УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15117 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїСуспільство Боротьба з коронавірусом
5 168 20
Бровари (240) суддя (1423) Антикорупційний суд (1103) COVID-19 (18064)

6 років з конфіскацією за 1000 євро хабаря: ВАКС оголосив вирок судді Броварського міськрайосуду

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

6 років з конфіскацією за 1000 євро хабаря: ВАКС оголосив вирок судді Броварського міськрайосуду

У четвер, 3 червня, Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок судді Броварського міськрайонного суду Київської області за хабар в тисячу євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби САП в Telegram.

Так, колегія суддів ВАКС, зваживши на докази, надані прокурором #САП, визнала суддю винуватою в отриманні 1000 євро неправомірної вигоди за прийняття рішення щодо повернення вилученого майна в межах справи про адміністративне правопорушення, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

За вироком суду судді призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного їй автомобіля та земельної ділянки та позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням правосуддя, строком на 3 роки.

Зауважимо, що вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС заарештував майно брата глави ОАСК Вовка Зонтова, підозрюваного в отриманні $100 тис. хабаря

Зазначимо, що САП традиційно не називає ім'я винного, однак цілком ймовірно йдеться про суддю Ганну Білик.

У січні 2017 року Державна фіскальна служба виявила, що приватне підприємство без офіційного дозволу здійснює торгівлю паливом. В результаті був складений протокол про адміністративне правопорушення, а 13,5 тонн дизпалива вилучено.

У травні того ж року адмінпротокол потрапив на розгляд до судді Білик. Вона винесла постанову, якою закрила провадження щодо працівника приватного підприємства у зв'язку із закінченням строків накладення стягнення. При цьому суддя не вирішила питання про вилучене дизпаливо.

Представник підприємства звернувся до судді Білик за роз'ясненням, і вона повідомила, що за 1 тисячу євро готова винести необхідне рішення, де буде вказано, що дизельне паливо потрібно повернути. Суддя також порекомендувала подати змінений заяву про роз'яснення постанови і вказати в ньому, що вилучені 13,5 тонн дизпалива необхідно повернути законному власнику, тобто представнику ТОВ "Інлекс Груп".

Також читайте: Апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок "судді Автомайдану" Царевич, - адвокат Маселко

14 червня 2017 року суддю Білик затримали в приміщенні Броварського міськрайонного суду, а 1 тис. євро вилучили прямо в кабінеті судді.

Суддя наполягала на своїй невинності і заявляла про фальсифікації отримання хабаря.

6 років з конфіскацією за 1000 євро хабаря: ВАКС оголосив вирок судді Броварського міськрайосуду 01

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
не любят нищебродов в своей среде судьи
показати весь коментар
03.06.2021 14:48
+5
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
показати весь коментар
03.06.2021 14:50
+3
а остальные, честные? или этот дорогу перешел? ведь судьи с котежами, десятками квартир, яхтами и наколядованными миллионами, рулят дальше. к примеру, Вовк....
показати весь коментар
03.06.2021 14:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И его прямо из зала суда в наручниках под конвоем пустили по этапу? И даже не отпустили домой собрать сумки на зону?
показати весь коментар
03.06.2021 14:40 Відповісти
Он вышел из тюрьмы через пять месяцев. От мысли своей сделаться богачом он не отказался, но понял, что дело это требует скрытности, темноты и постепенности. (с)
показати весь коментар
03.06.2021 14:58 Відповісти
а остальные, честные? или этот дорогу перешел? ведь судьи с котежами, десятками квартир, яхтами и наколядованными миллионами, рулят дальше. к примеру, Вовк....
показати весь коментар
03.06.2021 14:42 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
показати весь коментар
03.06.2021 14:50 Відповісти
не надо ляля.. Вовк все свои статки в благотворительность пустил... подарил родственникам.
показати весь коментар
03.06.2021 14:51 Відповісти
Взял бы 100 пожизненное получил, а млн баксов - на повышение бы пошел..
показати весь коментар
03.06.2021 14:45 Відповісти
Ну так с лимоном же есть с чем повышаться 6 років з конфіскацією за 1000 євро хабаря: ВАКС оголосив вирок судді Броварського міськрайосуду - Цензор.НЕТ 6389
показати весь коментар
03.06.2021 15:39 Відповісти
Та такої дрібноти в Україні мають щодня сотню на нари пакувати !!!)))
показати весь коментар
03.06.2021 14:46 Відповісти
не любят нищебродов в своей среде судьи
показати весь коментар
03.06.2021 14:48 Відповісти
Бо не треба демпінгувати!
показати весь коментар
03.06.2021 14:53 Відповісти
печерский суд отменит, там пацаны свои, быстро порешают.
показати весь коментар
03.06.2021 14:49 Відповісти
а все из-за чего ? демпинговал.. а брал бы миллионами как слуги уродов - так ничего бы не было, как Татарову и брату Ермака
показати весь коментар
03.06.2021 14:49 Відповісти
мляяяяяя..... !
шо то в лесу сдохло.......
в броварском.......
целым стадом......
целой популяцией....

а интересно в тюрьму общую или специальную на 2 года посадили? (два)
показати весь коментар
03.06.2021 14:53 Відповісти
Куда идем увидим когда будет приговор кому-то за миллион, вот там будет интересно что присудят пол-года условно или 15 лет с конфискацией. А 1000 это так, элохторат схавает. статистическая погрешность.
показати весь коментар
03.06.2021 14:58 Відповісти
я так розумію шо апеляція буде в звичайному апеляційному суді, який зможе навіть відпустити цю суддю на поруки на час судового розгляду, якщо ж так не прокатить збити звинувачення можна ще в верховний суд піти. тож цей вирок це тільки початок
показати весь коментар
03.06.2021 15:08 Відповісти
Апеляція не в "звичайному апеляційному суді", а в Апеляційній палаті ВАКС.
показати весь коментар
03.06.2021 15:10 Відповісти
дякую
показати весь коментар
03.06.2021 15:14 Відповісти
За 10 тис евро не садять а тут.це пук
показати весь коментар
03.06.2021 15:20 Відповісти
А Беня? Вкрав мільярди і на свободі...
показати весь коментар
03.06.2021 16:59 Відповісти
Тупицьки та Вовки -гуляють, судові засідання нахабно ігнорують, нагулюючи жир та подальше пожиттєве утримання...Призначають суддями 70 заваливших іспити аутсайдерів за поданням Портнова та Татарова...Обрали якусь убогу суддю та засудили на 6 років за 1тисячу євро..., а за 150 тисяч хабаря суддю Чауса піарять на усіх майданчиках, як потерпілого! Вже не кажучи про Приват та Ко....Перемога!
показати весь коментар
03.06.2021 18:09 Відповісти
 
 