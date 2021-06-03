Від початку доби порушень режиму припинення вогню не було, - пресцентр ОС
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Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що підрозділи Збройних Сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань із всеосяжного режиму припинення вогню, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи.
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Ежедневный отчет № 126/2021, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) от 2 июня 2021 года
КИЕВ 2 июня 2021
На основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 00:00 2 июня 2021 года (по восточноевропейскому летнему времени)
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Краткое изложение :В Донецкой области СММ зафиксировала 59 нарушений режима прекращения огня, в том числе 2 взрыва.
За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 49 нарушений.
В Луганской области Миссия зафиксировала 167 нарушений режима прекращения огня, в том числе 21 взрыв.
За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 42 нарушения.
Мужчина и женщина получили ранения в результате детонации взрывоопасных предметов около Горловки Донецкой области.
Наблюдатели утеряли контроль над пространственными положением БПЛА СММ малого радиуса действия возле подконтрольной правительству Трехизбенки Луганской области.
Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
БПЛА СММ зафиксировали присутствие людей на участке разведения в районе Золотого в дневное время.
Миссия способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
Наблюдатели зафиксировали свежую воронку вблизи Пивничного Донецкой области.
СММ продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 3 КПВВ, а также на соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Луганской области.
Свободу передвижения Миссии по-прежнему ограничивали, в том числе в неконтролируемом правительством пункте пропуска на границе вблизи Вознесеновки (бывш. Червонопартизанск) Луганской области
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