План вакцинації проти коронавірусу за травень в Україні недовиконано у 14 разів, - експерт KSE Ганиченко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Щоб вакцинувати до кінця року 70% дорослого населення, потрібно робити 225 тис. щеплень на добу включно з вихідними. Зараз цей показник становить близько 13 тис. щеплень.
Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
За словами Ганиченка, в Європі стабільні темпи вакцинації – плюс 15 млн осіб на тиждень вакциновані, і вже 239 млн осіб отримали принаймні одну дозу вакцини.
"Україна серйозно відстає, і зараз 2,8% населення України вакциновані принаймні однією дозою вакцини. Рівень вакцинації в України в десять разів менший, ніж рівень вакцинації в середньому в Європі", - заявив аналітик.
Він додав, що наразі 32% населення європейських країн вакциновані від COVID-19.
"Рівень вакцинації в Україні у травні не змінився через те, що не було вакцин, партії почали прибувати лише в другій половині травня. Сьогодні ці темпи почали збільшуватись, і ми сподіваємося, що ці темпи будуть виходити спочатку на рівень 70 тисяч осіб на добу і будуть наближатись до позначки, яку потрібно досягнути, - вакцинації 70% дорослого населення до кінця 2021 року", - наголосив він.
За словами Ганиченка, можна очікувати, що у зв’язку з новими поставками партій вакцин з червня темпи вакцинації прискоряться.
Він зауважив, що для досягнення показника в 70% вакцинованих дорослих до кінця поточного року в Україні потрібно робити по 225 тисяч щеплень на добу включно з вихідними. Зараз цей показник становить близько 13 тисяч щеплень на добу.
При цьому він зазначив, що на сьогодні використано 42% всіх вакцин, які поставлені в Україну.
"Національний план вакцинації станом на травень 2021 року недовиконаний у 14 разів. У ньому вказувалось, що більше 5 млн щеплень планувалось на травень, а по факту ми маємо півмільйона щеплень, зроблених в травні", - заявив аналітик, нагадавши, що цей план був оприлюднений урядом України 12 квітня 2021 року.
За його словами, головною причиною невиконання плану вакцинації у травні стало зволікання з поставками вакцин та їхня недостатня кількість.
Будь ласка, зачекайте...
У Донецькій області передбачили три пункти щеплень від коронавірусу для жителів непідконтрольних Україні територій.
Їх розташували у амбулаторіях села Бугас, селища Новотроїцьке та селища міського типу Ольгинка, повідомив директор департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації Володимир Колесник.
Про це передає кореспондент Радіо Свобода.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-donetska-oblast-vaktsynatsiia/31288783.html
еще бы боб взял взад то из-за чего ему слива то. но нет, вирусок боба посадил на бутылку - слава вирусу.
Уверен, все будет, как всегда: хвост очереди в несколько км; люди, пришедшие еще с ночи; и один кабинет для вакцинации на всех. Да, и еще тетя, с трудом понимающая, как ввести в компьютер данные. Это Украина, июнь 2021 года.