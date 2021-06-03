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План вакцинації проти коронавірусу за травень в Україні недовиконано у 14 разів, - експерт KSE Ганиченко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

План вакцинації проти коронавірусу за травень в Україні недовиконано у 14 разів, - експерт KSE Ганиченко

Щоб вакцинувати до кінця року 70% дорослого населення, потрібно робити 225 тис. щеплень на добу включно з вихідними. Зараз цей показник становить близько 13 тис. щеплень.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За словами Ганиченка, в Європі стабільні темпи вакцинації – плюс 15 млн осіб на тиждень вакциновані, і вже 239 млн осіб отримали принаймні одну дозу вакцини.

"Україна серйозно відстає, і зараз 2,8% населення України вакциновані принаймні однією дозою вакцини. Рівень вакцинації в України в десять разів менший, ніж рівень вакцинації в середньому в Європі", - заявив аналітик.

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Він додав, що наразі 32% населення європейських країн вакциновані від COVID-19.

"Рівень вакцинації в Україні у травні не змінився через те, що не було вакцин, партії почали прибувати лише в другій половині травня. Сьогодні ці темпи почали збільшуватись, і ми сподіваємося, що ці темпи будуть виходити спочатку на рівень 70 тисяч осіб на добу і будуть наближатись до позначки, яку потрібно досягнути, - вакцинації 70% дорослого населення до кінця 2021 року", - наголосив він.

За словами Ганиченка, можна очікувати, що у зв’язку з новими поставками партій вакцин з червня темпи вакцинації прискоряться.

Він зауважив, що для досягнення показника в 70% вакцинованих дорослих до кінця поточного року в Україні потрібно робити по 225 тисяч щеплень на добу включно з вихідними. Зараз цей показник становить близько 13 тисяч щеплень на добу.

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При цьому він зазначив, що на сьогодні використано 42% всіх вакцин, які поставлені в Україну.

"Національний план вакцинації станом на травень 2021 року недовиконаний у 14 разів. У ньому вказувалось, що більше 5 млн щеплень планувалось на травень, а по факту ми маємо півмільйона щеплень, зроблених в травні", - заявив аналітик, нагадавши, що цей план був оприлюднений урядом України 12 квітня 2021 року.

За його словами, головною причиною невиконання плану вакцинації у травні стало зволікання з поставками вакцин та їхня недостатня кількість.
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Топ коментарі
+7
Фигня какая, это после учительских зарплат в 4000$, инвестнянь, роста ВВП в 40%, и многого чего. Сейчас актуальна борьба с олигархатом, РНБО готовит санкции...
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03.06.2021 17:36
+1
"На Донеччині готові вакцинувати жителів непідконтрольних Україні територій - ОДА."

У Донецькій області передбачили три пункти щеплень від коронавірусу для жителів непідконтрольних Україні територій.
Їх розташували у амбулаторіях села Бугас, селища Новотроїцьке та селища міського типу Ольгинка, повідомив директор департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації Володимир Колесник.
Про це передає кореспондент Радіо Свобода.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-donetska-oblast-vaktsynatsiia/31288783.html
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03.06.2021 17:36
+1
что теперь сова лупоглазая будет блеять?
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03.06.2021 17:39
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Фигня какая, это после учительских зарплат в 4000$, инвестнянь, роста ВВП в 40%, и многого чего. Сейчас актуальна борьба с олигархатом, РНБО готовит санкции...
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03.06.2021 17:36 Відповісти
что теперь сова лупоглазая будет блеять?
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03.06.2021 17:39 Відповісти
"На Донеччині готові вакцинувати жителів непідконтрольних Україні територій - ОДА."

У Донецькій області передбачили три пункти щеплень від коронавірусу для жителів непідконтрольних Україні територій.
Їх розташували у амбулаторіях села Бугас, селища Новотроїцьке та селища міського типу Ольгинка, повідомив директор департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації Володимир Колесник.
Про це передає кореспондент Радіо Свобода.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-donetska-oblast-vaktsynatsiia/31288783.html
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03.06.2021 17:36 Відповісти
ну чого вакцинація поперла...раптово вакцини З*явилися, небагато, але..для чинуш пфайзера підвезли, а простому піплу короновак
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03.06.2021 17:36 Відповісти
нічєво, хуже нє будет!
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03.06.2021 17:44 Відповісти
Дануна...
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03.06.2021 17:45 Відповісти
Щоб виконувати план вакцинації, треба вакцинувати всіх бажаючих, без всяких обмежень і попередніх записів. Багато людей просто боїться вакцинуватись і пункти вакцинації простоюють без роботи, бо чекають на клієнтів певних пільгових категорій. До влади це ніяк не доходить. Слава богу, що почали у Києві та Львові вакцинувати по вихідних.
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03.06.2021 18:19 Відповісти
слива навеки!
еще бы боб взял взад то из-за чего ему слива то. но нет, вирусок боба посадил на бутылку - слава вирусу.
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03.06.2021 18:27 Відповісти
Этим скотам и недомек, что нужно для Киева организовать сеть пунктов вакцинации, хотя бы в пределах своего района. Как выборы в органы власти - так находят и помещение и кадры и компьютеры, как сделать что-то для людей - у этих скотов сразу отключается мозх.
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03.06.2021 19:02 Відповісти
На субботу мои коллеги собираются идти на вакцинацию в порядке живой очереди.
Уверен, все будет, как всегда: хвост очереди в несколько км; люди, пришедшие еще с ночи; и один кабинет для вакцинации на всех. Да, и еще тетя, с трудом понимающая, как ввести в компьютер данные. Это Украина, июнь 2021 года.
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03.06.2021 19:01 Відповісти
не волнуйтесь, художников, которые нарисуют нужные цифры, хватает. К концу лета план будет перевыполнен в 14 раз.
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03.06.2021 20:20 Відповісти
Удивили. В 14 раз? А не в 140?
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04.06.2021 00:09 Відповісти
 
 