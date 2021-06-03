Рада взяла до відома звіт ТСК щодо пожеж на Луганщині і пропонує звільнити голову ЛОДА Гайдая

Верховна Рада України прийняла до відома звіт тимчасової слідчої комісії з пожеж в Луганській області в 2020 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

На його підставі парламент ухвалив звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією:

- невідкладно розробити та затвердити Порядок надання допомоги особам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації;

- розробити і подати у 2021 році на розгляд до Верховної Ради проект Закону України щодо порядку відшкодування матеріальних збитків постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій;

- розглянути доцільність підпорядкування Державної служби України з надзвичайних ситуацій безпосередньо Прем’єр-міністру України або реорганізації цієї Служби у окреме міністерство;

- передбачити виділення коштів на встановлення та забезпечення функціонування в Луганській області автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;

- перевірити дотримання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року №733 на території інших областей України та вжити заходів щодо фінансування автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій в усіх населених пунктах України.

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Також Верховна Рада звертає увагу Генерального прокурора на розпорошення серед різних органів досудового розслідування кримінальних проваджень за фактами масштабних лісових пожеж на території Луганської області у 2020 році, неналежне розслідування цих справ.

"Парламент звертається до Президента України, Кабінету Міністрів з пропозицією ініціювати питання звільнення голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації та керівника військово-цивільної адміністрації м.Сєвєродонецьк Луганської області займаних посад", - зазначає пресслужба Ради.

Повідомляється також, що 319 народних депутатів підтримали постанову про звіт ТСК.