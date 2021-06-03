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СЗР Росії та КДБ Білорусі домовилися "боротися з деструктивною діяльністю Заходу"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

СЗР Росії та КДБ Білорусі домовилися

У Вітебську 3 червня відбулася робоча зустріч директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна і голови КДБ Білорусії Івана Тертеля, керівники спецслужб домовилися "спільно боротися з деструктивною діяльністю Заходу проти Союзної держави".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"СЗР Росії та КДБ Білорусі в дусі традиційно братських відносин домовилися про ведення спільної роботи з протидії деструктивній діяльності Заходу, націленій на дестабілізацію політичної і соціально-економічної ситуації на просторі Союзної держави", - повідомляється в четвер на сайті КДБ.

У повідомленні КДБ також сказано, що "керівники спецслужб обговорили результати та перспективи взаємодії у сфері забезпечення національних інтересів Росії і Білорусії в умовах агресивної політики США та країн Заходу на російському і білоруському напрямках".

"На зустрічі наголошено на важливості консолідації зусиль, спрямованих на зміцнення потенціалу Москви і Мінська в справі протистояння глобальним викликам і новим загрозам безпеці Союзної держави", - наголошується в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
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СВР договорилась со своим филиалом....до слез... СВР России и КГБ Беларуси договорились "бороться с деструктивной деятельностью Запада" - Цензор.НЕТ 1921
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03.06.2021 14:21
+7
Все стало на свои места. Белорусская ССр наконец-то определилась с вектором. Поздравляю бульбашей! СВР России и КГБ Беларуси договорились "бороться с деструктивной деятельностью Запада" - Цензор.НЕТ 2041
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03.06.2021 14:19
+3
СВР России и КГБ Беларуси договорились "бороться с деструктивной деятельностью Запада" - Цензор.НЕТ 9062
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03.06.2021 14:19
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СВР России и КГБ Беларуси договорились "бороться с деструктивной деятельностью Запада" - Цензор.НЕТ 9062
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03.06.2021 14:19 Відповісти
Все стало на свои места. Белорусская ССр наконец-то определилась с вектором. Поздравляю бульбашей! СВР России и КГБ Беларуси договорились "бороться с деструктивной деятельностью Запада" - Цензор.НЕТ 2041
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03.06.2021 14:19 Відповісти
Тю, да тот вектор уже давно вполне определён.
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03.06.2021 14:32 Відповісти
Она с этого вектора никогда и не спрыгивала, кроме короткой каденции Шушкевича.
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03.06.2021 14:33 Відповісти
СВР договорилась со своим филиалом....до слез... СВР России и КГБ Беларуси договорились "бороться с деструктивной деятельностью Запада" - Цензор.НЕТ 1921
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03.06.2021 14:21 Відповісти
А захід все намагається вмилостовити фєдєрастів...
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03.06.2021 14:24 Відповісти
Знайома пісня СРСР.
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03.06.2021 14:26 Відповісти
"Душили-душили,
душили-душили..." СВР России и КГБ Беларуси договорились "бороться с деструктивной деятельностью Запада" - Цензор.НЕТ 3491
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03.06.2021 14:26 Відповісти
ермак взял под козырек и приступил к выполнению нового задания.
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03.06.2021 14:28 Відповісти
шантаж, пытки, убийства возвели в ранг государственной политики и закрепили договором. белорусы молчат, им все нравится.
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03.06.2021 14:30 Відповісти
Білорусам краще, ніж нам.
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03.06.2021 17:46 Відповісти
и 40 лет не прошло - опять на те же грабли, результат будет, тот же
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03.06.2021 14:33 Відповісти
Ось і показав свою сутність самопроголошений фюрер-бульбаш, а це означає, що і північна частина кордону вже небезпечна і можуть бути провокації.
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03.06.2021 14:34 Відповісти
все ближе день когда Беларусь превратится в Минский федеральный округ . с чем сябров и поздравляю . зато стабильность и не заставляют белорусский учить . да ? СВР России и КГБ Беларуси договорились "бороться с деструктивной деятельностью Запада" - Цензор.НЕТ 9918
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03.06.2021 14:34 Відповісти
СЗР Росії та КДБ Білорусі домовилися "боротися з деструктивною діяльністю Заходу" - Цензор.НЕТ 1718
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03.06.2021 15:01 Відповісти
Без спецслужб Северной Кореи и Зимбабве , это "объединение" ни чему не поможет !
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03.06.2021 15:40 Відповісти
Чим далі в ліс, тим більше дров...
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03.06.2021 17:49 Відповісти
 
 