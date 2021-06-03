Зеленський розповів, що іноді будить міністрів раніше їхніх iPhone: Я десь о 5.30 або о 6 ранку читаю різну інформацію
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Президент Володимир Зеленський рано-вранці переглядає різну інформацію, після чого виходить на зв'язок з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністрами чинного Кабміну.
Про це він повідомив під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад у Хмельницькому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я десь о 5.30 або о 6 ранку кожен день читаю різну інформацію, важливу і не дуже. І після цього розмовляю з прем'єром, з міністрами, потроху вони вже звикають, що ми занадто рано починаємо розмовляти, починаємо працювати. Іноді я даю свої сигнали раніше їхніх iPhone", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+48 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар03.06.2021 16:55
+46 Kirill Ponomarev
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+31 Zelya Vsyo
показати весь коментар03.06.2021 17:01
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Нє спиюітся юному ковбою...
Фсє о Народє думаєт...
Было бы правовое, посылали бы министры клоуна заниматься своими прямыми обязанностями в рабочее время, а не когда вздумается.
Надеюсь что после завершения каденции его осудят за превышение властных полномочий.
И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
😥
А вообще, если сократить количество дебильных видео, тупых заявлений для идиотов и не кататься в отпуск по 10 раз в год, то можно и в 6:00 подниматься.
А если переехать жить на Банковую, не тратя 30-40 минут на поездки в двух направлениях, еще масса времени свободного появится.
🙄
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tZE inform
В Хмельницком Вову понесло ... " Я где-то в 5.30 или в 6 утра читаю различную информацию. И после этого разговариваю с премьером, с министрами ..." Ну да Потом просыпаюсь около 10 и появляюсь на работе к 12