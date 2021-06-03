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Ексслідчий СБУ підозрюється в отриманні 80 тис. дол. хабаря від іноземця, - НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Ексслідчий СБУ підозрюється в отриманні 80 тис. дол. хабаря від іноземця, - НАБУ

Детективи НАБУ повідомили колишньому старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області про підозру у вимаганні та отриманні 80 тис. дол. хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБУ, в межах розслідування кримінального провадження за підозрою громадянина США, вимагав та одержав від останнього неправомірну вигоду в особливо великому розмірі за вчинення процесуальних та слідчих дій, що вплинули на пом’якшення запобіжного заходу, скасування арешту майна та банківських рахунків іноземця.

Дії ексслідчого СБУ кваліфіковані за ч.4 ст. 368 КК України.

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Розслідування наведених фактів НАБУ та САП здійснюють із лютого 2020 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Если нет меченых купьюр и краски на руках хрен они чо докажут Экс-следователь СБУ подозревается в получении 80 тыс. долл. взятки от иностранца, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3883
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03.06.2021 16:38 Відповісти
Экс-следователь СБУ подозревается в получении 80 тыс. долл. взятки от иностранца, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8627 Экс-следователь вымогал экс-доллары.
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03.06.2021 16:43 Відповісти
 
 