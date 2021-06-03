"Наші будинки тримають у заручниках", - інвестори новобудови на Виноградарі вимагають від держави припинити блокувати введення їхнього будинку в експлуатацію

ДП "Пуща-Водиця" вимагає визнати недійсними договори з будівництва низки житлових комплексів. Частина будинків вже побудована, але їх не вводять в експлуатацію.

Про це Цензор.НЕТ розповіли інвестори ЖК "Варшавський Плюс", які опинилися заручниками ситуації.

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Останніми тижнями навколо київського девелопера Stolitsa Group ширяться різні чутки щодо їхнього конфлікту з державою. Нагадаємо, Фонд держмайна, під чиїм управлінням перебуває ДП "Пуща Водиця", звинувачує девелопера у підписанні ще в 2011 році невигідних інвестиційних договорів із держпідприємством щодо забудови їхніх земель на Виноградарі. Своєю чергою підприємство, будучи також замовником будівництва ЖК "Варшавський", ЖК "Варшавський Плюс", ЖК "Варшавський-2" — звертається до суду із вимогою визнати всі попередні інвестиційні договори недійсними.

Першими наслідки конфлікту відчули на собі пересічні громадяни — інвестори ЖК "Варшавський Плюс", адже дати введення в експлуатацію першої черги нового ЖК на Виноградарі саме збігаються із початком "розбору польотів" із боку держави.

За словами інвесторів, перші три будинки ЖК "Варшавський Плюс" були готові до введення в експлуатацію в 4 кварталі 2020 року, так як це і було заплановано та задокументовано у договорах з інвесторами. За коментарями вони звернулися до девелопера проєкту Stolitsa Group та отримали зовсім неочікувану для себе відповідь: "У нас все готово, але замовник будівництва ДП "Пуща Водиця" відмовляється підписувати необхідні документи для подальшої подачі їх у ДАБІ, тобто ухиляється від своїх зобов’язань замовника будівництва та фактично блокує введення будинків в експлуатацію".

Збори інвесторів ЖК "Варшавський Плюс".

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"Ми чекали ключі від своєї квартири у березні, планували ремонт, вже забронювали ремонтну бригаду. Коли звернулися до забудовника із питанням, в чому причина затримки та коли ж ми нарешті отримаємо ключі, — були шоковані відповіддю. Забудовник запевнив нас, що намагається врегулювати ситуацію, що переговорний процес із ДП "Пуща Водиця" триває. Але коли ми дізналися, що посеред переговорного процесу замовник нашого будівництва подав позови до суду із вимогою визнати інвестиційні договори 2011 року недійсними та такими, що завдали збитків державі, — ми зрозуміли, що найближчим часом ніякого ремонту не буде, а чим це все закінчиться, — взагалі ніхто не може спрогнозувати.

Ми обрали надійного забудовника, адже за цими інвестиційними договорами вже було побудовано та здано в експлуатацію 20 будинків ЖК "Варшавский мікрорайон". Люди давно і щасливо живуть у будинках, мають право власності на квартири понад три роки, аж раптом, той же девелопер, за тих самих умов та договору не може ввести в експлуатацію наші вже збудовані будинки. Чи можна вважати це збігом? Можливо, але ми чітко розуміємо, що окрім того, щоб тримати наші будинки у заручниках, — інших важелів впливу на девелопера у держави немає. Інакше необхідні документи уже давно були б підписані та будинки здані, а всі непорозуміння вирішувалися б і надалі в судовому порядку. Позови про визнання інвестиційних договорів недійсними та виконання замовником будівництва своїх зобов`язань ніяк взагалі не пов’язані. Якщо хтось із чиновників з боку держави колись підписав невигідні для держави договори — то де судовi справи щодо цих чиновників? До чого тут взагалі інвестори, чому ми стали заручниками політичних перипетій? Ми з дружиною молода сім’я, дуже багато працюємо заради заповітних метрів, вже декілька років не були у відпустці. А тепер виходить, що через блокування державою процесу введення наших будинків в експлуатацію, ми не можемо оселитися у своїй квартирі. І незрозуміло, коли зможемо це зробити. А борги за неї досі виплачуємо. При цьому ще й винаймаємо житло. Фактично живемо мрією про переїзд", — розповідає інвестор Владислав Руссу.

"Я працюю як ФОП, офіційно сплачую всі податки, за які потім держава наймає чиновників, що займаються свавіллям. Держава зараз не пускає мене до моєї купленої та повністю готової квартири. Це не кажучи взагалі про те, що тисячі інвесторів даного ЖК — це голоси на майбутніх виборах проти діючої влади. Ми вже побачили, як держава "захищає" інтереси простих громадян у даному кейсі. Мої друзі-іноземці взагалі не розуміють, як таке може відбуватися у правовій країні. Ми, інвестори, при цьому мовчки чекаємо вже півроку, чим же закінчиться протистояння бізнесу та держави. Ми регулярно спілкуємось із майбутніми сусідами та завдяки цій ситуації стали дуже згуртовані, тож прийняли спільне рішення захищати свої права всіма доступними нам методами, поки що в медіапросторі та шляхом звернень до чиновників, в тому числі відкритими листами. Якщо у найближчий час ситуація не зміниться — ми будемо змушені вдаватися до більш радикальних дій, звичайно все у рамках закону, адже ми уже зрозуміли, що ніхто не захистить наші інтереси, окрім нас самих", — додає інвестор ЖК Ярослав Печальнов.

Зі свого боку "Цензор.НЕТ" буде слідкувати за подальшим розвитком подій.