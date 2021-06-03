ДБР обшукує Міненерговугілля та облгази у справі про зловживання на 1,5 млрд грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністерство енергетики та вугільної промисловості незаконно безкоштовно передавало газорозподільні системи в користування приватним операторам, стверджують в ДБР.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

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"Встановлено, що 21 лютого 2017 року постановою Кабінету Міністрів України "Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових" було затверджено типовий договір експлуатації газорозподільних систем. Документ передбачає щорічну оплату за експлуатацію державного майна. Зокрема, до державного бюджету має перераховуватись 10% від залишкової вартості.

Однак у 2017 році тодішні посадовці Міненерговугілля у змові з "обл-, міськгазами" уклали з 37 приватними операторами договори, у яких передбачено безоплатне користування державним майном", - сказано в повідомленні.

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За даними Бюро, через цих дій за 3 роки державі було завдано збитків на суму 1,488 млрд грн.

Сьогодні слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань одночасно проводять 47 обшуків на території України, у тому числі у Міністерстві енергетики України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 37 операторів газорозподільних систем та за місцями проживання колишніх високопосадовців Міністерства.

Досудове розслідування триває, перевіряються на причетність до вчинення злочину службові особи Міненерговугілля та керівники операторів газорозподільних систем та їх кінцеві бенефіціарні власники.





























