Схрон терористів виявлено на Луганщині. Серед вилученого - заборонена Оттавською конвенцією міна-жаба, - СБУ. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Служба безпеки України виявила в Луганській області прихований арсенал військових засобів ураження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
У сховку зберігалася, зокрема, протипіхотна так звана "міна-жаба", яка заборонена Оттавською конвенцією 1997 року. Схрон був обладнаний на горищі покинутої дачної будівлі на околиці Привілля.
Правоохоронці вилучили зі схованки:
- 5 гранатометних пострілів РПГ-22;
- 4 протипіхотні осколкові міни МОН-50;
- 1 протипіхотну вистрибуючу осколкову міну ОЗМ-72 ("міна-жаба");
- 2 протитанкові міни ТМ-62 (загальна вага у тротиловому еквіваленті майже14 кг);
- 6 ручних гранат різних модифікацій;
- 6 гранатометних пострілів ВОГ;
- 1 окопний заряд.
"За оперативними даними, схованку облаштували влітку 2014 року бойовики російсько-терористичних угруповань. Вилучення та знищення засобів ураження здійснювалося у взаємодії з піротехнічною службою ДСНС", - додали в СБУ.
Топ коментарі
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+3 Georg Lotar Georg Lotar
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+1 Денис Александров 84ff0fda
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вобще их мало кто снимает( зачем рисковать )
то че ты описал , не встречал ни разу , про гранатки ( без задержки ) под стакан слыхал
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ОЗМ-72 - осколочная заградительная мина - противопехотная выпрыгивающая мина кругового поражения. Название в армейском жаргоне - «Лягушка» или «Ведьма».История
Была разработана в СССР на основе советской мины ОЗМ-152 и принята на вооружение в 1973 году.Первое боевое применение мины ОЗМ-72 произошло в ходе Афганской войны.7 июня 1984 года произошёл трагический инцидент, связанный с ОЗМ-72. В ходе выдвижения на посадку в вертолёты разведроты 345-го парашютно-десантного полка, при подрыве только 1 (одной) мины типа ОЗМ-72 погибло 4 и ранено 14 бойцов. Среди погибших на месте оказался командир роты капитан Белогрудов С.В, а 11 июня 1984 года от полученных ран при срабатывании этой мины, скончался и заместитель командира полка, подполковник Родионов С.М.. Мина была установлена сапёрами этого же полка в ходе предыдущей войсковой операции[1][2].Во втором полугодии 2000 года пограничная охрана Узбекистана начала устанавливать мины ОЗМ-72 в приграничной полосе у границы с Таджикистаном[3]ОписаниеМожет использоваться со всеми взрывателями серии МУВ или МВЭ-72, а также в управляемом варианте. При срабатывании взрывателя (штатный взрыватель - МУВ 4) ог
как-то семья кабанов подняла такую...- никто не ушел..