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Новини Політика України
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суддя (1423) Шабунін (459) Вища рада правосуддя (523) Костін (188)

"Слуги народу" з правового комітету ВР схвалили призначення суддями 70 аутсайдерів попередніх відборів, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Замість того, аби вирішувати проблеми судової влади, "слуги народу" з парламентського комітету з правової політики, очолюваного Андрієм Костіним, продовжують їх створювати.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора комітет правової політики (Костіна) не розглянув законопроєкт президента №5369 про ліквідацію зашквареного ОАСК. Зате "Слуги" в комітеті дружно проголосували за дозвіл зашквареній ВРП (яка покриває ОАСК та інших негідників) призначати суддями аутсайдерів попередніх відборів. Йдеться про законопроєкт №4229, який дозволяє ВРП провести "конкурс" для кандидатів у судді, які склали іспит 5 років тому і провалили кваліфікаційний іспит!" - пише він.

За словами Шабуніна, в законопроєкті до другого читання з’явилась маленька редакційна правочка - уточнили, що йдеться лише про 70 кандидатів, яких у 2016 році з невідомих причин не призначили. Автори заявляють, що мета законопроєкту - справедливість саме для цих некваліфікованих 70 кандидатів.

Також читайте: "Слуги" із судового Комітету ВР підтримали правки, що дозволяють зашквареним суддям формувати новий склад ВККС, - Шабунін

"Чомусь депутати вирішили, що ці 70 некваліфікованих кандидатів важливіші від:

- сотень інших - які НЕ провалили кваліфікаційний іспит;

- 2000 вакантних суддівських посад (які провисають через відсутність ВККС і зашкварену ВРП);

- мільйонів українців (які не отримують справедливості в судах)", - задається питанням глава ЦПК.

"І наостанок чергова прекрасна історія з життя фауни ВРП. Там відмовилися звільняти суддю Булавіну з Луганська, яка після окупації залишилася і працює головою "ради суддів та суддею верховного суду" так званої "ЛНР". Замість ганебного звільнення її відправили в почесну відставку з усіма виплатами та пенсією! Давайте ще раз. Зашкварна ВРП подарувала судді "верховного суду ЛНР" сотні тисяч гривень наших податків (щороку!)", - підсумував він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Чему удивляться - этому шапито во главе с идиотом оманским нужно выполнить 2 задачи: набить карманы (чтобы внукам хватило) и развалить страну для пуйла, пока все идет по их плану
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03.06.2021 15:52
+7
Як це чому лузери важливіші? Бо з них виходять зелені прокурори бенЯдіктові.
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03.06.2021 15:57
+5
Теперь осталось только Януковича своим председателем избрать, а дальше все как по маслу пойдет.
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03.06.2021 15:56
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Теперь осталось только Януковича своим председателем избрать, а дальше все как по маслу пойдет.
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03.06.2021 15:56 Відповісти
Чему удивляться - этому шапито во главе с идиотом оманским нужно выполнить 2 задачи: набить карманы (чтобы внукам хватило) и развалить страну для пуйла, пока все идет по их плану
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03.06.2021 15:52 Відповісти
Шабунин - яркий пример того, как бороться с коррупцией.
Человеку нужно платить, чтобы он болтал и больше ничего не делал, в том числе и не занимался коррупцией.
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03.06.2021 15:53 Відповісти
Чта, абыдна, да?
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03.06.2021 15:57 Відповісти
Нет.
Противно. Слуги народа" из правового комитета ВР одобрили назначение судьями 70 аутсайдеров предыдущих отборов, - Шабунин - Цензор.НЕТ 6923
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03.06.2021 15:59 Відповісти
Боритесь лучше. Никто ж не мешает. Хату правда спалить могут. За перевыполнение плана.
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03.06.2021 19:54 Відповісти
то, что шабунина не любят всякие шмоньки проплаченные - огромный показатель
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03.06.2021 16:00 Відповісти
А у него есть какие-то полномочия? Выявляет и публично озвучивает зашквары власти, о которых никто иначе и не узнал никогда, и на том спасибо.
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03.06.2021 18:12 Відповісти
Откуда у него зашквары о которых никто не знает? "Слуги народу" з правового комітету ВР схвалили призначення суддями 70 аутсайдерів попередніх відборів, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2392
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03.06.2021 18:46 Відповісти
Оттуда, что ему не лень потратить время, разбираться в возне этих опарышей, а потом обращать внимание на суть и результате этой возни. Много кто, например, об этих 70-ти одобренных зелеными клоунами говно-судьях написал, кроме Шабунина?
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03.06.2021 19:16 Відповісти
Что такое аутсайдер с точки зрения Шабунина?
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03.06.2021 15:54 Відповісти
Новина!!!!!!!!!
Справи нема кому розглядати...
В багатьох районних судах розгляд рядових справ на кшталт встановленя факту, розлучення, стягненння аліментів за півіроку призначають...
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03.06.2021 15:57 Відповісти
Як це чому лузери важливіші? Бо з них виходять зелені прокурори бенЯдіктові.
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03.06.2021 15:57 Відповісти
бо будуть робити все, що клоуну заманется. з почуття вдячності
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03.06.2021 16:01 Відповісти
Боюсь навіть подумати, звідкіля виходять генпрокурори без фахової освіти!!!
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03.06.2021 16:05 Відповісти
НІТ- тобі за цей пост не заплотять-затовсто.
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03.06.2021 16:12 Відповісти
Ваша думка дуже важлива для нас! Продовжуйте спостереження, з вами звʼяжуться.
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03.06.2021 16:18 Відповісти
Ціна любові до 95 кварталу

Слуги народа" из правового комитета ВР одобрили назначение судьями 70 аутсайдеров предыдущих отборов, - Шабунин - Цензор.НЕТ 9752
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03.06.2021 16:09 Відповісти
Ціна виборів "вадінтур"!

"Слуги народу" з правового комітету ВР схвалили призначення суддями 70 аутсайдерів попередніх відборів, - Шабунін - Цензор.НЕТ 9858
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03.06.2021 16:26 Відповісти
Шабунин даже такие мелочи за шмарклей замечает. Это хорошо! Через 2-3 года вернёмся к этому вопросу.
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03.06.2021 16:19 Відповісти
Вы сделали это вместе шабуня...вы же теперь все презЕденты..не так ли???
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03.06.2021 16:19 Відповісти
от же цей корумпований барига порошенко. ой та то ж при порошенко їх відшили, хоча какая разніца, хоть паржом.
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03.06.2021 16:31 Відповісти
 
 