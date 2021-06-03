Тюрми розходяться як гарячі пиріжки. Майно першої колонії пішло з аукціону за ціною, майже втричі дорожчою за стартову, - Малюська

Сьогодні, 3 червня, на аукціоні продали перший лот у рамках "Великого розпродажу в'язниць" - майно колонії №48 (Хуторівка, 2).

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, стартова ціна основного об'єкта - 132 млн 674 тис. 303 грн. 55 копійок, ціна продажу за результатами торгів - 377 500 000 гривень.

"... зростання ціни на аукціоні - мало не втричі!!! У торгах взяли участь 7 учасників. Це перший продаж з "Великого розпродажу в'язниць ", - зазначив міністр.

Він також нагадав, що розподіл виручених коштів відбуватиметься за принципом 30/70: 30% піде до державного бюджету.

"70% піде на відновлення тюремної інфраструктури і "Великий розпродаж в'язниць" перетвориться на "Велике будівництво в'язниць". Тільки замість покинутого і розваленого мотлоху ми отримаємо нові в'язниці, які відповідають європейським стандартам і не є ганьбою для держави. Коротше кажучи, тюремну реформу не зупинити!", - додав він.

"Твоє обличчя, коли в'язниці розходяться як гарячі пиріжки))", - прокоментував Малюська своє фото, прикріплене до посту про продаж в'язниці.