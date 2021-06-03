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Новини Політика України
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ВР (11731) героїзм (104) нацизм (136) В'ятрович (236) Бужанський (102)

ВР провалила законопроєкт Бужанського: Документ у руслі російської пропаганди. Навіщо пропихати такий треш? - В'ятрович

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВР провалила законопроєкт Бужанського: Документ у руслі російської пропаганди. Навіщо пропихати такий треш? - В'ятрович

Верховна Рада відхилила законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання героїзації воєнних злочинців і легалізації нацизму.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Перед цим депутати провалили ухвалення законопроєкту в першому читанні й направлення його на доопрацювання.

Автор документа - народний депутат "Слуги народу" Максим Бужанський.

Перед голосуванням народний депутат "ЄС" Володимир В'ятрович розкритикував законопроєкт і заявив, що навіть його назву списано з російських агітаційних матеріалів. За його словами, документ не просто порожній, а ще й написаний у руслі російської пропаганди.

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"У мене немає питань до автора ... У мене питання до керівництва ВР - навіщо ми пропихуємо такий треш?!" - наголосив В'ятрович.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
слуг пора переименовывать - во врагов народа Украины - судя по поступкам
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03.06.2021 14:43
+29
Ще одне "русскоговорящее" чмо.
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03.06.2021 14:39
+16
"законопроект Бужанского" уже одно название документа говорит о его содержании, если это вообще законопроектом можно назвать.
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03.06.2021 14:43
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Ще одне "русскоговорящее" чмо.
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03.06.2021 14:39 Відповісти
не, не воно англомовне. Вивчив одне слово - trash.
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03.06.2021 14:50 Відповісти
Go f yourself
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03.06.2021 15:03 Відповісти
ВР провалила законопроєкт Бужанського: Документ у руслі російської пропаганди. Навіщо пропихати такий треш? - В'ятрович - Цензор.НЕТ 159
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03.06.2021 16:13 Відповісти
тренируешься к тесту Роршаха? ВР провалила законопроєкт Бужанського: Документ у руслі російської пропаганди. Навіщо пропихати такий треш? - В'ятрович - Цензор.НЕТ 5981
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03.06.2021 16:54 Відповісти
какаяразніца?
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03.06.2021 17:34 Відповісти
одна дает а другая дразніцца ВР провалила законопроєкт Бужанського: Документ у руслі російської пропаганди. Навіщо пропихати такий треш? - В'ятрович - Цензор.НЕТ 2635
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03.06.2021 17:38 Відповісти
половія проблемі?
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03.06.2021 18:03 Відповісти
у зеленского и слуг урода других просто НЕТ...
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03.06.2021 14:54 Відповісти
Такі бужанські-дубінські просто так, з переконань ні*** не роблять. Тут або кремлівські гроші або на них компромат у КГБ-ФСБ.
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03.06.2021 15:26 Відповісти
"БУЖАНСКОГО В КАТАЛАЖКУ!" ВР провалила законопроект Бужанского: Документ в русле российской пропаганды. Зачем пропихивать такой треш? - Вятрович - Цензор.НЕТ 8913
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03.06.2021 14:40 Відповісти
или на гиляку! (как альтернативный вариант)
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03.06.2021 20:58 Відповісти
слуг пора переименовывать - во врагов народа Украины - судя по поступкам
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03.06.2021 14:43 Відповісти
"законопроект Бужанского" уже одно название документа говорит о его содержании, если это вообще законопроектом можно назвать.
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03.06.2021 14:43 Відповісти
Некрасиво принимать такие законы заинтересованым лицам.Не знаю,кто по национальности Бужанский,но википедия утверждает,что родился он в еврейской семье.
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03.06.2021 14:44 Відповісти
Зачем искать национальность у полного чма?у нас президент"бракованный еврей"
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03.06.2021 14:52 Відповісти
бо віслюк настільки, що Ізраїль не визнає таких як євреї? ВР провалила законопроєкт Бужанського: Документ у руслі російської пропаганди. Навіщо пропихати такий треш? - В'ятрович - Цензор.НЕТ 6671
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03.06.2021 15:21 Відповісти
Так и есть, а они когда нибудь любили Украину?
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03.06.2021 14:56 Відповісти
Собачий рот отримав команду своїх сутенерів Бєні та медведчука і пропихує.
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03.06.2021 14:45 Відповісти
стоит ли удивляться "законам бужанского" если перестали удивляться присутствию -наличию в раде самого мерзкого бужанского и ему подолбаных тварей....кто-то ж их завел в раду??? кому то ж они там верно служат...
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03.06.2021 14:59 Відповісти
Если зеленский патриот Украины, как уверяют нас зебилы, то что в его партии делает кацапская проститутка - бужанский?
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03.06.2021 15:00 Відповісти
Та й не кажіть- вони скрізь!
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03.06.2021 16:11 Відповісти
ВР провалила законопроєкт Бужанського: Документ у руслі російської пропаганди. Навіщо пропихати такий треш? - В'ятрович - Цензор.НЕТ 1001
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03.06.2021 16:11 Відповісти
Собрались как-то еврей, армянин и грузин Украину реформировать...и говорят мудрому нариду - сперва нужно сделать газ по 10 гривен и всё имущество нарида приватизировать. Затем платные парковки и увеличить штрафы в X раз. Но самое главное - нельзя запрещать офшоры.
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03.06.2021 15:02 Відповісти
You're such a patz!
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03.06.2021 15:05 Відповісти
Old dude, I can make pretty headstone for you and you will pretty happy.You`d like front or profile?
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03.06.2021 16:26 Відповісти
Взято с другого сайта:
"Інколи складається таке враження, що нам вже не просто натякають, а майже прямим текстом говорять збирати манатки і валити до Польщі, Чехії, Канади і т.д. бо тут нам вже не місце, тут готується плацдарм для інших".
Это про НДС на новостройки, но и здесь это очень уместно.
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03.06.2021 15:13 Відповісти
Таке враження, що нас хочуть вигнати зі своєї землі, щоб тут створити "землю обітованную 2"! А срака не злипнеться???!!!...
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03.06.2021 15:18 Відповісти
ты еще не в курсе, что процесс идет "на всех парах"? Еще не понял?
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03.06.2021 15:19 Відповісти
Що тут "панімати" - головне, чи ми їм це дозволимо...
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03.06.2021 15:21 Відповісти
Верно, это самый важный вопрос. Надеюсь, все же нет. Чувство разума возьмет верх, хотя исправлять уже наделанное придется долго.
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03.06.2021 15:25 Відповісти
Бужанского на гиляку !!! ВР провалила законопроєкт Бужанського: Документ у руслі російської пропаганди. Навіщо пропихати такий треш? - В'ятрович - Цензор.НЕТ 8856
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03.06.2021 15:15 Відповісти
Від одного слова Бужанський вже несе українофобією!
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03.06.2021 15:17 Відповісти
і лайном!
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03.06.2021 17:27 Відповісти
Бужанскую сволочь нужно гнать из Ради, объявив сбор подписей!
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03.06.2021 15:52 Відповісти
чого ви тут за одного бужанського згадуєте?
Хіба не бачите в тих же слугах уродів, окрім вигнаних дубінського, шевченка, що там ще є гетьманцев, качура еtс???
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03.06.2021 16:12 Відповісти
Только слышишь бужанский, всегда такое ощущение, что в дерьмо вступил...
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03.06.2021 16:19 Відповісти
А кто за этого зαςραнца голосовал? Его выбрали в ВР ? Как? Попы агитировали в церквях МП, а равви в синагогах? Или он прошёл по партийным спискам СН?
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03.06.2021 16:55 Відповісти
Чому тільки ЄС протидіє навалі цього російського лайна?
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03.06.2021 18:23 Відповісти
Ой не смішіть Шарія, де в Європі протистоять російській пропаганді
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04.06.2021 00:54 Відповісти
 
 