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Польща готова стати новим майданчиком для переговорах у рамках ТКГ, - посол Цихоцький
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Польща готова стати новим майданчиком для проведення засідань Тристоронньої контактної групи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Главкому" заявив посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький.
Він не знає, чи розглядається Варшава як місце для проведення засідань ТКГ.
"Це не проблема. Були випадки, коли Захід і Росія домовлялися про можливість разового скасування візових санкцій. Якщо буде бажання провести переговори у Варшаві, або Кракові, ми логістично будемо готові, у нас багато хороших місць для переговорів", - зазначив Цихоцький.
Посол розуміє, що повернутися до офлайну в Мінську буде складно, оскільки "якийсь МІГ або якийсь "Хамас" щось влаштує".
Топ коментарі
+3 Colt
показати весь коментар03.06.2021 17:15
+2 Веретено
показати весь коментар03.06.2021 18:13
+1 Shuha
показати весь коментар03.06.2021 18:32
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(общая граница с Московией Польше точно ни к чему)
И в Польше не орудует Хамас
Я розумію, що це все глибока історія, але Андрусівське перемир'я і Ризький договір свідчать що в конфлікт України з московією не варто залучати Польщу.
Перед загрозою спільного ворога ми завжди домовимось.
Давайте не спокушати нашого друга і партнера.
Ну кремлядь и их шестерки,не согласятся скорее всего, ибо ***** нужно будет поспать, пожрать, как это ему втихаря делал лукашенко, а поляки его нахрен пошлют.