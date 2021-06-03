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На Донбасі з'являться території пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

На Донбасі з'являться території пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів, - Резніков

Українська стратегія відновлення Донбасу передбачає створення територій пріоритетного розвитку. На них будуть діяти особливі умови для інвесторів.

Про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на вебінарі, присвяченому українській стратегії щодо Донбасу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, він зазначив, що вже розроблено Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей - йдеться про створення поясу успішності вздовж лінії зіткнення.

"Наша логіка в тому, що врятувати економіку цих територій можна тільки за рахунок інвесторів, які наповнять бюджети місцевих громад. Державних і донорських ресурсів для цього недостатньо. Зараз ми акумулюємо міжнародну технічну допомогу, кредити, бюджетні інвестиції для розвитку інфраструктури. Але акцент - на створенні територій пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів", - зазначив Резніков.

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За його словами, такі умови включають:

  • податкові та митні преференції
  • страхування військово-політичних ризиків
  • поширення юрисдикції міжнародних комерційних арбітражів
  • спрощені регуляції та інституційну підтримку

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Как это уже было. С налоговыми ямами и т.п.
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03.06.2021 16:03
+9
Каких-таких инвесторов на Донбассе, маланец? Там война на пороге. Чуваку.хоть шо, у него аж дым из жопы валит - дайте ему денег.
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03.06.2021 16:04
+8
Украинская Чечня с морем схем, муток , полностью дотационной социалкой и в целом криминальной республикой, вооружённой по самую петушинную макушку и со своим "особым мнением" по всем вопросам сразу. Интересно, с кандидатурой местечкового кадырова определились или будет конкурс?.. На Донбассе появятся территории приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, - Резников - Цензор.НЕТ 469
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03.06.2021 16:07
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Как это уже было. С налоговыми ямами и т.п.
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03.06.2021 16:03 Відповісти
Украинская Чечня с морем схем, муток , полностью дотационной социалкой и в целом криминальной республикой, вооружённой по самую петушинную макушку и со своим "особым мнением" по всем вопросам сразу. Интересно, с кандидатурой местечкового кадырова определились или будет конкурс?.. На Донбассе появятся территории приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, - Резников - Цензор.НЕТ 469
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03.06.2021 16:07 Відповісти
Украинский Донбасс. Он собственно и был, как кацапская Чечня, только без войны. А теперь с войной.
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03.06.2021 16:09 Відповісти
Каких-таких инвесторов на Донбассе, маланец? Там война на пороге. Чуваку.хоть шо, у него аж дым из жопы валит - дайте ему денег.
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03.06.2021 16:04 Відповісти
и кто же они - эти отчаянные безумные инвесторы?... а нянечек к ним приставят?...
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03.06.2021 16:04 Відповісти
Брать кредиты у зарубежных инвесторов??? Чтобы помочь "кормильцам"? Чтобы они снова позвали *****? А, может, стоит подождать, пока они поумнеют? И кто будет платить по кредитам? На Донбассе появятся территории приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, - Резников - Цензор.НЕТ 3245 Вы, панове, шулеры.
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03.06.2021 16:05 Відповісти
Не поумнеют . Поумнелки с рождения нет . На Донбассе появятся территории приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, - Резников - Цензор.НЕТ 5808
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03.06.2021 16:09 Відповісти
Ото ж бо...
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03.06.2021 16:11 Відповісти
Президент на передовой
На Донбассе появятся территории приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, - Резников - Цензор.НЕТ 6274
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03.06.2021 16:06 Відповісти
преЗЕдент на "передовой"
На Донбассе появятся территории приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов, - Резников - Цензор.НЕТ 790
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03.06.2021 16:07 Відповісти
Киевнаучфильм))) ну или студия 95-кв )))
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03.06.2021 16:19 Відповісти
це двійник, призедент в косоворотці лазе.
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03.06.2021 16:51 Відповісти
На Донбасі з'являться території пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів, - Резніков - Цензор.НЕТ 1176
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03.06.2021 16:56 Відповісти
Кормить кормильцев ? Ну-ну ...
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03.06.2021 16:07 Відповісти
Ніякий інвестор не буде вклади гроші туди.Відновлювати мають москалі.А в нас грошей не вистачить відновлювати
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03.06.2021 16:08 Відповісти
я правильно понимаю концепцию - "инвестор" лепит (больше на бумаге) очпуительное мероприятие в "прикурвитетной зоне" - очередной умопомрачительно-перспективный-народный-университет-будущего, платит минус тыщу налогов в бюджет, потом это слегка херачат со всех сторон, и ребята получают страховку из бюджета...
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03.06.2021 16:08 Відповісти
Натє вам, Рінат Ліанідич.
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03.06.2021 16:08 Відповісти
Взрослые люди, а такой ерундой занимаются. Дикари в Африке и умнее и воруют меньше.
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03.06.2021 16:10 Відповісти
Можно пол бюджета инвестировать ,потом танком куянуть по зданию и все списать
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03.06.2021 16:10 Відповісти
Очень удобно.
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03.06.2021 16:25 Відповісти
просто оторванные от жизни ублюдки...сценаристы-артисты-клоуны-фигляры...
просто взять бы да и перенести их рабочие места в ту "благословенную" территорию на полгодика...шобы оно запотевшими очечками ощутило, как адреналин стекает по штанам в щиблеты... от визга пуль снайпера и каждодневного неприцельного...
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03.06.2021 16:18 Відповісти
нужное дело. такие черные дыры порождают новых олигархов - зе-братва и само зе! мечтают стать олигархами. а про "неправильных олигархов" будет отдельный закон.
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03.06.2021 16:12 Відповісти
Помню, помню!
Свободная экономическая зона "Донбасс", это Янукович с э этого начинал!
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03.06.2021 16:13 Відповісти
с особыми условиями для инвесторов
-- бо на равноправие денег ни у кого нету...
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03.06.2021 16:13 Відповісти
пояс успешности вдоль линии соприкосновения - цитата
это о чем??? вы бл** в этом поясе не можете договориться чтоб орки не стреляли...и дистанционно не минировали...
ну просто параллельная вселенная...нирвана...
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03.06.2021 16:15 Відповісти
Ото хлопці зароблять бабла!
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03.06.2021 16:17 Відповісти
Нужны не "налоговые преференции", а просто отменить все налоги на малый и средний бизнес (оставить только налоги на бизнес связанный с полезными ископаемыми). И этот регион уже через 7 лет будет самым процветающим и привлекательным в стране(несмотря на войну рядом) . Потом этот опыт применять и в остальных частях Украины. Сделать из Украины самый большой "европейский офшор" и безналоговый рай для различного бизнеса(от мало до велико)- украинцы обогатятся в такой стране буквально за считанные годы!
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03.06.2021 16:30 Відповісти
На Донбасі з'являться території пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів, - Резніков - Цензор.НЕТ 9431 На Донбасі з'являться території пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів, - Резніков - Цензор.НЕТ 9431 Приведите примеры подобных регионов На Донбасі з'являться території пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів, - Резніков - Цензор.НЕТ 1104 На Донбасі з'являться території пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів, - Резніков - Цензор.НЕТ 1104
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03.06.2021 16:36 Відповісти
Все передовые на сегодняшний день страны. Пора бы уже изучить за счет чего они поднялись. Самый яркий пример- страна номер 1 США. Страна номер 2- Китай. Те за счет отпуска контроля со стороны гос-ва мелкого бизнеса "во все тяжкие"- заполонили своим "абибасом" весь мир.
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03.06.2021 16:58 Відповісти
тупорылые избиратели Зеленского будут карлить до 61 года,
чтобы охметов и домбасяне кучерявились и не нуждались ....
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03.06.2021 16:45 Відповісти
Там и так была дотационная яма, сплошной распил бюджета на удержание рабочих мест, в то время как ахметовы и остальное просто выводили кэш, бросая местным подачки и говоря какие они особенные, ведь кормят всю Украину. Никому там никакого развития не нужно, в первую очередь местному охлосу, оно привыкло жить по пАнятиям, ему так спокойней и пАнятней!!!
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03.06.2021 17:21 Відповісти
Черная дыра бюджета. Тут без референдума не обойтись, а если я не хочу кормить кормильцев?😁😁😁
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03.06.2021 17:31 Відповісти
Диб-м планировать то, что будет лет через 15-20.....
Делать видимо больше нечего... Все проблемы решены....
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03.06.2021 17:46 Відповісти
Украинская стратегия восстановления Донбасса предполагает создание территорий приоритетного развития. Источник: https://censor.net/ru/n3269299

Зачем?
Сами понасырали, а мы теперь отстраивать должны?
Пусть это будет памятник дебилизму, жадности, зависти люмпена.
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03.06.2021 19:33 Відповісти
 
 