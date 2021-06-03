УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15097 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїФоторепортаж Хабарники
2 743 6
хабар (3992) Київ (13836) Нацполіція (13929)

Співробітник поліції, який вимагав хабаря за непритягнення до відповідальності за дрібні правопорушення, затриманий у Києві. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Співробітник Дарницького управління поліції ГУ Нацполіції в Києві викрито у вимаганні грошей за непритягнення до кримінальної відповідальності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Співробітник поліції, який вимагав хабаря за непритягнення до відповідальності за дрібні правопорушення, затриманий у Києві 01

Вимаганням хабарів займався 22-річний поліцейський відділу превенції, до "співпраці" він залучив 24-річного раніше судимого за викрадення автомобілів.

Так на одній із вулиць столиці спільники зупинили двох чоловіків, у яких при огляді виявили згортки з порошкоподібною речовиною. Осіб доставили до відділу поліції, де замість відповідних дій, поліцейський почав вимагати по 10 тисяч гривень з кожного киянина за непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

Один із чоловіків перерахував хабаря на зазначену поліцейським картку, інший надав йому частину суми на руки, решту пообіцяв наступного разу. Відразу після одержання другої частини "відкупних" співробітника поліції та його посібника затримали.

Співробітник поліції, який вимагав хабаря за непритягнення до відповідальності за дрібні правопорушення, затриманий у Києві 02

Також дивіться: У Харкові затримано поліцейського: за 5 тис. дол. продавав посаду в ДБР. ВІДЕО+ФОТО

Співробітник поліції, який вимагав хабаря за непритягнення до відповідальності за дрібні правопорушення, затриманий у Києві 03

Правоохоронці встановили інші епізоди вимагання та отримання хабарів вищезазначеним поліцейським з осіб, які здійснювали дрібні крадіжки з магазинів або наркозалежних та їхніх батьків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заступник голови Чернігівської ОДА і посередник затримані на одержанні $ 160 тис. хабаря за сприяння в приватизації готельного комплексу. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мелкие нарушения - мелкие взятки.
ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ ! Сотрудник полиции, вымогавший взятки за непривлечение к ответственности за мелкие правонарушения, задержан в Киеве - Цензор.НЕТ 6074
показати весь коментар
03.06.2021 16:20 Відповісти
По виду-точно сироты...
показати весь коментар
03.06.2021 16:36 Відповісти
"свінота нєобразованая" Співробітник поліції, який вимагав хабаря за непритягнення до відповідальності за дрібні правопорушення, затриманий у Києві - Цензор.НЕТ 199
показати весь коментар
03.06.2021 16:36 Відповісти
"Один из мужчин перечислил взятку на указанную полицейским карточку", НА КАРТОЧКУ, КАРЛ.
показати весь коментар
03.06.2021 16:43 Відповісти
нова мусарня - очьень важьно.
показати весь коментар
03.06.2021 17:23 Відповісти
А ОСТАЛЬНЫХ !!!??? ЭТО Ж ДАЖЕ НЕ 1% ВЗЯТОЧНИКОВ В МВД !!!
показати весь коментар
04.06.2021 06:59 Відповісти
 
 