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ВР (11731) гральний бізнес (215) податки (1495) азартні ігри (94) Южаніна (135) Наталуха Дмитро (16)

Рада відправила на повторне читання законопроєкт про зменшення податків для грального бізнесу

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Рада відправила на повторне читання законопроєкт про зменшення податків для грального бізнесу

Верховна Рада направила на повторне перше читання законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації і проведення азартних ігор (№2713).

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 229 народних депутатів.

Ухвалення документа за основу депутати провалили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада Церков закликає не знижувати оподаткування азартних ігор і лотерей

Перед голосуванням автор законопроєкту народний депутат "Слуги народу" Дмитро Наталуха зазначив, що документ не про гральний бізнес, а про економіку.

За його словами, влада має не відмовлятися від тих грошей, які в цій сфері перебувають у тіні, а вивести їх звідти.

Зі свого боку народна депутатка "ЄС" Ніна Южаніна наголосила, що в гральній сфері, хто вів тіньовий бізнес, так і продовжує, оскільки жодна система оподаткування "не дозволяє їм вийти з тіні".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
правильна!
такое полезное дело надо даже дотировать...
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03.06.2021 15:27
+6
Рада отправила на повторное чтение законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса - Цензор.НЕТ 1765 правильно...игорному бизнесу надо уменьшать...а вот аграриям или малому бизнесу - хрен! ))))
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03.06.2021 15:23
+5
Класс, для всех налоги только увеличивают, а родимому Арсенчику и своим спонсорам только снижают..
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03.06.2021 15:24
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Рада отправила на повторное чтение законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса - Цензор.НЕТ 1765 правильно...игорному бизнесу надо уменьшать...а вот аграриям или малому бизнесу - хрен! ))))
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03.06.2021 15:23 Відповісти
Класс, для всех налоги только увеличивают, а родимому Арсенчику и своим спонсорам только снижают..
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03.06.2021 15:24 Відповісти
правильна!
такое полезное дело надо даже дотировать...
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03.06.2021 15:27 Відповісти
В игорных заведениях можно проводить акции, флешмобы ..., бесплатную вакцинацию...
И народ повалит, начнёт играть по-маленькой...
Глядишь и без дотаций заработает.
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03.06.2021 15:30 Відповісти
... можно зубы рвать... роды принимать...
и при том во время игры!
(проигравшие не так сильно будут страдать слушая вопли пациентов) Рада відправила на повторне читання законопроєкт про зменшення податків для грального бізнесу - Цензор.НЕТ 8168
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03.06.2021 15:40 Відповісти
Роды за рулеткой... Рада відправила на повторне читання законопроєкт про зменшення податків для грального бізнесу - Цензор.НЕТ 2032 Креативно. Рада відправила на повторне читання законопроєкт про зменшення податків для грального бізнесу - Цензор.НЕТ 4574
Мне нравится реклама - про первый рабочий день гинеколога.
Селфи на фоне рабочего "места". Рада відправила на повторне читання законопроєкт про зменшення податків для грального бізнесу - Цензор.НЕТ 801
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03.06.2021 15:43 Відповісти
Никто не играет, денег нет.
Чтобы "отрасль" не загнулась, нужно ей помочь.
Нужно няньчить игорный бизнес.
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03.06.2021 15:28 Відповісти
привлекать больше нариков и бухарей с квартирами так сказать инвестиции в отрасль, боже до чего мы докатились с шутом во главе Рада відправила на повторне читання законопроєкт про зменшення податків для грального бізнесу - Цензор.НЕТ 7480
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03.06.2021 16:18 Відповісти
- Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Гостей нужно снабжать - восторженно продолжал Остап, - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты…
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули. (с)
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03.06.2021 15:56 Відповісти
И что же производить игорная отрасль экономики, или хотя бы что продает?
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03.06.2021 16:19 Відповісти
До 2008 года игорный бизнес платил 75% от прибыли. Сейчас сделают 15%. Сами понимаете- свои люди !
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03.06.2021 16:42 Відповісти
Та все ясно! Наступним законом відмінять податки для Кварталу-95.
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03.06.2021 17:30 Відповісти
Кредо* Слуг народа *- Игорному уменьшим, остальным повысим .А иначе никак нельзя ибо если налог будет высоким то им от этого будет перепадать меньше.
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03.06.2021 17:52 Відповісти
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04.10.2022 16:00 Відповісти
 
 