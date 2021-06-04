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Новини Політика України
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Зеленський (17450) НАТО (5134) Резніков (1386)

Надання Зеленському можливості виступити на саміті НАТО покаже, що і ЄС, і Альянс на боці України, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Надання Зеленському можливості виступити на саміті НАТО покаже, що і ЄС, і Альянс на боці України, - Резніков

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вважає, що надання президенту Володимиру Зеленському можливості виступити на саміті НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі, буде знаком, що і ЄС, і НАТО стоять на боці України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо саміт, який має пройти 14 червня, відбудеться і буде розмова про виклики, яким є також і агресія Російської Федерації, то я впевнений, що в разі ініціативи країн-учасників ЄС і країн НАТО запропонувати виступити президенту України Зеленському з брифінгом на 15 хвилин перед учасниками саміту НАТО - це буде очевидний знак всьому світу, що Росії протистоїть цивілізований альянс НАТО і цивілізований альянс ЄС, і що вони стоять на боці України", - заявив Резніков.

Нагадуємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що майбутній саміт НАТО, який пройде 14 червня в Брюсселі, буде коротким, тому участь країн-партнерів, таких як Україна і Грузія, не передбачено.

Читайте також: ЄС і НАТО - спільна мета України і Грузії. Йти до неї ми повинні спільно, - Шмигаль
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Топ коментарі
+16
Бред больного. Для такого выступления нужен результат «проделанной работы», а не сиюминутные фантазии
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03.06.2021 17:30
+15
А на кой ляд он там нужен?
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03.06.2021 17:29
+12
чтоб обосрамиться как всегда... ну и Ленку выгулять...
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03.06.2021 17:36
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А на кой ляд он там нужен?
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03.06.2021 17:29 Відповісти
чтоб обосрамиться как всегда... ну и Ленку выгулять...
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03.06.2021 17:36 Відповісти
Схоже, що оці дізнались про наявність роялю, яким майже не користуються.
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03.06.2021 17:38 Відповісти
Предоставление Зеленскому возможности выступить на саммите НАТО покажет, что и ЕС и Альянс стоят на стороне Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 747
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03.06.2021 18:01 Відповісти
Бред больного. Для такого выступления нужен результат «проделанной работы», а не сиюминутные фантазии
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03.06.2021 17:30 Відповісти
А ещё нужен рояль, которого в штаб-квартире НАТО нет. Предоставление Зеленскому возможности выступить на саммите НАТО покажет, что и ЕС и Альянс стоят на стороне Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 2207
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03.06.2021 18:10 Відповісти
Хоче там всім членам альянсу кинути пред'яви "Чому ми не в НАТО?!!!".

Раптом хто пропустив цей треш.
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03.06.2021 17:31 Відповісти
⚡️ПОРТНИКОВ | Як Зеленський будує популістський режим | Ексклюзивне інтерв'ю на "ПРЯМОМУ"
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03.06.2021 18:25 Відповісти
Сказал Резников, а на фоте Шмыгаль...
-- Му-Му написал Тургенев, а памятник Пушкину...
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03.06.2021 17:31 Відповісти
На фото Резніков.
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03.06.2021 17:33 Відповісти
Предоставление Зеленскому возможности выступить на саммите НАТО покажет, что и ЕС и Альянс стоят на стороне Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 7834
шмыгаль (верх) резников (низ)))))
Предоставление Зеленскому возможности выступить на саммите НАТО покажет, что и ЕС и Альянс стоят на стороне Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 3443

.....
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03.06.2021 17:39 Відповісти
Що у одно, що у другого - рильце в "пушку" Предоставление Зеленскому возможности выступить на саммите НАТО покажет, что и ЕС и Альянс стоят на стороне Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 8971
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03.06.2021 17:44 Відповісти
Один генетический код. И полное отсутствие совести.
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03.06.2021 18:55 Відповісти
Предоставление Зеленскому возможности выступить на саммите НАТО покажет, что и ЕС и Альянс стоят на стороне Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 660
Предоставление Зеленскому возможности выступить на саммите НАТО покажет, что и ЕС и Альянс стоят на стороне Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 2839
*)
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03.06.2021 17:34 Відповісти
Предоставление Зеленскому возможности выступить на саммите НАТО покажет, что и ЕС и Альянс стоят на стороне Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 8806
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03.06.2021 17:52 Відповісти
...соседнего поля ягоды...
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03.06.2021 18:08 Відповісти
Ага. Подозреваю, что это - один и тот же человек. Предоставление Зеленскому возможности выступить на саммите НАТО покажет, что и ЕС и Альянс стоят на стороне Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 3695
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03.06.2021 18:10 Відповісти
То Рєзніков, Шмигаль не такий.)))
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03.06.2021 17:34 Відповісти
-- все они из ОПы от бениной матери...*)
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03.06.2021 17:41 Відповісти
Обое евреи
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03.06.2021 17:41 Відповісти
Організаторам Саміту доведеться передбачити, для цього, додатковий реквізит
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03.06.2021 17:31 Відповісти
Текст только хорошо подготовьте, и пусть выучит наизусть, а то все НАТО блевать разбежится...
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03.06.2021 17:33 Відповісти
Пусть Петя выступит, если Зелю боятся.
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03.06.2021 17:34 Відповісти
Зелю боятся😂😂😂
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03.06.2021 17:35 Відповісти
А к чему тут "петя"? Собрался выступать Зельц. Так что мимо.
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03.06.2021 17:42 Відповісти
А кто это? Предоставление Зеленскому возможности выступить на саммите НАТО покажет, что и ЕС и Альянс стоят на стороне Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 1091
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03.06.2021 17:53 Відповісти
шантажик?
ему ж пока ничего не пообещали))) опять жеж... НАТО ему ничего не должно !!
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03.06.2021 17:36 Відповісти
Они бояться шо в гардеропе могут вещи попропадать и копии стенограммы будут в Москве продавать во всех киосках...
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03.06.2021 17:36 Відповісти
кто такой резников бородатое чмо
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03.06.2021 17:38 Відповісти
Неужели этому ПОЦу дадут возможность выступить на саммите НАТО, тогда готовьтесь к очередной порции позора!!!!!
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03.06.2021 17:39 Відповісти
в твоем вонючем кремле никакого позора за самые гнусные проделки.... а нам советуешь позориться? пшел в дупу гундяю-сатанисту..
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03.06.2021 18:18 Відповісти
Ты дебил или просто погулять вышел???!
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03.06.2021 19:15 Відповісти
кому готовиться, придурок, ты по Фройду дистанцируешься от моей нации? или специально показываешь что ты гнусный кацап?
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03.06.2021 21:05 Відповісти
Ты, дегенерат, ты сначала определись - по фройду, хрейду или все-таки Фрейду!!!! А вот то что стець да еще и панас то это, поц, не значит что ты украинец!
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03.06.2021 21:09 Відповісти
фрейд- примитивная совковщина, на Западе только Фройд. вылезь из совка, лапоть.
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03.06.2021 21:11 Відповісти
Такую ахинею, которую он обычно несет, и нам невозможно понять, а уж им, да еще и с переводом на английский-вообще атас Предоставление Зеленскому возможности выступить на саммите НАТО покажет, что и ЕС и Альянс стоят на стороне Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 1754
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03.06.2021 17:39 Відповісти
Десь у якихось клоунів я це вже чув: "Ну вазьмітє мєня! Ну вазьмітє мєня!"
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03.06.2021 17:40 Відповісти
Предоставление Зеленскому возможности выступить на саммите НАТО покажет, что и ЕС и Альянс стоят на стороне Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 9785

....
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03.06.2021 17:46 Відповісти
якщо нєлох відкриє там рота, від України всі відвернуться.
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03.06.2021 17:41 Відповісти
Краще нехай ЗЄля вдома сидить, бо ще нахамить там людям, навушник з вуха випаде, буде нести всіляку муть про "плюси" совка, і скептицизм українців до НАТО.
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03.06.2021 17:41 Відповісти
...он уже и так наговорил за неделю , другие бы за такой базар ему вломили по самое не х Предоставление Зеленскому возможности выступить на саммите НАТО покажет, что и ЕС и Альянс стоят на стороне Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 1591 очу, видать канабису перекурил - совсем рамсы попутал , смерд!!!))
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03.06.2021 21:30 Відповісти
Він як виступить , всі одразу зрозуміють шо з нами шутки плохі.
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03.06.2021 17:44 Відповісти
"... это будет очевидный знак всему миру, что России противостоит цивилизованный альянс НАТО и цивилизованный альянс ЕС, и что они стоят на стороне Украины", - заявил Резников.
Не в дверь, так в окно. А если не пригласят, так значит они стоят на стороне России? Резников, та что ли? Не понимаю, зачем так подставляться то по глупому?!
Тем более, что ранее Столтенберг вполне недвусмысленно заявил, что предстоящий саммит НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе, будет коротким, поэтому участие стран-партнеров, таких как Украина и Грузия, не предусмотрено.
Но Резникову видимо пох, что там заявляет генеральный секретарь НАТО. Главное понавязываться, при этом ставя ещё невыгодные для Украины противопоставления.
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03.06.2021 17:44 Відповісти
вы хотя бы одну стенограмму его выступлений смотрели? Там такой "поток сознания", бессмысленный набор слов
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03.06.2021 17:45 Відповісти
завжди співчуваю перекладачам ))) треба якось з"вязувати отой набір слів )))
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03.06.2021 17:49 Відповісти
А рояль в штаб-квартире НАТО имеется? А то шо ж за выступление Зеленского и без рояля? И вообще, если участники саммита НАТО не увидят выступление Зеленского, то ничего не потеряют: в непосредственной близости от штаб-квартиры НАТО имеется знаменитая Брюссельская достопримечательность - фонтан "Писающий Мальчик" - желающие из числа участников саммита на перекуре сходят и посмотрят (у Зеленского не больше).
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03.06.2021 17:47 Відповісти
ну любит Зеленский выступать

пусть выступит
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03.06.2021 17:47 Відповісти
Пианину в нату дорого везти.
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03.06.2021 18:08 Відповісти
так його не запросили!!!? Чого він рветься туди?
Він же запевняв, - якщо його не запрошуватимуть, він сам проситися не буде!
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03.06.2021 18:14 Відповісти
І НАТО, і ЄС на боці України. А зЕ?
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03.06.2021 18:17 Відповісти
А Зеля на боці тих , хто 95- у кварталу мілліони платить за ,, сватів" 😀
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03.06.2021 18:23 Відповісти
Это хорошо.Расскажет им пару анекдотов и приколов, снимет стресс и напряжение.
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03.06.2021 18:23 Відповісти
Ты его слышал?
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03.06.2021 18:27 Відповісти
Один дурак может задать столько вопросов, что на них и сто мудрецов не ответят.
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03.06.2021 18:27 Відповісти
Для чого тратися на поїздку і "зашкваритися" там, простіше відосик послати.
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03.06.2021 18:27 Відповісти
Так он же сам отказался в 2019 ехать на саммит НАТО...

Надо его поуговаривать?
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03.06.2021 18:40 Відповісти
Ни концертов ни корпоративов на саммите НАТО не проводят
- зачем тогда там, да и везде, нужен этот ЗЕ?
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03.06.2021 19:19 Відповісти
что бы иметь брифинг в НАТО "зе" надо очистить ОП от рашистских ахентов
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03.06.2021 19:20 Відповісти
це така ж сама подія як єрмак готовтвся до штатів, навіть запрошення розіслав кнгресменам в ніодин не дав відповіді тоді хтось з них повідомив,що візит не планувався і якась хохма. А в Їзраїлі зеленскьий буквально вимагав, щоб йому дали толкнуть речуху. Но там порахували, що в такий трагічний день клоунів на трибуну випускати не треба. Тоді пішов до стіни плачу і довго там матюкався один. Після його паризьського бурмотіння ніхто не захоче сісти з ним за один стіл. Які там стенограми хтось читає.
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03.06.2021 19:20 Відповісти
Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что предоставление президенту Владимиру Зеленскому возможности выступить на саммите НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе, будет знаком, что и ЕС и НАТО стоят на стороне Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3269331

Какая тонкая подстава, чисто кацапская чиновничья игра.
Этого шморклю в серьез ни кто не воспринимает, кто ж его пришласит. Вот и весь расчет, этой кацапской консервы.
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03.06.2021 19:38 Відповісти
по логике Резникова: если Зеленскому не предоставят возможность выступить и трибуне НАТО и запилить там возможно видосик, то значит Альянс стоит не на стороне Украины...
как в том анекдоте: "Василь Иваныч, у тебя спички в кармане есть?.
- Не, нету...
- ..аааа, значит у тебя член не стоит!"
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03.06.2021 20:12 Відповісти
А те зеоеньське вивчило нову партію для рояля чи з чим воно виступить?
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03.06.2021 20:43 Відповісти
Все з точністю навпаки, якщо дати змогу ЗЕ виступити на цьому поважному зібрані, то на членстві у НАТО та ЄС треба поставити великий хрест.
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03.06.2021 22:49 Відповісти
А кто вам сказал, что ЕС и НАТО сейчас на стороне Украины?
Что у них общего с коррумпированным и лгущим на каждом шагу режимом Зеленского?
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03.06.2021 23:53 Відповісти
Ну и нахрена ЕС и НАТО выступление ЗЕленного клоуна?

У них там что нет своего цирка, что они должны зажопного гастролера смотреть?
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04.06.2021 12:41 Відповісти
 
 