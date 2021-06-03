Щорічні втрати бюджету від нелегального тютюнового ринку зросли майже до 12 млрд грн, - Гетманцев

За словами Гетманцева, це абсолютний історичний антирекорд України.

2 червня відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, під час якого його голова Данило Гетманцев повідомив, що, за даними компанії "Kantar Україна", цього року втрати держбюджету від нелегального ринку тютюнових виробів збільшилися до 11,8 млрд грн на рік, а частка "чорного ринку" зросла до 12,8%.

"Навіть за часів Януковича частка нелегально ринку була менша за 10%", - заявив він.

Проект "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні" компанії "Kantar Україна", який реалізується на замовлення провідних вітчизняних виробників тютюнових виробів, що входять у ТОП-10 платників податків в Україні, свідчить, що в лютому 2021 року з урахуванням нелегальної продукції підконтрольних територій Донецької та Луганської областей загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні сягнув 12,8%.

"Це зростання обумовлене переважно зростанням - до 6,9% - рівня продукції, що маркована Duty Free або для експорту, яка нелегально продається в Україні. Продовжує зростати частка нелегальної продукції, яка реалізується через легальні канали торгівлі. У лютому 65% нелегальної продукції розповсюджувалося через магазини та кіоски", - повідомили у компанії.

Так, за результатами акта перевірки діяльності компанії з безмитної торгівлі PJ Ukraine було виявлено фіктивний продаж понад 2,5 млн блоків сигарет.

"Це жахлива ситуація. Ніхто цього не помічає, але суспільство все бачить. І ми знаємо, що й досі працює завод у Жовтих Водах, який виробляє контрафакт, ми знаємо, що такі сигарети продаються "у чорну", - додав Гетманцев.

За його словами, нелегальні сигарети сьогодні - контрабандні та підроблені - легко можна купити будь-де, вони доступні через низьку ціну, яка нижча за мінімальне податкове зобов’язання. Більше того, голова комітету ВР стверджує, що навіть з відкритого реєстру ліцензій на виробництво, оптову торгівлю тютюном та оптові склади на зберігання можна побачити, де йде виробництво нелегальної продукції: "Якщо зіставити ці склади з обладнанням, яке є у цих компаній, то можна побачити, що в одних підприємств є обладнання, але немає ліцензії, а в інших навпаки".

"З метою протидії нелегальному виробництву та обігу тютюнових виробів у серпні 2017 року урядом було схвалено Стратегію у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року. На виконання цієї Стратегії Кабінетом Міністрів 29 січня 2020 року було розроблено та ухвалено розпорядження "Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року. Знаєте, скільки пунктів виконано? Жодного", - зауважив Гетманцев.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону №5420 про запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів в особливо великих розмірах. Як відомо, така відповідальність діяла в Україні до 2011 року, поки за часів президента Віктора Януковича контрабанда стала вважатися адміністративним правопорушенням.