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Новини Суспільство
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аукціон (100) продаж (224) в'язниця (389) Малюська Денис (295)

Тюрми розходяться як гарячі пиріжки. Майно першої колонії пішло з аукціону за ціною, майже втричі дорожчою за стартову, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Тюрми розходяться як гарячі пиріжки. Майно першої колонії пішло з аукціону за ціною, майже втричі дорожчою за стартову, - Малюська

Сьогодні, 3 червня, на аукціоні продали перший лот у рамках "Великого розпродажу в'язниць" - майно колонії №48 (Хуторівка, 2).

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, стартова ціна основного об'єкта - 132 млн 674 тис. 303 грн. 55 копійок, ціна продажу за результатами торгів - 377 500 000 гривень.

"... зростання ціни на аукціоні - мало не втричі!!! У торгах взяли участь 7 учасників. Це перший продаж з "Великого розпродажу в'язниць ", - зазначив міністр.

Він також нагадав, що розподіл виручених коштів відбуватиметься за принципом 30/70: 30% піде до державного бюджету.

"70% піде на відновлення тюремної інфраструктури і "Великий розпродаж в'язниць" перетвориться на "Велике будівництво в'язниць". Тільки замість покинутого і розваленого мотлоху ми отримаємо нові в'язниці, які відповідають європейським стандартам і не є ганьбою для держави. Коротше кажучи, тюремну реформу не зупинити!", - додав він.

Тюрми розходяться як гарячі пиріжки. Майно першої колонії пішло з аукціону за ціною, майже втричі дорожчою за стартову, - Малюська 01

"Твоє обличчя, коли в'язниці розходяться як гарячі пиріжки))", - прокоментував Малюська своє фото, прикріплене до посту про продаж в'язниці.
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Топ коментарі
+22
Идиот а где вы шавки еврейские сидеть сами то будете,? Аль одно наказание смертная казнь!!!!!????
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03.06.2021 17:13
+11
Лицо дебила. Браслет идиота. Кабинет вора.
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03.06.2021 17:52
+9
Тюрьмы расходятся как горячие пирожки. Имущество первой колонии ушло с аукциона по цене, почти в три раза выше стартовой, - Малюська - Цензор.НЕТ 6793

На всех барыг хватит!
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03.06.2021 17:18
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Прошу не продавайте все! Оставьте что нибудь для себя! Вам там жить! (Долго и счастливо).
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03.06.2021 19:40 Відповісти
а какого хрена аж 3 воскицательных знака ???? удачная сделка для государства??? хрен там. 1. отдали громадную территорию, готовые здания, всю инфраструктуру за 10 лямов евро

2 7 лямов отдадут покупателю на ремонт.
3 государство получит 3 ляма
4 очередной миллионер организует ОХРЕНИТЕЛЬНЫЙ бизнес за пару лямов.

5 у нас очень много очень богатых людей которых будут сажать
6 тюрьма не гостинница а значит клиента ждать не нужно, значит всегда аншлаг.
7 гостинници по доходу перед платной тюрьмой будут просто курить бамбук, особенно у нас
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03.06.2021 19:51 Відповісти
Что Вы такое забористое придумываете?) Никакого ремонта и "частных тюрем" там не будет, старые здания давно недействующей тюрьмы снесут, на их месте построят жилые дома (например).
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03.06.2021 20:19 Відповісти
это очень прибильний бизнес. есть условия договора. ну могут оттяпать кусок территории. не больше.
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03.06.2021 20:58 Відповісти
Тюрьмы нужно заполнять чиновниками, а не распродавать.
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03.06.2021 21:28 Відповісти
Рішення трохи забарилося,років на 25.....
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03.06.2021 22:32 Відповісти
А зеков куда дели? Амнистировали?
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03.06.2021 23:51 Відповісти
Их там не было, продают здания и территории давно недействующих тюрем и изоляторов.
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04.06.2021 00:10 Відповісти
Это бывшие зэки при бабле покупают себе дачи в стиле Ностальгия
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04.06.2021 00:11 Відповісти
в каждой фирме должно быть по инвалиду/можно по психической линии.

Но украинское правительство, сплошь сформированное из инвалидов - это перебор, ребята.
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04.06.2021 00:43 Відповісти
Важко сказати добре це чи погано. Але ті тюрми що були, культивували злочинців. Хоча як правило зе-комнда завжди обсирається... Є великий шанс що все піде не так...
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04.06.2021 09:48 Відповісти
Як би той Малюська ся не вдавив тими гарячими пиріжками.
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04.06.2021 16:50 Відповісти
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