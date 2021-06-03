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Новини Політика України
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Білорусь (5969) Лукашенко (2309) РНБО (1718) членство в НАТО (1408) земельна реформа (231) ринок землі (246) Верещук (605)

"Слуга народу" Верещук розповіла, які питання розглянуть завтра на засіданні РНБО: Санкції проти режиму Лукашенка, НАТО і ринок землі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук сподівається, що завтра РНБО розгляне питання про земельну реформу.

Про це вона розповіла в ефірі "Україна 24", коментуючи теми, які будуть розглядатися на засіданні РНБО 4 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Буде питання про санкції проти режиму Лукашенка, ми саме це зараз обговорили. Також я знаю, що буде стояти питання НАТО. У нас є національний план дій. Дуже сподіваюся, що буде введено в дію рішення РНБО указом президента, де будуть визначені і відповідальні, і дедлайни. Тобто ми рухатимемося більш структуровано, алгоритм буде більш відомий і зрозумілий", - заявила нардепка.

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"Я сподіваюся, буде питання, що стосується земельних відносин. У нас стартує ринок землі з 1 липня поточного року, нам дуже важливо розуміти, що відбувається в цій сфері. І, звичайно, сподіваюся на розгляд питань безпеки щодо Криму та Донбасу", - додала Верещук.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
"Слуга народа" Верещук рассказала, какие вопросы рассмотрят завтра на заседании СНБО: Санкции против режима Лукашенко, НАТО и рынок земли - Цензор.НЕТ 6363
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03.06.2021 15:55
+3
Главный вопрос я так понял это - Земля !!! Это, чтобы вы понимали. Мол не хотите продавать землю? То будете платить в три раза больше, чем вы имели с аренды, сдавая ее фермерам. Мы вас заставим ее продать - такой налог на землю сделаем, чтобы вы за счастье считали от нее избавиться. ДА?Зеленский?
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03.06.2021 16:05
+2
А какое отношение к РНБО имеет эта дура?
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03.06.2021 16:43
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Хорошо, что не наоборот. "Слуга народа" Верещук рассказала, какие вопросы рассмотрят завтра на заседании СНБО: Санкции против режима Лукашенко, НАТО и рынок земли - Цензор.НЕТ 2959
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03.06.2021 15:55 Відповісти
-- Деньги вперед, -- заявил монтер, -- утром деньги -- вечером стулья, или вечером деньги, а на другой день утром -- стулья.(с)
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03.06.2021 16:32 Відповісти
..... Голодомор 32-33 років НІЧОМУ не навчив ...ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - здійснили в АНТИконституційний спосіб .. ВНОЧІ ..під час пандемії злодії ТЕРОРИСТИ ХХ1 століття - ОБ"ЄДНАНІ БАНДИ злодіїв СІОНІСТІВ
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03.06.2021 15:54 Відповісти
А де Богдан побачив волю народу? 73% - це жертви коломойсько-зелено-медведчуковського шахрайства і обману. Всі їхні фейки і доведення до психозу наріду - видумка і відверта брехня, яка призвела до такого результату. Якби вибори проходили сьогодні - картина і політики були б інші. Зе виконував би свої обовязки - виступати перед олігархами в саунах.
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03.06.2021 16:35 Відповісти
"Слуга народа" Верещук рассказала, какие вопросы рассмотрят завтра на заседании СНБО: Санкции против режима Лукашенко, НАТО и рынок земли - Цензор.НЕТ 9170
показати весь коментар
03.06.2021 15:54 Відповісти
"Слуга народа" Верещук рассказала, какие вопросы рассмотрят завтра на заседании СНБО: Санкции против режима Лукашенко, НАТО и рынок земли - Цензор.НЕТ 6363
показати весь коментар
03.06.2021 15:55 Відповісти
Главный вопрос я так понял это - Земля !!! Это, чтобы вы понимали. Мол не хотите продавать землю? То будете платить в три раза больше, чем вы имели с аренды, сдавая ее фермерам. Мы вас заставим ее продать - такой налог на землю сделаем, чтобы вы за счастье считали от нее избавиться. ДА?Зеленский?
показати весь коментар
03.06.2021 16:05 Відповісти
козлы!
ваши санкции отразятся на жизни народа!
вместо санкций убейте тварь...
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03.06.2021 16:08 Відповісти
РНБО - найвищий орган зеленого балагана, чи ще можна назвати ОЗУ "Косоворотка".
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03.06.2021 16:31 Відповісти
СНБО должно не рассматривать рынок земли а блокировать его и арестовивать инициаторов.
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03.06.2021 16:42 Відповісти
А какое отношение к РНБО имеет эта дура?
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03.06.2021 16:43 Відповісти
Пі.....и народа
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03.06.2021 17:51 Відповісти
 
 