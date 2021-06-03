УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14992 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
1 045 19
Польща (5170) Тристороння контактна група (826) Цихоцький (40)

Польща готова стати новим майданчиком для переговорах у рамках ТКГ, - посол Цихоцький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Польща готова стати новим майданчиком для переговорах у рамках ТКГ, - посол Цихоцький

Польща готова стати новим майданчиком для проведення засідань Тристоронньої контактної групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Главкому" заявив посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький.

Він не знає, чи розглядається Варшава як місце для проведення засідань ТКГ.

"Це не проблема. Були випадки, коли Захід і Росія домовлялися про можливість разового скасування візових санкцій. Якщо буде бажання провести переговори у Варшаві, або Кракові, ми логістично будемо готові, у нас багато хороших місць для переговорів", - зазначив Цихоцький.

Посол розуміє, що повернутися до офлайну в Мінську буде складно, оскільки "якийсь МІГ або якийсь "Хамас" щось влаштує".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гроші від "Північного потоку-2" Росія пустить на ракети і танки проти країн-сусідів, - посол Польщі Цихоцький

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Поляки - идеальная площадка: всем близко, все заинтересованы в успехе
(общая граница с Московией Польше точно ни к чему)
И в Польше не орудует Хамас
показати весь коментар
03.06.2021 17:15
+2
між Польщєю і Білоруссю на території Польщі є містечко Влодава - українці можуть там і ночувати, а кацапляді можуть звалить у Білорусь там пару хвилин.
показати весь коментар
03.06.2021 18:13
+1
Гарна ідея )
показати весь коментар
03.06.2021 18:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поляки - идеальная площадка: всем близко, все заинтересованы в успехе
(общая граница с Московией Польше точно ни к чему)
И в Польше не орудует Хамас
показати весь коментар
03.06.2021 17:15 Відповісти
Зі всієї поваги до Польщі краще все таки в країні трохи по далі.

Я розумію, що це все глибока історія, але Андрусівське перемир'я і Ризький договір свідчать що в конфлікт України з московією не варто залучати Польщу.
показати весь коментар
03.06.2021 17:34 Відповісти
Ну я об этом и говорю, что только кремлядям, зебилоидам, Порошенко все срет в штаны)
показати весь коментар
03.06.2021 18:40 Відповісти
А в нього що діарея ніяк не припиниться?
показати весь коментар
03.06.2021 18:57 Відповісти
Как раз наоборот, это у вас от фамилии Порошенко, круглосуточная диарея.
показати весь коментар
03.06.2021 19:37 Відповісти
Польща готова стати новим майданчиком для переговорах у рамках ТКГ, - посол Цихоцький - Цензор.НЕТ 7401
показати весь коментар
03.06.2021 20:06 Відповісти
Саме Московія Україну та Польщу і помирила.
Перед загрозою спільного ворога ми завжди домовимось.
показати весь коментар
03.06.2021 18:09 Відповісти
В Польщі може з'явитись спокуса поділити, як це було не раз в історії.
Давайте не спокушати нашого друга і партнера.
показати весь коментар
03.06.2021 18:14 Відповісти
Очень хорошая идея, предложение!
Ну кремлядь и их шестерки,не согласятся скорее всего, ибо ***** нужно будет поспать, пожрать, как это ему втихаря делал лукашенко, а поляки его нахрен пошлют.
показати весь коментар
03.06.2021 18:01 Відповісти
на кордоні із Польщею і Білоруссю і Україною: палатку із стільцями і столами на території Польщі, а на ніч усі у свій вагончик на свою територію ))))
показати весь коментар
03.06.2021 18:08 Відповісти
між Польщєю і Білоруссю на території Польщі є містечко Влодава - українці можуть там і ночувати, а кацапляді можуть звалить у Білорусь там пару хвилин.
показати весь коментар
03.06.2021 18:13 Відповісти
Гарна ідея )
показати весь коментар
03.06.2021 18:32 Відповісти
Краків саме те місце для перемовин Польща готова стати новим майданчиком для переговорах у рамках ТКГ, - посол Цихоцький - Цензор.НЕТ 5661
показати весь коментар
03.06.2021 19:17 Відповісти
Готова Польша, не готова - надо тест пройти. Пусть польские повара сварят манную кашку и отправят Кравчуку на дегустацию на предмет наличия комочков. А Кравчук уже по результатам дегустации озвучит своё авторитетное мнение - подходит ли Польша под инсталляцию геолокации гериатрического пансионата "ТКГ" или нет? И вообще, нахрена сдалась эта Польша, пора уже как-то поближе к пальмам и кипарисам. И шоб кругом мангровые заросли, и шоб кокосы на головы сыпались. А на Польском побережье Балтийского моря только простатит и высидишь. А лахудры вместо бикини в утеплённых рейтузах уже с хроническим цеститом разве способны навеять умиротворяющее настроение? Один только вид бабских рейтузов с начёсом провоцирует на ураганную стрельбу со всех калибров до последнего боеприпаса.
показати весь коментар
03.06.2021 20:01 Відповісти
 
 