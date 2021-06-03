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Новини Політика України
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США (14476) Тейлор (117) мінські угоди (2216) нормандська четвірка (1523) Тристороння контактна група (826)

"Нормандського формату" потрібні нові гравці і нове місце переговорів, - експосол США Тейлор

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Нормандський формат", ймовірно, потребує оновлення: нових гравців і зміни місця переговорів. США розглядають можливість приєднатися до "Нормандського формату".

Про це віцепрезидент зі стратегічної стабільності і безпеки Інституту миру США, експосол США в Україні Вільям Тейлор заявив під час онлайн-заходу "Стратегія реінтеграції України для її східних регіонів", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Йому (Нормандського формату. - Ред.) дійсно потрібно більше енергії, більше оновлення. І, можливо, йому необхідні нові гравці. І, можливо, йому необхідно нове місце, нова локація, нове місто. Складно уявити, що ми повернемося до Мінська. Хто хоче зараз летіти над територією Білорусі? Це ризиковано", - сказав він.

За словами Тейлора, в США розглядають можливість приєднання до Нормандського формату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін обговорював з Меркель і Макроном зустріч глав МЗС у Нормандському форматі, дата не визначена, - Пєсков

"Я б хотів вірити, що Сполучені Штати будуть відігравати велику роль на запрошення президента Зеленського. Все, що я можу сказати: вони розглядають це. Я думаю, це обговорювалося, коли держсекретар Блінкен був у Києві два тижні тому", - додав Тейлор.

На питання про те, чому американська адміністрація ще не бере участь у цьому процесі, експосол вказав, що адміністрація Байдена все ще проводить призначення на посади.

"Як я згадував, це обговорювалося, коли держсекретар Блінкен був у Києві з президентом Зеленським, міністром закордонних справ Кулебою, можливо, з віцепрем'єр-міністром Резнікова", - зазначив Тейлор.

Він вказав, що може йтися про різні формати, наприклад, переговори США, Росії та України або про формат Нормандської четвірки, до якого приєднаються Америка, Велика Британія, Канада або про Будапештський формат.

Також читайте: Домовився із Зеленським і Путіним про зустріч голів МЗС у нормандському форматі, - Макрон

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Много. Азербайджан например около 30 лет воду в ступе толк, пока не понял, что пора заканчивать этот онанизм.
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03.06.2021 17:21
+3
Сколько ещё должно пройти лет, чтобы пришло озарение про бестолковость таких форматов?
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03.06.2021 17:17
+2
в фейсбуке у меня вот такая реклама. это именно реклама (соответствующий значок стоит)
"Нормандскому формату" нужны новые игроки и новое место переговоров, - экс-посол США Тейлор - Цензор.НЕТ 3107
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03.06.2021 17:17
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Странно , что не зеля это сказал .
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03.06.2021 17:12 Відповісти
в фейсбуке у меня вот такая реклама. это именно реклама (соответствующий значок стоит)
"Нормандскому формату" нужны новые игроки и новое место переговоров, - экс-посол США Тейлор - Цензор.НЕТ 3107
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03.06.2021 17:17 Відповісти
Главное что на него в Украине самый низкий налог. Вот где можно ожидать инвестиций. Потеснят Авакяна.
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03.06.2021 21:23 Відповісти
Сколько ещё должно пройти лет, чтобы пришло озарение про бестолковость таких форматов?
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03.06.2021 17:17 Відповісти
Много. Азербайджан например около 30 лет воду в ступе толк, пока не понял, что пора заканчивать этот онанизм.
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03.06.2021 17:21 Відповісти
Причем,даже арменнский друг-партнер раиссия собственнім уем подавилась, от полового, в данном конфликте, бессилия !
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03.06.2021 17:27 Відповісти
30 лет воду в ступе толк
-- и с боями, при помощи Турции, ввёл в процесс онанизма Россию... -- теперь, тот же самый толк, но уже в четыре руки...*)
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03.06.2021 17:27 Відповісти
У нас времени нет, мы на грани развала. Ничего ж не работает, только форматы разные обсуждают.
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03.06.2021 17:28 Відповісти
Кто хочет сейчас лететь над территорией Беларуси? Это рискованно", - сказал он.
Китайцы щас в небе над Беларусью рулят... -- куди завгодно...
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03.06.2021 17:24 Відповісти
після плівок мертвечука приходить думка,
що мінські угоди - це розвод пуйлом і його партнером петей
Макрона і Меркель
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03.06.2021 18:32 Відповісти
Если в число своих подельников, т.е. к макрону и меркель, путлер добавит байдена, то это будет означать что байден уже заключил сделку с пуйлом по продаже Украины
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03.06.2021 20:39 Відповісти
США рассматривают возможность присоединиться к "Нормандскому формату" Источник: https://censor.net/ru/n3269326
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Если США будет присоединяться, то кто-то, сразу отсоединится, и "Нормандский формат", станет "мертвой тусовкой" единомышленников, как G7))
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03.06.2021 23:13 Відповісти
 
 