Зеленський розповів, що іноді будить міністрів раніше їхніх iPhone: Я десь о 5.30 або о 6 ранку читаю різну інформацію

Президент Володимир Зеленський рано-вранці переглядає різну інформацію, після чого виходить на зв'язок з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністрами чинного Кабміну.

Про це він повідомив під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад у Хмельницькому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я десь о 5.30 або о 6 ранку кожен день читаю різну інформацію, важливу і не дуже. І після цього розмовляю з прем'єром, з міністрами, потроху вони вже звикають, що ми занадто рано починаємо розмовляти, починаємо працювати. Іноді я даю свої сигнали раніше їхніх iPhone", - зазначив Зеленський.

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