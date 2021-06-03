УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14905 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
1 369 11
Білорусь (5969) Держприкордонслужба (4341) кордон (3111) Дейнеко Сергій (80)

Україна буде нарощувати систему охорони кордону з Білоруссю, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна буде нарощувати систему охорони кордону з Білоруссю, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Охорону буде нарощувати вздовж усього кордону, зокрема в зоні відчуження.

Про це голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив під час робочої поїздки на кордон з Республікою Білорусь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Нам необхідно продовжувати нарощувати систему охорони державного кордону з Білоруссю. Це стосується всієї ділянки, в тому числі і меж зони відчуження. І хоч на сьогодні, обстановка на кордоні з Республікою Білорусь стабільна, а охорона кордону здійснюється посилено, ми й далі посилюємо наші технічні та інженерні можливості. Ми маємо забезпечити національну безпеку України від усіх можливих загроз", - зазначив Дейнеко.

Він додав, що Держприкордонслужба враховує всю інформацію, що може вплинути на охорону кордону і максимально задіює всі необхідні ресурси.

Дивіться також: "Закопав паспорт у лісі і намагався видати себе за українця", - прикордонники затримали росіянина з тепловізором на Сумщині. ВIДЕО

Дейнеко також перевірив використання прикордонниками в охороні кордону безпілотних авіаційних комплексів та патрульних катерів на річковій ділянці. Крім того, він проінспектував стан охорони кордону в межах зони відчуження на ділянці відділу "Іванків".

Зазначається, що окрему увагу прикордонники приділили посиленню ділянок кордону з Білоруссю підрозділами швидкого реагування, в тому числі 10-го Окремого загону оперативного реагування "ДОЗОР".

"Під час поїздки у пункті пропуску "Вільча" Голова Держприкордонслужби також перевірив як в сьогоднішніх умовах відбуваються пропускні операції, зважаючи на зменшення пасажиропотоку через карантинні обмеження. Відмітимо, що це один з семи пунктів пропусків, які нині функціонують на українсько-білоруському кордоні", - говориться в повідомленні.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+1
Liufthansa tocno neletajet,a turki da letajet v Minsk
1:25 PMLH1486
Frankfurt (FRA)Lufthansa319Canceled
показати весь коментар
03.06.2021 17:52
+1
Ja ne ruski stob pisal bi na ruskom,jesli ti ruski tak i pisi.U nas v skolax na ruskom neucit,tak sto pisu kak ucili
показати весь коментар
03.06.2021 18:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
заминировали и делов то...
показати весь коментар
03.06.2021 16:39 Відповісти
Не стіну, а СТІНИЩЕ зЄ ПОЧНУТЬ БУДУВАТИ?
показати весь коментар
03.06.2021 16:41 Відповісти
беларусь-Украина 1100 км ; россия-Украина 2300 км . Украина будет наращивать систему охраны границы с Беларусью, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 7486
показати весь коментар
03.06.2021 16:41 Відповісти
На ютубе выложили фильм об аресте Протасевича.
Посмотрите, кому интересно.
показати весь коментар
03.06.2021 16:43 Відповісти
Люфтганза летает прямым рейсом в Минск 2 раза в неделю, по крайней мере до конца июня -- дальше не смотрел. На завтра, в самолёте есть ещё 8 свободных мест...

Турки -- за те же деньги, каждый день, только через Анкару или Стамбул... -- от 9, до 24 часов полёта -- тоска.... *( -- но хто-то ж ездит...
показати весь коментар
03.06.2021 16:46 Відповісти
Eto budet na dolgo mozet na god ili bolse.Vozdusnaja navigacija Belorus teriajet mnogo deneg mozet po 100 tysiac evro v den,plius avia liniji Belavia i ecio 4 trasportnyje s Belorus im zapreceno letat v ES strani
показати весь коментар
03.06.2021 18:02 Відповісти
Слухай! -- имей уважение к читателю... -- ...не можешь не писать кирилицей , не пиши латиницей! -- это нечитабельно.
показати весь коментар
03.06.2021 18:07 Відповісти
Ja ne ruski stob pisal bi na ruskom,jesli ti ruski tak i pisi.U nas v skolax na ruskom neucit,tak sto pisu kak ucili
показати весь коментар
03.06.2021 18:12 Відповісти
Ихь аух кайн руссэ. Шрайбаю нурно дойчными бухштабами -- дамитно дих ферштейно было...*)
показати весь коментар
03.06.2021 18:21 Відповісти
Liufthansa tocno neletajet,a turki da letajet v Minsk
1:25 PMLH1486
Frankfurt (FRA)Lufthansa319Canceled
показати весь коментар
03.06.2021 17:52 Відповісти
Ще треба змінити правила перетину українського кордону білорасєянами і усієї шушери з азійського саюзу, з якого переляку білорасєяни мають перетинати кордон України як українці? Треба зробити для них червоний пас, як білорасєяни зробили нам, і тримати їх там годинами "сейчас к вам падайдут"...
показати весь коментар
03.06.2021 20:02 Відповісти
 
 