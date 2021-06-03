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"Наші будинки тримають у заручниках", - інвестори новобудови на Виноградарі вимагають від держави припинити блокувати введення їхнього будинку в експлуатацію

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ДП "Пуща-Водиця" вимагає визнати недійсними договори з будівництва низки житлових комплексів. Частина будинків вже побудована, але їх не вводять в експлуатацію.

Про це Цензор.НЕТ розповіли інвестори ЖК "Варшавський Плюс", які опинилися заручниками ситуації.

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Останніми тижнями навколо київського девелопера Stolitsa Group ширяться різні чутки щодо їхнього конфлікту з державою. Нагадаємо, Фонд держмайна, під чиїм управлінням перебуває ДП "Пуща Водиця", звинувачує девелопера у підписанні ще в 2011 році невигідних інвестиційних договорів із держпідприємством щодо забудови їхніх земель на Виноградарі. Своєю чергою підприємство, будучи також замовником будівництва ЖК "Варшавський", ЖК "Варшавський Плюс", ЖК "Варшавський-2" — звертається до суду із вимогою визнати всі попередні інвестиційні договори недійсними.

Першими наслідки конфлікту відчули на собі пересічні громадяни — інвестори ЖК "Варшавський Плюс", адже дати введення в експлуатацію першої черги нового ЖК на Виноградарі саме збігаються із початком "розбору польотів" із боку держави.

За словами інвесторів, перші три будинки ЖК "Варшавський Плюс" були готові до введення в експлуатацію в 4 кварталі 2020 року, так як це і було заплановано та задокументовано у договорах з інвесторами. За коментарями вони звернулися до девелопера проєкту Stolitsa Group та отримали зовсім неочікувану для себе відповідь: "У нас все готово, але замовник будівництва ДП "Пуща Водиця" відмовляється підписувати необхідні документи для подальшої подачі їх у ДАБІ, тобто ухиляється від своїх зобов’язань замовника будівництва та фактично блокує введення будинків в експлуатацію".

Наші будинки тримають у заручниках, - інвестори новобудови на Виноградарі вимагають від держави припинити блокувати введення їхнього будинку в експлуатацію 01

Збори інвесторів ЖК "Варшавський Плюс".

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"Ми чекали ключі від своєї квартири у березні, планували ремонт, вже забронювали ремонтну бригаду. Коли звернулися до забудовника із питанням, в чому причина затримки та коли ж ми нарешті отримаємо ключі, — були шоковані відповіддю. Забудовник запевнив нас, що намагається врегулювати ситуацію, що переговорний процес із ДП "Пуща Водиця" триває. Але коли ми дізналися, що посеред переговорного процесу замовник нашого будівництва подав позови до суду із вимогою визнати інвестиційні договори 2011 року недійсними та такими, що завдали збитків державі, — ми зрозуміли, що найближчим часом ніякого ремонту не буде, а чим це все закінчиться, — взагалі ніхто не може спрогнозувати.

Ми обрали надійного забудовника, адже за цими інвестиційними договорами вже було побудовано та здано в експлуатацію 20 будинків ЖК "Варшавский мікрорайон". Люди давно і щасливо живуть у будинках, мають право власності на квартири понад три роки, аж раптом, той же девелопер, за тих самих умов та договору не може ввести в експлуатацію наші вже збудовані будинки. Чи можна вважати це збігом? Можливо, але ми чітко розуміємо, що окрім того, щоб тримати наші будинки у заручниках, — інших важелів впливу на девелопера у держави немає. Інакше необхідні документи уже давно були б підписані та будинки здані, а всі непорозуміння вирішувалися б і надалі в судовому порядку. Позови про визнання інвестиційних договорів недійсними та виконання замовником будівництва своїх зобов`язань ніяк взагалі не пов’язані. Якщо хтось із чиновників з боку держави колись підписав невигідні для держави договори — то де судовi справи щодо цих чиновників? До чого тут взагалі інвестори, чому ми стали заручниками політичних перипетій? Ми з дружиною молода сім’я, дуже багато працюємо заради заповітних метрів, вже декілька років не були у відпустці. А тепер виходить, що через блокування державою процесу введення наших будинків в експлуатацію, ми не можемо оселитися у своїй квартирі. І незрозуміло, коли зможемо це зробити. А борги за неї досі виплачуємо. При цьому ще й винаймаємо житло. Фактично живемо мрією про переїзд", — розповідає інвестор Владислав Руссу.

"Я працюю як ФОП, офіційно сплачую всі податки, за які потім держава наймає чиновників, що займаються свавіллям. Держава зараз не пускає мене до моєї купленої та повністю готової квартири. Це не кажучи взагалі про те, що тисячі інвесторів даного ЖК — це голоси на майбутніх виборах проти діючої влади. Ми вже побачили, як держава "захищає" інтереси простих громадян у даному кейсі. Мої друзі-іноземці взагалі не розуміють, як таке може відбуватися у правовій країні. Ми, інвестори, при цьому мовчки чекаємо вже півроку, чим же закінчиться протистояння бізнесу та держави. Ми регулярно спілкуємось із майбутніми сусідами та завдяки цій ситуації стали дуже згуртовані, тож прийняли спільне рішення захищати свої права всіма доступними нам методами, поки що в медіапросторі та шляхом звернень до чиновників, в тому числі відкритими листами. Якщо у найближчий час ситуація не зміниться — ми будемо змушені вдаватися до більш радикальних дій, звичайно все у рамках закону, адже ми уже зрозуміли, що ніхто не захистить наші інтереси, окрім нас самих", — додає інвестор ЖК Ярослав Печальнов.

Зі свого боку "Цензор.НЕТ" буде слідкувати за подальшим розвитком подій.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Ну как такое возможно в цивилизованной стране? Люди покупают жилье с полным пакетом разрешительной документации, а потом отдельные гос.структуры начитают задним числом не признавать договора, которые сами подписали! И причем пока идёт стройка - все законно, а когда пора отдавать квартиры людям сразу появляются «борцы за справедливость».
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03.06.2021 16:03
+8
Какие великолепные комментарии полетели.

А о чем мы еще не в курсе?
А чего мы еще не знаем?
А за что нам еще доплачивать?

Когда видишь уже построенный дом и его не вводят в эксплуатацию потому, что госпредприятие заботится о пересмотре условий 11 года кого нужно винить?

Диванные критики, которые строчат рандомные комментарии, обратитесь в любой обменник и требуйте продать вам доллар по 8, а лучше по 5 потому, что вам так хочется.

Примерно этим сейчас и занимается Пуща.
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03.06.2021 16:05
+7
Держава уклала договір з забудовником, дозволила будівництво, дозволила мені придбати квартиру, а тепер не дозволяє в неї в'їхати. Чому я залишився без грошей і без квартири, коли я все зробив правильно?
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03.06.2021 16:19
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это они еще про НДС не в курсе)
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03.06.2021 15:24 Відповісти
Шара сдулась. Придется платить по полной. В следующий раз начнут со страховщика.
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03.06.2021 15:31 Відповісти
Это да, но только страховщик признает договор недействительным задним числом, когда прийдет выполнять условия договора. А почему одним можно, а другим нет?
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03.06.2021 16:29 Відповісти
В цивилизованном мире с этим строго. Но ведь можно и там застраховаться.
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03.06.2021 16:37 Відповісти
Тогда лучше и жильё покупать в цивилизованном мире, очень показательная история для молодёжи, которая и так толпами выезжает из страны.
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03.06.2021 16:55 Відповісти
Так и покупают же ж! В Италии там, в Испании, в Лондоне на крайняк.
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03.06.2021 18:32 Відповісти
"жильё покупать" и "инвестировать" - это разные вещи. Инвестиции - это всегда связанно с рисками.
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03.06.2021 18:33 Відповісти
млять!
ну шо вы такие дурные?
блокирует не государство а конкретные Сидоров Иванов Петров...
- позовите их за деньгами на стройку и дайте им "денег"...
Много "денег" дайте...
Столько что бы на оздоровление в стационар пошл их повезли "Наши дома держат в заложниках", - инвесторы новостройки в Пуща-Водице требуют от государства прекратить блокировать введение их дома в эксплуатацию - Цензор.НЕТ 3661
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03.06.2021 15:34 Відповісти
Кацап, ты вообще не "в этой стране живешь", так что проходи мимо, нищеброд
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03.06.2021 15:50 Відповісти
Удивительно, что правовое поле для государства не имеет никакого значения, шантаж, рейдерство - прекрасная "антикоррупционная" практика.
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03.06.2021 16:02 Відповісти
Фиг знает, кому еще можно доверить инвестиции, как не СГ, либо КАНу (который как правило на порядок дороже) ://
Задрало уже это все. Никак не нажрутся чинуши. Ждут очередных народных волнений что ли
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03.06.2021 16:03 Відповісти
А по закону не бажаєте?
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03.06.2021 16:17 Відповісти
А ведь не закон вас смущает, а процент. Хотят ведь процент пересмотерть который в 11 году устраивал. А теперь не законно видети -ли.
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03.06.2021 16:48 Відповісти
Бажаю звісно) По закону - це щоб віддали обіцяне без нас як заручників.
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03.06.2021 17:01 Відповісти
Ну как такое возможно в цивилизованной стране? Люди покупают жилье с полным пакетом разрешительной документации, а потом отдельные гос.структуры начитают задним числом не признавать договора, которые сами подписали! И причем пока идёт стройка - все законно, а когда пора отдавать квартиры людям сразу появляются «борцы за справедливость».
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03.06.2021 16:03 Відповісти
Отримали документи при янику, в ті часи можна було за бабло отримати документ на що завгодно.
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03.06.2021 16:06 Відповісти
Давайте знесемо всі будинки, особливо побудовані за радянських часів, бо то загарбницька влада - зараз ті папірці не мають ніякого значення.
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03.06.2021 16:14 Відповісти
доказательства есть? если есть - то озвучьте, а все остальное это ваше мнение, псоле которого даже листочек на дереве не шелохнется
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03.06.2021 16:50 Відповісти
Пора вже боротися з безконтрольною забудовою столиці, порушили закон - знести.
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03.06.2021 16:05 Відповісти
А вдруг ваш дом признают незаконно построенным? В этой стране все возможно)
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03.06.2021 16:07 Відповісти
Какие великолепные комментарии полетели.

А о чем мы еще не в курсе?
А чего мы еще не знаем?
А за что нам еще доплачивать?

Когда видишь уже построенный дом и его не вводят в эксплуатацию потому, что госпредприятие заботится о пересмотре условий 11 года кого нужно винить?

Диванные критики, которые строчат рандомные комментарии, обратитесь в любой обменник и требуйте продать вам доллар по 8, а лучше по 5 потому, что вам так хочется.

Примерно этим сейчас и занимается Пуща.
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03.06.2021 16:05 Відповісти
У договорі не було зазначена позиція по зміні курсу ??
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03.06.2021 18:06 Відповісти
Идить, колотить.
Фруктовый сад превратили в каменные джунгли.
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03.06.2021 16:12 Відповісти
Чет слышал про финансовое состояние собственника этого фруктового сада? Поинтересуйся убыточностью "Пущи"! Лично я не готов покрывать долги убыточных предприятий!
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03.06.2021 16:38 Відповісти
Держава уклала договір з забудовником, дозволила будівництво, дозволила мені придбати квартиру, а тепер не дозволяє в неї в'їхати. Чому я залишився без грошей і без квартири, коли я все зробив правильно?
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03.06.2021 16:19 Відповісти
Мабуть ні. Бо не вичитали з юристом усі договори. У т.ч. договір девелопера з "Пущею ...".
Це я такий розумний заднім числом. Мабуть і сам би попався. Особливо там де надруковано "дрібним текстом" ... "Наші будинки тримають у заручниках", - інвестори новобудови на Виноградарі вимагають від держави припинити блокувати введення їхнього будинку в експлуатацію - Цензор.НЕТ 4742
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03.06.2021 18:08 Відповісти
"Чому я залишився без грошей і без квартири" - наверное потому, что Вы не купили квартиру, а инвестировали в некое дело (в частности в строительство). Кто-то инвестировал в МММ.....
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03.06.2021 18:39 Відповісти
а вы бабулесы занесли? пару этажей отдали честным чиновникам??? нет?? ну и чего хотите? моня коррупцию поборол уже давно...
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03.06.2021 16:47 Відповісти
блдска корупція може вбити Нашу державу.. і ця держава - Україна..
коли вам обіцють "зелену зону У КИЇВІ і усі ніштяки" - готуйтеся до кидалова - з часом усі ви, вкладники-лошари, опинитеся у конкретній суцільній забудові (у найкращому випадку) з усіх боків, без зелених зон, з справедливо обозленими сусідами-"аборигенами", що також вже "попали", як і новосельці..(
дивлюся на вас, "успішних" і офігеваю з наївності зебілів.. але не маю ілюзій і придбав свою "зелену зону" за 150 км від Київа, ще 10 років тому (для онуків, якщо їм вистачить масла у голові)...( - зебіли та їх Вошьдь Тупорила але кмітлива зеля зі сватами-кварталом рУлить.. ((((((
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03.06.2021 16:53 Відповісти
Вложение денег в "новобудову" - это инвистиция, любая инвестиция - это риски. Не хотите таких ситуаций - покупайте жильё уже введённое в эксплуатацию, или вторичку. Вы живёте в Украине и должны учитывать то, что у нас всё решается за бабки. Если одна власть пришла и дала добро на застройку, то не факт, что следующая эти "дозволи" аннулирует.
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03.06.2021 17:52 Відповісти
Віджимають, все по нашому, нічого нового.
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03.06.2021 17:55 Відповісти
Насправді у матеріалі багато емоцій і нічого не сказано чому "Пуща ..." проти.
Дуже ****** на джинсу. А прикриваються інвесторами.
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03.06.2021 18:10 Відповісти
Факт !
1- Чому підміняється поняття "купити квартиру" на "інвестувати у будівництво" - це ЗОВСІМ РІЗННІ РЕЧІ !
2- Навіть у назвах - підтасовка - ЖК - не житловий кооператив - хто памятає "Наші будинки тримають у заручниках", - інвестори новобудови на Виноградарі вимагають від держави припинити блокувати введення їхнього будинку в експлуатацію - Цензор.НЕТ 4399 а житловий комплекс . У кооперативі трудно було багато вкрасти ..., і я пригадую 8-10ти годинні загальні збори по работі правління кооперативу "Наші будинки тримають у заручниках", - інвестори новобудови на Виноградарі вимагають від держави припинити блокувати введення їхнього будинку в експлуатацію - Цензор.НЕТ 2265
А киевский девелопер "Stolitsa Group" - це ТОВ "Столиця груп" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Наші будинки тримають у заручниках", - інвестори новобудови на Виноградарі вимагають від держави припинити блокувати введення їхнього будинку в експлуатацію - Цензор.НЕТ 500 Відповідальність - обмежена , а прибуток має бути максимальним !
3- цитати з інтернету :

В 2009 году компанию «ИСК «Столица» выставляли на продажу. Стоимость оценили в 70 млн. дол. Хотя эксперты активы компании оценивали в 700 млн. По неофициальной информации , компания «Столица » в этот период была подконтрольна совладельцу телеканала «Тонис» и «Трансбанка» Владимир Костерин.
В апреле 2011 года в СМИ появилась информация об объявлении в международный розыск владельца корпорации «Столица» Валентин Исак. Эту же информацию подтвердил заместитель прокурора Оболонского района Киева Дмитрий Сысоев. Уголовное дело возбуждено 30 апреля 2011 по ст. 194 ч. 5 УК («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах», что влечет от 7 до 12 лет лишения свободы). Валентин Исак проходит в деле как организатор преступления. Менеджерам компании Валерию Бабичу и Владиславу Цымбалу предъявлено обвинение в присвоении имущества в особо крупных размерах.
Также СМИ сообщают, что в начале 2010 года Валентин Исак вложил 100 млн. грн. в компанию - застройщика «Киевгорстрой-1».
Компания применяет сложную схему финансирования с привлечением посредников, в частности, через закладные
+ ЖК Варшавський плюс - плід злочинної змови забудовника та чиновників?
і т.д. і т.п. "Наші будинки тримають у заручниках", - інвестори новобудови на Виноградарі вимагають від держави припинити блокувати введення їхнього будинку в експлуатацію - Цензор.НЕТ 6599
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03.06.2021 20:41 Відповісти
P.S. послідня зсилка -ЖК Варшавський плюс - плід злочинної змови забудовника та чиновників?
має дату - 19.06.2020 - 13:03 "Наші будинки тримають у заручниках", - інвестори новобудови на Виноградарі вимагають від держави припинити блокувати введення їхнього будинку в експлуатацію - Цензор.НЕТ 4723 майже рік тому ... "Наші будинки тримають у заручниках", - інвестори новобудови на Виноградарі вимагають від держави припинити блокувати введення їхнього будинку в експлуатацію - Цензор.НЕТ 4987рік пройшов , проблеми не ліквідовані ...

Буде спроба підняти "народ-інвестора" на мітинги та демонстрації "Наші будинки тримають у заручниках", - інвестори новобудови на Виноградарі вимагають від держави припинити блокувати введення їхнього будинку в експлуатацію - Цензор.НЕТ 930
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03.06.2021 20:54 Відповісти
Ви багато чого написали. але не про "Пущу ...".
Незрозуміло, що їх не влаштовує.
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04.06.2021 13:02 Відповісти
Это называется строительный рекет
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04.06.2021 09:25 Відповісти
В очередной раз убеждаюсь, что мы живем в ублюдочной стране, где чиновники тупо грабят людей. Я 7 лет пахал без отпуска, во всем себе отказывал, жил как нищий, ради того чтобы накопить себе на квартиру, (я не из киева. снимаю здесь жилье), Я честно заработал каждую копейку из этой суммы, плюс родители помогли, а они вообще из села и им еще тяжелей давались эти деньги. Долго выбирал, так как бюджет был не самый большой, и наконец выбрал ЖК, в которого по документам все хорошо, не плохая репутация, есть сданы большие комплексы, подходит по бюджету. Проконсультировался с юристом, сказал все хорошо, ни каких проблем с землей нет, договора стандартные, можно брать. И тут фактор ******* страны сыграл... Как же это бесит. НЕ дай бог все закончится банкротством и потерей денег. В этом случаи лично мне особо терять не чего. Я найду кто этому поспособствовал, пускай не сразу пускай мне еще 10 лет придется быть не далеко от этого человека, но он за все заплатит сполна.
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06.06.2021 10:43 Відповісти
 
 