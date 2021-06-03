СЗР Росії та КДБ Білорусі домовилися "боротися з деструктивною діяльністю Заходу"

У Вітебську 3 червня відбулася робоча зустріч директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна і голови КДБ Білорусії Івана Тертеля, керівники спецслужб домовилися "спільно боротися з деструктивною діяльністю Заходу проти Союзної держави".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"СЗР Росії та КДБ Білорусі в дусі традиційно братських відносин домовилися про ведення спільної роботи з протидії деструктивній діяльності Заходу, націленій на дестабілізацію політичної і соціально-економічної ситуації на просторі Союзної держави", - повідомляється в четвер на сайті КДБ.

У повідомленні КДБ також сказано, що "керівники спецслужб обговорили результати та перспективи взаємодії у сфері забезпечення національних інтересів Росії і Білорусії в умовах агресивної політики США та країн Заходу на російському і білоруському напрямках".

"На зустрічі наголошено на важливості консолідації зусиль, спрямованих на зміцнення потенціалу Москви і Мінська в справі протистояння глобальним викликам і новим загрозам безпеці Союзної держави", - наголошується в повідомленні.

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