февраля 2021 года государственный и гарантированный государством долг вырос на 25%, или на 505 млрд грн ($18,7) до 2 552,9 млрд грн. Отношение общего объема государственного долга к ВВП Украины в конце 2020 года составляет 56,8% в то время на конец 2019 года показатель составлял 44,3%.
Ежегодные потери бюджета от нелегального табачного рынка выросли почти до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5507
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03.06.2021 14:26 Відповісти
Почему наш Гетьманцев считает "потери" и "расходы", а не поступления, доходы и инвестиции, кто нибудь в курсе?
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03.06.2021 14:12 Відповісти
потому, что эти потери есть прибыль его шоблы
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03.06.2021 14:14 Відповісти
дебилы повышение налог приводит к уменьшению легальных поступлений - даже штаты не смогли преодолеть коррупцию во время сухого закона - зачем даете криминалу так обогощаться?
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03.06.2021 14:14 Відповісти
с приходом зеленых мародеров к власти, увеличился нелегальный рынок. Какое ужастное совпадение!
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03.06.2021 14:14 Відповісти
Нужно еще поднять акциз, хуже не будет Ежегодные потери бюджета от нелегального табачного рынка выросли почти до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8852
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03.06.2021 14:14 Відповісти
Потужно! Это ваш очередной успех, зебилы! Вы этого хотели!
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03.06.2021 14:18 Відповісти
побольше налогов, акцизов разных, тарифов эуропэйских нищему нариду и все сразу наладится и прояснится
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03.06.2021 14:21 Відповісти
Затраты на борьбу с контрафактом превысили доходы от акциза. Ежегодные потери бюджета от нелегального табачного рынка выросли почти до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3388
Может пора снизить акциз?
Или поднять зарплаты, что бы могли покупать сигареты по 10$.
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03.06.2021 14:22 Відповісти
давно перешел на местньій табачок. не хуже голландского мак барен. есть яблочньій и с черносливом. скуриваю в месяц на цельіх 60 грн)
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03.06.2021 14:23 Відповісти
Поэтому что нужно сделать? Прааально! Повысить акциз!
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03.06.2021 14:23 Відповісти
Хорошо-то как. Теперь, покупая сигареты, зебилы 73% будут благодарить своего кумира!
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03.06.2021 14:24 Відповісти
И это не предел.Я подниму ещё налоги и уже в следующем квартале, ущерб составит 22 лярда.Мы полностью загоним табак в тень!Так нас учил Пахло в Трускавце
Ежегодные потери бюджета от нелегального табачного рынка выросли почти до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7446 Ежегодные потери бюджета от нелегального табачного рынка выросли почти до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8420
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03.06.2021 14:31 Відповісти
Ну это стандартная реакция рынка, вы подняли налоги, бизнес ушел в тень! Вы кого хотите наэпать? мы вас двести раз наэпем Щорічні втрати бюджету від нелегального тютюнового ринку зросли майже до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6394 Сейчас бенза взлетит, и как всегда появятся канистры на каждом повороте с ценой ниже чем везде.. не уж то ничему не учит прошлое!? и так будет всегда, как только государство будет совать свое рыло в бизнес, ценообразование! Государство, научитесь зарабатывать в реальном секторе экономики, а на налогах , их сборе, далеко государству не уехать!
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03.06.2021 14:38 Відповісти
Не шмаркля ли освободила от млрд штрафа АМКУ табачного теневого короля?
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03.06.2021 14:47 Відповісти
байден прийде на відкриття газопроаоду і поцілує ***** в губки
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03.06.2021 14:54 Відповісти
сделайте нормальный акциз и рынок выйдет из тени. Щорічні втрати бюджету від нелегального тютюнового ринку зросли майже до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7425
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03.06.2021 15:25 Відповісти
А вы, придурки зелёные, продолжайте каждый месяц акцизы повышать, так и до 50% в тени скоро доберемся.
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03.06.2021 16:58 Відповісти
А ты подсчитай сколько потерял потребитель и бизнес от безумного повышения цен и акцизов и почему львиная доля барышей осела в кармане криминальной мрази кауфманьчика крышуемого подонком под куполом и в оп.
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03.06.2021 17:20 Відповісти
Помимо всего прочего вроде как в Украине есть ОДИН покупатель оптом у ВСЕХ табачных фабрик. Остальные для розницы покупают у него.
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03.06.2021 17:55 Відповісти
Хто багато хоче той не мае нічого, другими словами жадність порождае бідність . бідність порождае жадність Щорічні втрати бюджету від нелегального тютюнового ринку зросли майже до 12 млрд грн, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 925
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03.06.2021 18:01 Відповісти
После совместного обеда зеленского с кауфманом (владельцем "Теддис")в Одессе в ресторане "Рыба" :Суды отменили все штрафы АМКУ по делу "Тедис Украина" на 6,5 миллиарда.
Так выглядит борьба с олигархами у зеленского на самом деле)))
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04.06.2021 00:16 Відповісти
 
 