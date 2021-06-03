Апеляційний суд заарештував нерухоме майно нардепа М’ялика, підозрюваного в ухиленні від сплати 97 млн грн податків
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Київський апеляційний суд наклав арешт на нерухоме майно народного депутата України з групи "За майбутнє" Віктора М’ялика. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 97 мільйонів гривень.
Про це повідомили в пресслужбі суду.
Так, 3 червня суд розглянув апеляційну скаргу, подану прокурором на визначення слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 6 квітня 2021 року. Тоді прокурорам відмовили в накладенні арешту на майно підозрюваного нардепа.
"За результатами апеляційного розгляду ... прийнято нову постанову, якою задоволено клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань і накладено арешт на майно підозрюваного М., визначеного постановою", - йдеться в повідомленні.
За інформацією ЗМІ, йдеться про народного депутата з групи "За майбутнє" Віктора М’ялика. Згідно з декларацією, він також має дуже багато квартир.
Зазначимо, що раніше сам нардеп М’ялик підтвердив, що прокуратура вручила йому підозру в ухиленні від податків на 97 млн грн.
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нечего хранить по прокурорским карманам!