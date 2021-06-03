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Новини Фоторепортаж Агресія Росії проти України
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Схрон терористів виявлено на Луганщині. Серед вилученого - заборонена Оттавською конвенцією міна-жаба, - СБУ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Служба безпеки України виявила в Луганській області прихований арсенал військових засобів ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У сховку зберігалася, зокрема, протипіхотна так звана "міна-жаба", яка заборонена Оттавською конвенцією 1997 року. Схрон був обладнаний на горищі покинутої дачної будівлі на околиці Привілля.

Також дивіться: Два схрони терористів виявлено на Луганщині. Серед вилученого - 18 артилерійських снарядів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці вилучили зі схованки:

  • 5 гранатометних пострілів РПГ-22;
  • 4 протипіхотні осколкові міни МОН-50;
  • 1 протипіхотну вистрибуючу осколкову міну ОЗМ-72 ("міна-жаба");
  • 2 протитанкові міни ТМ-62 (загальна вага у тротиловому еквіваленті майже14 кг);
  • 6 ручних гранат різних модифікацій;
  • 6 гранатометних пострілів ВОГ;
  • 1 окопний заряд.

Схрон терористів виявлено на Луганщині. Серед вилученого - заборонена Оттавською конвенцією міна-жаба, - СБУ 01
Схрон терористів виявлено на Луганщині. Серед вилученого - заборонена Оттавською конвенцією міна-жаба, - СБУ 02

"За оперативними даними, схованку облаштували влітку 2014 року бойовики російсько-терористичних угруповань. Вилучення та знищення засобів ураження здійснювалося у взаємодії з піротехнічною службою ДСНС", - додали в СБУ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
"Лягушку" совки скопіювали у німців, як і багато чого іншого.
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03.06.2021 15:09
+3
Diogen Gdl, а там "сюрпризы" могут быть,вражеские саперы на выдумки ох как горазды! Попытаешься выстрелить таким боеприпасом,а он в стволе и взорвется...
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03.06.2021 15:23
+1
ОЗМ-72[править | править код]Материал из Википедии - свободной энциклопедии(перенаправлено с «Мина ОЗМ-72»)
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ОЗМ-72 - осколочная заградительная мина - противопехотная выпрыгивающая мина кругового поражения. Название в армейском жаргоне - «Лягушка» или «Ведьма».История
Была разработана в СССР на основе советской мины ОЗМ-152 и принята на вооружение в 1973 году.Первое боевое применение мины ОЗМ-72 произошло в ходе Афганской войны.7 июня 1984 года произошёл трагический инцидент, связанный с ОЗМ-72. В ходе выдвижения на посадку в вертолёты разведроты 345-го парашютно-десантного полка, при подрыве только 1 (одной) мины типа ОЗМ-72 погибло 4 и ранено 14 бойцов. Среди погибших на месте оказался командир роты капитан Белогрудов С.В, а 11 июня 1984 года от полученных ран при срабатывании этой мины, скончался и заместитель командира полка, подполковник Родионов С.М.. Мина была установлена сапёрами этого же полка в ходе предыдущей войсковой операции[1][2].Во втором полугодии 2000 года пограничная охрана Узбекистана начала устанавливать мины ОЗМ-72 в приграничной полосе у границы с Таджикистаном[3]ОписаниеМожет использоваться со всеми взрывателями серии МУВ или МВЭ-72, а также в управляемом варианте. При срабатывании взрывателя (штатный взрыватель - МУВ 4) ог
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03.06.2021 16:58
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"Лягушку" совки скопіювали у німців, як і багато чого іншого.
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03.06.2021 15:09 Відповісти
А тем временем, кабмин предложил Раде ввести НДС на продажу жилья в новостройках. На кой ляд вам гоняться за террористами, если они сидят в кабмине, раде и оп?
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03.06.2021 15:10 Відповісти
Поражаюсь, зачем уничтожать? почему не отдать военным?
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03.06.2021 15:15 Відповісти
кацапы могли туда запихнуть все что угодно и с какими угодно целями, как для прямых целей, так и чтобы замочить при использовании расово чистых лугандонов и домбабвийцев (чтобы бабло не платить к примеру). проще уничтожить. хотя "проще" это конечно если есть куча своего.
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03.06.2021 20:17 Відповісти
Diogen Gdl, а там "сюрпризы" могут быть,вражеские саперы на выдумки ох как горазды! Попытаешься выстрелить таким боеприпасом,а он в стволе и взорвется...
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03.06.2021 15:23 Відповісти
Расєяне не подписывали эту вашу конвенцию.
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03.06.2021 15:33 Відповісти
ОЗМ 72 классная мина была , я до сих пор могу поставить ее на неизвлекаемость.
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03.06.2021 15:55 Відповісти
вадим , поясни как ты сможешь поставить ОЗМку на неизвлекаемость , в паре с другой , да можно , а штатную не знаю как
вобще их мало кто снимает( зачем рисковать )
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03.06.2021 18:30 Відповісти
Ставится тротиловая шашка 100грамм под мину, на нижнем ободке мины есть обжим ( углубление как на баке ) на него привязывается хомут (короткий) , хомут привязывается к взрывателю (капсуль- детонатора в тротиловой шашке ) , с взрывателя нужно снять хомут (предохранитель) и у тебя есть около 10 минут на установку мины, за десять мин. резак взрывателя прорезает свинцовый предохранитель и если сдвинуть мину то взрыв.
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03.06.2021 20:41 Відповісти
по мне ,проще 3ку поставить под стакан ( правда в наличии они есть не всегда ) , способ описанный тобой довольно тудоемкий , похож на неизвлекаемый к ТМки ( там доп в корпус ввинчивется )
то че ты описал , не встречал ни разу , про гранатки ( без задержки ) под стакан слыхал
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03.06.2021 21:09 Відповісти
Способ не трудоемкий но опасный особенно, когда ты на лини соприкосновения и на холоде (но время прорезания на холоде увеличивается до 15 минут ), способ работает на 100% проверено в Герате.
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03.06.2021 21:14 Відповісти
И да также ставятся ТМ , но можно под них ставить ПМН , но шашка лучше траст ми )
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03.06.2021 21:16 Відповісти
ОЗМ-72[править | править код]Материал из Википедии - свободной энциклопедии(перенаправлено с «Мина ОЗМ-72»)
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ОЗМ-72 - осколочная заградительная мина - противопехотная выпрыгивающая мина кругового поражения. Название в армейском жаргоне - «Лягушка» или «Ведьма».История
Была разработана в СССР на основе советской мины ОЗМ-152 и принята на вооружение в 1973 году.Первое боевое применение мины ОЗМ-72 произошло в ходе Афганской войны.7 июня 1984 года произошёл трагический инцидент, связанный с ОЗМ-72. В ходе выдвижения на посадку в вертолёты разведроты 345-го парашютно-десантного полка, при подрыве только 1 (одной) мины типа ОЗМ-72 погибло 4 и ранено 14 бойцов. Среди погибших на месте оказался командир роты капитан Белогрудов С.В, а 11 июня 1984 года от полученных ран при срабатывании этой мины, скончался и заместитель командира полка, подполковник Родионов С.М.. Мина была установлена сапёрами этого же полка в ходе предыдущей войсковой операции[1][2].Во втором полугодии 2000 года пограничная охрана Узбекистана начала устанавливать мины ОЗМ-72 в приграничной полосе у границы с Таджикистаном[3]ОписаниеМожет использоваться со всеми взрывателями серии МУВ или МВЭ-72, а также в управляемом варианте. При срабатывании взрывателя (штатный взрыватель - МУВ 4) ог
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03.06.2021 16:58 Відповісти
озм ...((( - эта гадость работает на высоте 1м = спастись даже за 20-50м вжавшись в траву не получается - шьёт всё шариками в объеме 360х360х360...
как-то семья кабанов подняла такую...- никто не ушел..
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03.06.2021 18:10 Відповісти
Так оружие откуда? Из Симферополя?
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04.06.2021 19:15 Відповісти
 
 