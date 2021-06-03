На Донбасі з'являться території пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів, - Резніков
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Українська стратегія відновлення Донбасу передбачає створення територій пріоритетного розвитку. На них будуть діяти особливі умови для інвесторів.
Про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на вебінарі, присвяченому українській стратегії щодо Донбасу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, він зазначив, що вже розроблено Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей - йдеться про створення поясу успішності вздовж лінії зіткнення.
"Наша логіка в тому, що врятувати економіку цих територій можна тільки за рахунок інвесторів, які наповнять бюджети місцевих громад. Державних і донорських ресурсів для цього недостатньо. Зараз ми акумулюємо міжнародну технічну допомогу, кредити, бюджетні інвестиції для розвитку інфраструктури. Але акцент - на створенні територій пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів", - зазначив Резніков.
За його словами, такі умови включають:
- податкові та митні преференції
- страхування військово-політичних ризиків
- поширення юрисдикції міжнародних комерційних арбітражів
- спрощені регуляції та інституційну підтримку
Будь ласка, зачекайте...
просто взять бы да и перенести их рабочие места в ту "благословенную" территорию на полгодика...шобы оно запотевшими очечками ощутило, как адреналин стекает по штанам в щиблеты... от визга пуль снайпера и каждодневного неприцельного...
Свободная экономическая зона "Донбасс", это Янукович с э этого начинал!
-- бо на равноправие денег ни у кого нету...
это о чем??? вы бл** в этом поясе не можете договориться чтоб орки не стреляли...и дистанционно не минировали...
ну просто параллельная вселенная...нирвана...
чтобы охметов и домбасяне кучерявились и не нуждались ....
Делать видимо больше нечего... Все проблемы решены....
Зачем?
Сами понасырали, а мы теперь отстраивать должны?
Пусть это будет памятник дебилизму, жадности, зависти люмпена.