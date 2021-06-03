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Новини Політика України
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інтеграція (33) НАТО (5134) Євросоюз (7030) Резніков (1386)

Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції в Україні знизилася на 5% упродовж останніх двох років, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції в Україні знизилася на 5% упродовж останніх двох років, - Резніков

Найбільше зниження - у регіонах, де ця підтримка завжди була найвищою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"За останні два роки підтримка ідей європейської і євроатлантичної інтеграції в Україні знизилася. Я повинен це констатувати - на 5%. Причому найбільше зниження - в регіонах, де ця підтримка завжди була найвищою. А також серед молоді, яка завжди була проєвропейською. Це ознака розчарування в європейському векторі найбільших прихильників", - зазначив Рєзніков.

Міністр заявив, що за таких обставин в Україні додаткові аргументи отримують сили, яким ближче білорусько-російська модель, що на думку Резнікова, не відповідає інтересам Європи.

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"Я хочу подякувати європейським партнерам і ЄС загалом, і окремим країнам - які послідовно підтримують Україну. Це щиро. Ми отримали багато гуманітарної допомоги, ми вдячні за режим санкцій. Але скільки років ще варто витрачати на гуманітарну допомогу, знаючи, що потреба в ній буде рости? ... Скільки років у такому режимі санкцій буде спокійно почуватися Росія? Вони вже адаптувалася до того режиму, який є", - додав він.

Віцепрем'єр підкреслив, що необхідно переходити від боротьби з наслідками до боротьби з причинами.
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Топ коментарі
+30
нуну дебил мля Поддержка европейской и евроатлантической интеграции в Украине снизилась на 5% в течение последних двух лет, - Резников - Цензор.НЕТ 4258 в том что твой шеф обосрался не виновата Европа Поддержка европейской и евроатлантической интеграции в Украине снизилась на 5% в течение последних двух лет, - Резников - Цензор.НЕТ 4258
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03.06.2021 16:17
+21
последних двух лет ???? ой...а чё это так????
совсем не видите связи ? ))))))
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03.06.2021 16:21
+15
"Это признак разочарования в европейском векторе крупнейших сторонников"

Это признак того, что украинцам, особенно молодым, засирают мозг всякие блогеры типа Шария.
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03.06.2021 16:23
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Прикольная поддержка , строя Nord Stream 2 . Да , забыл , иногда сопливые "обеспокоенности" . Бабло подружилось со злом . Так уж вышло ...
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03.06.2021 16:17 Відповісти
нуну дебил мля Поддержка европейской и евроатлантической интеграции в Украине снизилась на 5% в течение последних двух лет, - Резников - Цензор.НЕТ 4258 в том что твой шеф обосрался не виновата Европа Поддержка европейской и евроатлантической интеграции в Украине снизилась на 5% в течение последних двух лет, - Резников - Цензор.НЕТ 4258
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03.06.2021 16:17 Відповісти
при Порохе было по-другому.... Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції в Україні знизилася на 5% упродовж останніх двох років, - Резніков - Цензор.НЕТ 5583

люди верили в евроинтеграцию, которая подкреплялась безвизом и другими решительными действиями Порошенко
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03.06.2021 16:39 Відповісти
Верные у нас союзники! После этого цирка с ослами, я представлял снижение % на 50.
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03.06.2021 16:18 Відповісти
Давно не було чути цього малазійця.
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03.06.2021 16:19 Відповісти
Поддержка европейской и евроатлантической интеграции в Украине снизилась на 5% в течение последних двух лет, - Резников

Ну, правильно. Граждане, даже самые небыстрые, начинают понимать, что ничего здесь не вырастет. Следовательно, всё больше заточенных на свалить отсюда. А жид Резников и подавно уже стопудово обустроился в тёплых страназ, а здесь он на заработках.
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03.06.2021 16:20 Відповісти
Дело не в евреях , а в их сути . Деньги на всём . На войне , на мире , на базаре , а проще , они умеют , а другие не умеют . Так в чём их винить ?
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03.06.2021 16:25 Відповісти
Конечно. На революциях, войнах, голоде, на репрессиях... Замечательные ребята.
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03.06.2021 16:29 Відповісти
Ну они такие ...
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03.06.2021 16:30 Відповісти
Предлагаю перед ними за всё это извиниться.
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03.06.2021 16:32 Відповісти
фюрер знав.
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03.06.2021 16:54 Відповісти
Сам понял, че сказанул?
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03.06.2021 16:25 Відповісти
Не я один. Пока что ты один не понял.
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03.06.2021 16:30 Відповісти
ну шо, зебилье, поняли, где ваше место? В стойле(это для непоянтливых).
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03.06.2021 16:20 Відповісти
последних двух лет ???? ой...а чё это так????
совсем не видите связи ? ))))))
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03.06.2021 16:21 Відповісти
спасибі резнікову і на тому, що сказав саме так... Більша деталізація призведе до його відставки, і він це розуміє.
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03.06.2021 16:35 Відповісти
К началу новой каденции Зели страна будет готова идти в Таёжный Союз.
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03.06.2021 16:22 Відповісти
Янек искренне захотел в Европу, но ему не дали....тогда реально Европа была близка, а потом --- полная ЕвроПРОФАнация
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03.06.2021 16:28 Відповісти
Понятно. Водка с пивом? Поддержка европейской и евроатлантической интеграции в Украине снизилась на 5% в течение последних двух лет, - Резников - Цензор.НЕТ 5035
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03.06.2021 16:30 Відповісти
нет! сначала папаша хронический алкоголик, потом пьяная акушерка
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03.06.2021 16:31 Відповісти
"но ему не дали" Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції в Україні знизилася на 5% упродовж останніх двох років, - Резніков - Цензор.НЕТ 2882 - "нам же ничего не рассказывают!" Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції в Україні знизилася на 5% упродовж останніх двох років, - Резніков - Цензор.НЕТ 429
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03.06.2021 23:15 Відповісти
"Это признак разочарования в европейском векторе крупнейших сторонников"

Это признак того, что украинцам, особенно молодым, засирают мозг всякие блогеры типа Шария.
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03.06.2021 16:23 Відповісти
И величайший Буба своим постоянным нытьем, что плохие ЕС и США нехотят подтирать за ним сопли и уриновые лужи с "куличами".
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03.06.2021 16:35 Відповісти
Просто пипл, устав ждать реформ и разочаровавшись, лично самоинтегрируется в ЕС и Северную Америку и поэтому в дальнейшем это будет сказываться на наших опросах и выборах
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03.06.2021 16:24 Відповісти
Что это за художественный свист?
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03.06.2021 16:24 Відповісти
ви разом із зюзею отримаєте за це від путєна ніштяки
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03.06.2021 16:25 Відповісти
ПАЧИМУ МЫ НИВНАТА??111
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03.06.2021 16:34 Відповісти
Та ви що? А напрямок на мордор збільшився так?🤬 Це маніпуляція, бо навіть мої сусіди - совкові тепер за Європу!!! Мені аж дивно було, бо років 10 від них чув тільки зерню про СНД!
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03.06.2021 16:34 Відповісти
меньше трубите об этом, больше делайте что говорят Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції в Україні знизилася на 5% упродовж останніх двох років, - Резніков - Цензор.НЕТ 3882 ...а умный нарит устал уже от пустозвонства, ему нужно чтобы здесь и сейчас!... Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції в Україні знизилася на 5% упродовж останніх двох років, - Резніков - Цензор.НЕТ 1441
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03.06.2021 16:36 Відповісти
Все дуже просто - хто хотів євроінтегруватися та мали можливість, після обрання президентом телепня криворіжського - просто взяли та й переїхали до Європи - нащо чекати те, чого вже тут не буде ? життя одне, та хочеться жити зараз а не дивитися як багатіють до нестями інші...
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03.06.2021 16:41 Відповісти
Зеля йде своїм задуманим шляхом. Розмови про НАТО і ЄС - маскування і обман.
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03.06.2021 16:45 Відповісти
Шмаркля не просто так критикує західних лідерів і НАТО. Ось вже й наступний етап: впарити піплу думку що НАТО і Євроінтеграція нам не потрібна.
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03.06.2021 17:08 Відповісти
Без улучшения уровня жизни, это абсолютно логично. Всегда в масштабном плане всё пляшет от "холодильника". Майдан тоже в т.ч. был из-за разговоров о "европейских зарплатах". Этот аргумент был далеко не последним, мягко говоря.
Вывод- назрели уже радикальные изменения в экономике. Причём "велосипед" придумывать ненужно. Достаточно, просто изучить опыт передовых, на сегодняшний день, стран (с чего они начинали подниматься). Правда, нынешняя укр."элита" и олигархи будут сильно против. Но "СНБО" в помощь- места в тюрьмах найдутся. По-другому никак- процент недовольных будет только расти. Особенно если война совсем прекратится и весь народ сконцентрирует своё внимание только на "холодильнике".
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03.06.2021 16:51 Відповісти
Тому війна і не припиняється. А змінювати економіку просто нікому. Бо у владі олігархи та їх ставленики. РНБО? Це абсолютно кишеньковий орган. Прищемити він може тільки неугодних чинній владі. Не більше того.
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03.06.2021 21:00 Відповісти
А уж в Брекситании эта поддержка насколько уменьшилась... Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції в Україні знизилася на 5% упродовж останніх двох років, - Резніков - Цензор.НЕТ 2964
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03.06.2021 16:55 Відповісти
Чушь и манипулирование общественным сознанием. Не более того.
сейчас даже некоторые бывшие ватники стали прозападными.
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03.06.2021 16:57 Відповісти
Походу вливают в уши чтоб сделать страну "нейтральной зоной". Ни нато ни ес ни рашка и ее клоуб.
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03.06.2021 16:58 Відповісти
+ зебилизация всей страны.
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03.06.2021 17:02 Відповісти
23 МАРТА 2021. Почти 60% украинцев желают вступления в ЕС - опрос центра Разумкова. В случае проведения референдума о вступлении Украины в ЕС, Более 59% всех опрошенных (или 80% среди тех, кто намерен принять участие в референдуме) проголосовали бы за вступление, и соответственно 26% и 17% видно врагов Украины: ( сепаратистов, капитулянтов, коллаборнтов , украинофобов, террористов...разных оборотней - выродков из 5 кремлёвской колоны - против вступления.
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03.06.2021 17:49 Відповісти
І хто в тому винний???
Невже Європа та США???
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03.06.2021 17:59 Відповісти
Та невже? Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції в Україні знизилася на 5% упродовж останніх двох років, - Резніков - Цензор.НЕТ 1995
І чому б це... Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції в Україні знизилася на 5% упродовж останніх двох років, - Резніков - Цензор.НЕТ 1411
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03.06.2021 18:56 Відповісти
Та ж сама риторика, як в інуковощча та азірова, перед відмовою, від асоціації...
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03.06.2021 19:09 Відповісти
если поддержка европейской и евроатлантической интеграции в Украине снизилась на 5% в течение последних двух лет, то это безсомнения работа прорашистких "зе" слуг,которые делают все от них зависящее ,по указанию рашиста, для того,что бы снижать эту поддкржку
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03.06.2021 19:26 Відповісти
От дебил. За последних два года, при зеленке, выехало в Европу процентов 15 и хотят выехать остальные, кто сватов не смотрел. Вот вам и падение на 5 процентов.
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03.06.2021 19:35 Відповісти
Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції в Україні знизилася на 5% упродовж останніх двох років, - Резніков - Цензор.НЕТ 8486
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03.06.2021 20:09 Відповісти
Вот и Люся на всех канлах и ютубах рассказует шо ЕС, САШ и НАТО гавно, нефиг нам указывать шо делать! Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції в Україні знизилася на 5% упродовж останніх двох років, - Резніков - Цензор.НЕТ 7121 А мы пойдем путем друзей ***** Алиева и Эрдогана Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції в Україні знизилася на 5% упродовж останніх двох років, - Резніков - Цензор.НЕТ 2914 (токо без нефти и проливов)
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03.06.2021 23:18 Відповісти
 
 