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Росія (47217) Новак Олександр (55)

Будівництво "Північного потоку-2" планують завершити до кінця року, залишилося 100 км, - віцепрем'єр РФ Новак

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Будівництво

Росія розраховує на завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" до кінця 2021 року, залишилося провести приблизно 100 км.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив віцепрем'єр Росії Олександр Новак.

Робота триває, вона не зупинялася. Оператор з компаніями, які беруть участь у проєкті, продовжують його реалізацію. Ми сподіваємося, що ця робота буде завершена до кінця, може бути, цього року. Дату я не назву, це все залежить від будівельників, технологічних і технічних умов, погодних умов", - сказав він.

Новак додав, що залишилося побудувати приблизно 100 км газопроводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік - 2" - це суто економічний проєкт, завдання про припинення поставок газу через Україну немає, - МЗС РФ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
конечно! с новыми сотрудниками Роснефти и Газпрома!
Скоро туда и Меркель подтянут танцевать...
Строительство "Северного потока - 2" планируют завершить до конца года, осталось 100 км, - вице-премьер РФ Новак - Цензор.НЕТ 4792
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03.06.2021 14:13
+4
Всі проти будівництва. Байден проти, голова Европарламенту проти, зелені в Німеччині проти... А він будується.
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03.06.2021 14:16
+2
Не стоит забывать, что за два года своего бездарного правления, преЗЕрватив нихера не делал на международном уровне, чтобы страны-партнеры блокировали строительство. Скажу больше, после того хамского поведения зелупы с Блинкиным, американцы поняли, что бороться за страну, преЗЕк которой, сам на стороне парашии - безсмысленно.
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03.06.2021 14:22
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и достроят, с благословления фраю рейсхфюрер
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03.06.2021 14:09 Відповісти
восени вибори. її опоненти проти будівництва. подивимось...
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03.06.2021 14:12 Відповісти
Всі проти будівництва. Байден проти, голова Европарламенту проти, зелені в Німеччині проти... А він будується.
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03.06.2021 14:16 Відповісти
та че смотреть, все уже ясно, наша труба на металлолом
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03.06.2021 14:16 Відповісти
Why do you think so?
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03.06.2021 14:18 Відповісти
Думаете водород прокачивать будем?
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03.06.2021 14:23 Відповісти
а, почему, вам, труба-дело... где она, та, ваша труба?
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03.06.2021 14:23 Відповісти
да оставят мелочевку,через украину выгодно в некоторые страны тащить, другое дело выгодно ли украине изза одного колоска,целый комбайн содержать.
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03.06.2021 23:19 Відповісти
Не треба стрілки переводити з бідона животворящого на муркєль.
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03.06.2021 16:15 Відповісти
Строительство "Северного потока - 2" планируют завершить до конца года, осталось 100 км, - вице-премьер РФ Новак - Цензор.НЕТ 8520
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03.06.2021 14:09 Відповісти
Знову до кінця року? Термін відкладають як базу на Місяці, ту здається в 2015 обіцяли відкрити.
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03.06.2021 14:10 Відповісти
до того часу війну не починатимуть...але от мєлких подлостєй ніхто не застрахований
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03.06.2021 14:19 Відповісти
конечно! с новыми сотрудниками Роснефти и Газпрома!
Скоро туда и Меркель подтянут танцевать...
Строительство "Северного потока - 2" планируют завершить до конца года, осталось 100 км, - вице-премьер РФ Новак - Цензор.НЕТ 4792
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03.06.2021 14:13 Відповісти
Свято приближается.... яркий писец очень заметно приходит в Украину! Не разработали свои месторождения не при каком гаранте, значит яркий будет писец
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03.06.2021 14:41 Відповісти
Да надо было ещё в 2014 заморочиться строительством трубы из Польши. И под это попросить у ЕС льготный кредит. Там большой терминал по приёму американского СПГ в Свиноустье. А кацапы пусть подавятся своим сраным газом
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03.06.2021 14:44 Відповісти
"приёму американского СПГ в Свиноустье"? Есть два поставщика в Европе: Норвегия и Россия (основном), сжиженный газ не в приоритете по цене. Все реверсы и газ из Европы, это тот же газ из России. Месторождений в Европе газа есть два крупных, в Норвегии и сланцевый в Украине, которое почти не разработана, если есть, но это частные.
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03.06.2021 15:11 Відповісти
ну поляки же как-то обходятся без газа из кацапстана. Литовцы, латыши, эстонцы тоже. Норвежский покупают, например. И СПГ из Америки. Почему Украина так не может ? Да потому что никто в Украине особо-то и не стремится. Ни Петя, ни Зеля. А должен быть стратегический курс на уход от энергетики агрессора = т.к. это прямое спонсирование войны.
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03.06.2021 15:18 Відповісти
К сожалению вся газовая транспортная система Украины построена на основе и в стержне транзитного газопровода, это просто огромная проблема. С Норвегии? Это надо такая же история с газопроводом. Есть конечно возможность разработать свои месторождения сланцевого газа, которые реальны в производственных масштабах, но за 30 лет этого чуда не случилось и еще есть самая главная фигня, земля где находится газовые горизонты де факто закуплена до вступления закона о земле, поэтому все сделано что бы газ остался под землей.
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03.06.2021 16:23 Відповісти
Поляки планировали терминал для американского и норвежского газа с последующей продажей его странам восточной и центральной Европы , но старик Бидоний наложил запрет на шельфофую добычу газа и нефти в США что вызвало рост его стоимости. Естественно повысило конкурентность росийского.
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03.06.2021 19:45 Відповісти
у поляков контракт с газпромом до 22, и огромный терминал по приему сжиженного , на который везут такой же американский газ от новатэка, как украина закупает славакский
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03.06.2021 23:23 Відповісти
"дєньгі газпрома внє політікі" (швондєр, кол.рейхскацлєр)
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03.06.2021 14:18 Відповісти
Блин... Чем там СНБО занимается?
Нужно срочно закладывать строительство подводной лодки.
Хотя бы маленькой.
И расстрелять это СП-2 торпедками. Ну достроят же твари!
Строительство "Северного потока - 2" планируют завершить до конца года, осталось 100 км, - вице-премьер РФ Новак - Цензор.НЕТ 9438
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03.06.2021 14:20 Відповісти
Клоуни два роки горобцям дулі давали замість того, щоб в усі двері в США стукати, бо тоді ще була можливість перешкодити будівництву. Данія на рік заблокувала будівництво ПП-2 у своїх водах. А Криворізький Косоворотник на колінах повзав, щоб заглянути в очі путіну, ганявся за Порошенком і переслідував воїнів, волонтерів і патріотів.
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03.06.2021 14:20 Відповісти
А что конкретно надо было делать?
Кроме как ехать в Кремль и договариваться ничего не приходит в голову. От Украины ничего не зависит, хоть Порошенко был бы, хоть кто.
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03.06.2021 14:27 Відповісти
Что конкретно делать ? Строить газогон из Польши и покупать американский СПГ. А не спонсировать пуйла и его войну против Украины.
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03.06.2021 14:46 Відповісти
И сколько тогда газ будет стоить?
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03.06.2021 14:53 Відповісти
Ага, а если ты подаришь Крым и Донбасс пуйлу, он тебе ещё скидку сделает. Оно точно надо, такое "счастье" ? По-моему, когда дело касается стратегической независимости государства, то торг не уместен.
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03.06.2021 15:04 Відповісти
польша такой же газ американский покупает,как украина словакский
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03.06.2021 23:27 Відповісти
То ж клоун так і робив, вимолював зустріч з путіним. Порошенко в Москву не їздив і будівництво ПП-2 було заблоковано. Більшу частину ПП-2 добудували за два останніх роки.
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03.06.2021 14:48 Відповісти
было заблокировано, но он строился и оказывается в этом году его закончат, как то странно "заблокировано", подозреваю что вы скажите, что его построили за два года, что есть лож, для такого проекта.
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03.06.2021 15:15 Відповісти
свято быстрей приходит чем ожижалось
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03.06.2021 15:51 Відповісти
Росія - 118 км, Фінляндія - 374 км, Швеція - 510 км, Данія - 147 км, Німеччина - 85 км.
У водах Фінляндії і Данії побудували практично за останні 1,5 роки. У водах РФ побудована раніше. У водах Німеччини будують зараз.

8 червня 2018 р.
Швеція дала дозвіл на будівництво "Північного потоку - 2 ...
19 серпня 2019 р.
Фінляндія дозволила будувати Nord Stream 2 - Укрінформ
30 жовтня 2019 р.
Данія дала дозвіл на "Північний потік-2" | Українська ...
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03.06.2021 16:29 Відповісти
Не стоит забывать, что за два года своего бездарного правления, преЗЕрватив нихера не делал на международном уровне, чтобы страны-партнеры блокировали строительство. Скажу больше, после того хамского поведения зелупы с Блинкиным, американцы поняли, что бороться за страну, преЗЕк которой, сам на стороне парашии - безсмысленно.
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03.06.2021 14:22 Відповісти
Зеленский уже сказал как сп заработает, денег на армию не будет.
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03.06.2021 14:31 Відповісти


Garry



Передайте безпяти мінут всенародному президенту і нев*@бенному фахівцю Зеркаль шо вона тупе піздіще.Твіт про К.Волкера зношу і прошу вибачення..

Строительство "Северного потока - 2" планируют завершить до конца года, осталось 100 км, - вице-премьер РФ Новак - Цензор.НЕТ 2771
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03.06.2021 14:35 Відповісти
3 ИЮНЯ 2021, 10:53 Чубайс: водород поможет России остаться великой энергетической державой Строительство "Северного потока - 2" планируют завершить до конца года, осталось 100 км, - вице-премьер РФ Новак - Цензор.НЕТ 1017
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03.06.2021 14:36 Відповісти
Интересно, что вчера делегация фрицев в США выйдя из переговоров отказались вообще что либо говорить ( пишут что лица были не особо радостные), интересно что им американцы рассказали а может и показали 🤣🤣🤣
Очень весемая делегация а инфы ноль( странно это как- то)
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03.06.2021 14:49 Відповісти
не думаю что немцев заставили отказаться от российсого газа
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03.06.2021 15:18 Відповісти
Я думаю также. Просто интересно что переговоры такого тяжелого десанта ( главы мид и так далее) даже не наскребли пару минут интервью после переговоров. Потом американцы отписались, типа говорили обо всем ( так не бывает), видимо разговор не пошел
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03.06.2021 15:24 Відповісти
конечно разговор не пошел, попробуй кого то отговорить от экономической прибыли, когда вся экономика Германия держится на российском газе и тут их от этого отговорить
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03.06.2021 15:54 Відповісти
Будівництво "Північного потоку-2" планують завершити до кінця року, залишилося 100 км, - віцепрем'єр РФ Новак - Цензор.НЕТ 7847

Это говорит глава государства???
Т.е. по мнению Зелебобы Россия должна содержать армию Украины
Оригинальный пассаж - страна "агрессор" должна содержать армию оппонента (они чего там курят, интересно?) Будівництво "Північного потоку-2" планують завершити до кінця року, залишилося 100 км, - віцепрем'єр РФ Новак - Цензор.НЕТ 6177

При этом готов уже отдать земли Украины (но больше ничего не осталось) в обмен на непонятные плюшки (думаю украинцев об этом тоже никто не спрашивал, несмотря на заверении о проведении референдума)

а вообще да это ж Зелибоба еврейскую хуцпу включил.А вообще охренеть не встать,"агрессор"должен содержать войска,которые типа против него воюют.А чё уж там,надо было сразу потребовать,чтобы Россия поставляла материально-технические средства укровоякам,а то им с Россией воевать нечем.
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03.06.2021 15:02 Відповісти
ну Свинарчуки же покупали запчасти для армии у агрессора, и типа нормально всё.
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03.06.2021 15:06 Відповісти
жалко что вам не доходит, что за тридцать лет независимости Украины не один гарант не разрабатывал украинский газ, хоть он есть, зато при отключении транзита газа, фиг знает чем эту газовую систему наполнять, а бес этого газ по Украине не поставить.
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03.06.2021 15:25 Відповісти
Северный поток 2, это 1. провокация большой войны в Европе, 2. Увеличение гонки вооружения для Польши, Украины, Литвы, Латвии США и вообще для всего НАТО кроме Германии которая хочет спрятаться за США, Польшей и Украиной. 3. Замедление економического роста в ЕС и США, а это протесты и нестабильность внутри страны, а виновны в этом три компании в Европе с которыми не могут справиться ни США ни ЕС ни НАТО.
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03.06.2021 15:11 Відповісти
И ещё, интересно, а под закон борьбы с олигархатом попадают такие личности, как Коломойский, Порошенко, Ахметов и другие, которые несмотря на "агрессию" России, продолжают вести с ней торговые дела (аж на 6,7 млрд. долларов), не говоря уж о транзите газа, платя при этом налоги в России (как и сам Зеленский за квартиру) и по сути содержащие армию "агрессора",

Интересно, коломойский теперь понимает, какого чмыря он продвинул на пост президента *незалэжной*?
Даже ющ с порохом так не унижались.

я считаю что это газово-корупционное кубло надо разогнать. Понаделали разных министерств, предприятий, сидят бабки пилят. **** украинцам от этого транзита? Нафтогаз себе миллИардные премии выписывает, а простым людям никто премии не выписывает. Армию им не будет чем содержать? Меньше воруйте, больше стройте, развивайте инфрастуктуру, промышленность, медицину. Сидят ***** сиднем, вокруг этой трубы, уже 30 лет, лопатой не отгонишь. Живут же страны без транзита и не умирают
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03.06.2021 15:32 Відповісти
Реальный президент Украины коломойский. Жестокий, жадный и гнилой чёрт.

Володя тупо марионетка.
Так что все телодвижения и жалобы и просьбы - идут от коломойши.
Зеленский для всех дурак, а этот мутит своё.
Очень умный и прожженный гад.

Думаю, володя уже сам жалеет, что в этот блудняк ввязался. Окажется крайним. Грохнут и на путина спихнут, как обычно. А ликвидация главы государства есть повод для официального объявления войны.
Так что все просьбы о вступление в НАТО есть именно та жопа, которая, в случае грохнутого зеленского приведет к реальной войне.
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03.06.2021 15:37 Відповісти
 
 