Рада відправила на повторне читання законопроєкт про зменшення податків для грального бізнесу
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Верховна Рада направила на повторне перше читання законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації і проведення азартних ігор (№2713).
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 229 народних депутатів.
Ухвалення документа за основу депутати провалили.
Перед голосуванням автор законопроєкту народний депутат "Слуги народу" Дмитро Наталуха зазначив, що документ не про гральний бізнес, а про економіку.
За його словами, влада має не відмовлятися від тих грошей, які в цій сфері перебувають у тіні, а вивести їх звідти.
Зі свого боку народна депутатка "ЄС" Ніна Южаніна наголосила, що в гральній сфері, хто вів тіньовий бізнес, так і продовжує, оскільки жодна система оподаткування "не дозволяє їм вийти з тіні".
Будь ласка, зачекайте...
такое полезное дело надо даже дотировать...
И народ повалит, начнёт играть по-маленькой...
Глядишь и без дотаций заработает.
и при том во время игры!
(проигравшие не так сильно будут страдать слушая вопли пациентов)
Мне нравится реклама - про первый рабочий день гинеколога.
Селфи на фоне рабочего "места".
Чтобы "отрасль" не загнулась, нужно ей помочь.
Нужно няньчить игорный бизнес.
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули. (с)