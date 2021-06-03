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Будівництво "Північного потоку-2" планують завершити до кінця року, залишилося 100 км, - віцепрем'єр РФ Новак
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія розраховує на завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" до кінця 2021 року, залишилося провести приблизно 100 км.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив віцепрем'єр Росії Олександр Новак.
Робота триває, вона не зупинялася. Оператор з компаніями, які беруть участь у проєкті, продовжують його реалізацію. Ми сподіваємося, що ця робота буде завершена до кінця, може бути, цього року. Дату я не назву, це все залежить від будівельників, технологічних і технічних умов, погодних умов", - сказав він.
Новак додав, що залишилося побудувати приблизно 100 км газопроводу.
Топ коментарі
+7 Рома Маестро
показати весь коментар03.06.2021 14:13
+4 Marianna dba00ee2
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+2 Igor V 184bb5c7
показати весь коментар03.06.2021 14:22
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Будь ласка, зачекайте...
Скоро туда и Меркель подтянут танцевать...
Нужно срочно закладывать строительство подводной лодки.
Хотя бы маленькой.
И расстрелять это СП-2 торпедками. Ну достроят же твари!
Кроме как ехать в Кремль и договариваться ничего не приходит в голову. От Украины ничего не зависит, хоть Порошенко был бы, хоть кто.
У водах Фінляндії і Данії побудували практично за останні 1,5 роки. У водах РФ побудована раніше. У водах Німеччини будують зараз.
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Garry
Передайте безпяти мінут всенародному президенту і нев*@бенному фахівцю Зеркаль шо вона тупе піздіще.Твіт про К.Волкера зношу і прошу вибачення..
Очень весемая делегация а инфы ноль( странно это как- то)
Это говорит глава государства???
Т.е. по мнению Зелебобы Россия должна содержать армию Украины
Оригинальный пассаж - страна "агрессор" должна содержать армию оппонента (они чего там курят, интересно?)
При этом готов уже отдать земли Украины (но больше ничего не осталось) в обмен на непонятные плюшки (думаю украинцев об этом тоже никто не спрашивал, несмотря на заверении о проведении референдума)
а вообще да это ж Зелибоба еврейскую хуцпу включил.А вообще охренеть не встать,"агрессор"должен содержать войска,которые типа против него воюют.А чё уж там,надо было сразу потребовать,чтобы Россия поставляла материально-технические средства укровоякам,а то им с Россией воевать нечем.
Интересно, коломойский теперь понимает, какого чмыря он продвинул на пост президента *незалэжной*?
Даже ющ с порохом так не унижались.
я считаю что это газово-корупционное кубло надо разогнать. Понаделали разных министерств, предприятий, сидят бабки пилят. **** украинцам от этого транзита? Нафтогаз себе миллИардные премии выписывает, а простым людям никто премии не выписывает. Армию им не будет чем содержать? Меньше воруйте, больше стройте, развивайте инфрастуктуру, промышленность, медицину. Сидят ***** сиднем, вокруг этой трубы, уже 30 лет, лопатой не отгонишь. Живут же страны без транзита и не умирают
Володя тупо марионетка.
Так что все телодвижения и жалобы и просьбы - идут от коломойши.
Зеленский для всех дурак, а этот мутит своё.
Очень умный и прожженный гад.
Думаю, володя уже сам жалеет, что в этот блудняк ввязался. Окажется крайним. Грохнут и на путина спихнут, как обычно. А ликвидация главы государства есть повод для официального объявления войны.
Так что все просьбы о вступление в НАТО есть именно та жопа, которая, в случае грохнутого зеленского приведет к реальной войне.