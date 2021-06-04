Надання Зеленському можливості виступити на саміті НАТО покаже, що і ЄС, і Альянс на боці України, - Резніков
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Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вважає, що надання президенту Володимиру Зеленському можливості виступити на саміті НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі, буде знаком, що і ЄС, і НАТО стоять на боці України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо саміт, який має пройти 14 червня, відбудеться і буде розмова про виклики, яким є також і агресія Російської Федерації, то я впевнений, що в разі ініціативи країн-учасників ЄС і країн НАТО запропонувати виступити президенту України Зеленському з брифінгом на 15 хвилин перед учасниками саміту НАТО - це буде очевидний знак всьому світу, що Росії протистоїть цивілізований альянс НАТО і цивілізований альянс ЄС, і що вони стоять на боці України", - заявив Резніков.
Нагадуємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що майбутній саміт НАТО, який пройде 14 червня в Брюсселі, буде коротким, тому участь країн-партнерів, таких як Україна і Грузія, не передбачено.
Будь ласка, зачекайте...
Раптом хто пропустив цей треш.
-- Му-Му написал Тургенев, а памятник Пушкину...
шмыгаль (верх) резников (низ)))))
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ему ж пока ничего не пообещали))) опять жеж... НАТО ему ничего не должно !!
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Не в дверь, так в окно. А если не пригласят, так значит они стоят на стороне России? Резников, та что ли? Не понимаю, зачем так подставляться то по глупому?!
Тем более, что ранее Столтенберг вполне недвусмысленно заявил, что предстоящий саммит НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе, будет коротким, поэтому участие стран-партнеров, таких как Украина и Грузия, не предусмотрено.
Но Резникову видимо пох, что там заявляет генеральный секретарь НАТО. Главное понавязываться, при этом ставя ещё невыгодные для Украины противопоставления.
пусть выступит
Він же запевняв, - якщо його не запрошуватимуть, він сам проситися не буде!
Надо его поуговаривать?
- зачем тогда там, да и везде, нужен этот ЗЕ?
Какая тонкая подстава, чисто кацапская чиновничья игра.
Этого шморклю в серьез ни кто не воспринимает, кто ж его пришласит. Вот и весь расчет, этой кацапской консервы.
как в том анекдоте: "Василь Иваныч, у тебя спички в кармане есть?.
- Не, нету...
- ..аааа, значит у тебя член не стоит!"
Что у них общего с коррумпированным и лгущим на каждом шагу режимом Зеленского?
У них там что нет своего цирка, что они должны зажопного гастролера смотреть?