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Апеляційний суд заарештував нерухоме майно нардепа М’ялика, підозрюваного в ухиленні від сплати 97 млн ​​грн податків

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Апеляційний суд заарештував нерухоме майно нардепа М’ялика, підозрюваного в ухиленні від сплати 97 млн ​​грн податків

Київський апеляційний суд наклав арешт на нерухоме майно народного депутата України з групи "За майбутнє" Віктора М’ялика. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 97 мільйонів гривень.

Про це повідомили в пресслужбі суду.

Так, 3 червня суд розглянув апеляційну скаргу, подану прокурором на визначення слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 6 квітня 2021 року. Тоді прокурорам відмовили в накладенні арешту на майно підозрюваного нардепа.

"За результатами апеляційного розгляду ... прийнято нову постанову, якою задоволено клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань і накладено арешт на майно підозрюваного М., визначеного постановою", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією ЗМІ, йдеться про народного депутата з групи "За майбутнє" Віктора М’ялика. Згідно з декларацією, він також має дуже багато квартир.

Зазначимо, що раніше сам нардеп М’ялик підтвердив, що прокуратура вручила йому підозру в ухиленні від податків на 97 млн ​​грн.

Апеляційний суд заарештував нерухоме майно нардепа М’ялика, підозрюваного в ухиленні від сплати 97 млн ​​грн податків 01

Автор: Анастасія Потіха
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Людей сажают за копейки, а пи..расы миллионами воруют !
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03.06.2021 15:04 Відповісти
Это хорошо. Еще б всех пэсовцев проверить , а также их главного.
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03.06.2021 15:10 Відповісти
Отважный борец "за будущее". Безусловно, за свое личное будущее. Кто за этих негодяев голосовал? Опять домбабве? Апелляционный суд арестовал недвижимое имущество нардепа Мялика, подозреваемого в уклонении от уплаты 97 млн грн налогов - Цензор.НЕТ 7521
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03.06.2021 15:12 Відповісти
конфискат разнести сразу по детским домам! Апелляционный суд арестовал недвижимое имущество нардепа Мялика, подозреваемого в уклонении от уплаты 97 млн грн налогов - Цензор.НЕТ 6907
нечего хранить по прокурорским карманам! Апелляционный суд арестовал недвижимое имущество нардепа Мялика, подозреваемого в уклонении от уплаты 97 млн грн налогов - Цензор.НЕТ 5456
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03.06.2021 15:21 Відповісти
Нормальный бизнесмен не будет уходить в тень от налогов.Ему выгодно работать в белую.Но в Украине концентрация налоговых идиотов таких как Гетманцев зашкаливает.Шо они делают?Они поднимают налоги,вынуждая бизнес работать в тёмную,а потом обвиняют в неуплате налогов.Кто сюда инвестировать придёт с такими идиотами у власти? Апеляційний суд заарештував нерухоме майно нардепа М’ялика, підозрюваного в ухиленні від сплати 97 млн ​​грн податків - Цензор.НЕТ 9344
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03.06.2021 15:42 Відповісти
Це не бізнесмен, а слуга народу. Де слуга із зарплатнею у 25000 грн. взяв 497435897,46 грн. ?
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03.06.2021 17:27 Відповісти
 
 