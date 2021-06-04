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Україна просить включити її в німецько-американські переговори щодо "Північного потоку-2", - посол Мельник

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна просить включити її в німецько-американські переговори щодо

Газопровід "Північний потік 2" - удар в саме серце України: як з точки зору економіки, так і насамперед безпеки.

Саме тому Україна вимагає участі в німецько-американських переговорах з цього вкрай небезпечного проєкту. Україна має сидіти за одним столом і мати право голосу. Про це заявив виданню Welt український посол в Берліні Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

За його словами, ще у вівторок українська сторона висловила відповідне прохання до уряду ФРН.

"Було б абсолютною катастрофою, перш за все для взаємної довіри, якщо цей гешефт буде досягнуто між Берліном і Вашингтоном - за рахунок України", - додав дипломат.

Читайте також: Представники США й Німеччини обговорили "Північний потік-2" та ризики, які він становить для України і європейської енергобезпеки
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Для чого , перетворити перемови у шоу.
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03.06.2021 17:42 Відповісти
схоже посол в Німеччині - це само зе, настільки недолугі та хамські заяви!
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03.06.2021 17:54 Відповісти
Поезд ушел, сами виноваты.
Сидите и ждите результата, прочем как всегда
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03.06.2021 18:15 Відповісти
тогда и Польшу нужно включать в эти переговоры и Францию и всю Еврокомиссию, кторая против СП-2
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03.06.2021 20:05 Відповісти
надо не просить а требовать Украина просит включить ее в германо-американские переговоры по "Северному потоку-2", - посол Мельник - Цензор.НЕТ 8014
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03.06.2021 20:30 Відповісти
Я, если честно, плохо понимаю, каким боком к СП-2 США, но ладно, мировой полицейский, и может (?) решать, что выгодно ФРГ, Австрии, Франции... А Украина то чего? Зеля сегодня вообще отморозил; "без денег за транзит, у нас денег на войну не будет". Т. е. Раша должна платить за войну с ней))))
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03.06.2021 20:57 Відповісти
 
 