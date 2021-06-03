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Податкова реформа, яку наш уряд збирається скопіювати з польської, може привести до погіршення ситуації, - European Business Review

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Податкова реформа, яку наш уряд збирається скопіювати з польської, може привести до погіршення ситуації, - European Business Review

Член парламентського комітету з економічних й монетарних справ Фульвіо Мартушелло звернувся до президента, спікера та глави уряду нашої держави з листом. У своєму зверненні він пояснив шкідливість змін, які будуть частиною нового податкового законопроєкту.

Видання European Business Review також порадило обережно ставитися до спроб копіювати податкові реформи країн ЄС. Мова йде про Польщу, де уряд піднімає податки для фермерів та фрілансерів. Зазначається, що копіювання чужого досвіду для України буде безуспішним. Причина у частій зміні керівників уряду, корупцію та відтік працездатного населення за кордон. Українські політологи погоджуються з такими застереженнями.

Виникає ідея скопіювати польський досвід чи інших держав. Але потрібно виходити з власної ситуації. Копіювання чужого досвіду – завжди погана ідея. Враховувати інший досвід треба. І польський досвід, наприклад, ми враховували в реформі децентралізації. Але виходили все ж таки з наших потреб, з наших особливостей. І зараз нам треба виходити з власної структури бізнесу, а не з польської,
– пояснив політичний експерт Володимир Фесенко.

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Статистика показує, що, на відміну від України, Польща демонструє швидше відновлення економіки – на майже 45% у квітні у порівнянні з аналогічним періодом торік. Такі темпи дозволяють полякам збільшити податкове навантаження.

Тому податкова реформа, яку наш уряд збирається скопіювати з польської, європейським аналітикам здається незбалансованою і здатною замість зростання призвести до погіршення ситуації в економіці.
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Топ коментарі
+6
Налоговая реформа, которую наше правительство собирается скопировать с польской, может привести к ухудшению ситуации, - European Business Review - Цензор.НЕТ 7394
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03.06.2021 17:51
+4
Налоговая реформа, которую наше правительство собирается скопировать с польской, может привести к ухудшению ситуации, - European Business Review - Цензор.НЕТ 8940
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03.06.2021 18:05
+3
А сколько этому Фульвио Мартушелло заплатили , что он неизвестно Как Озаботился. Значит В Польще все Правильно и перейнять Нужно.
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03.06.2021 17:52
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А какая разница?? Налоговая реформа, которую наше правительство собирается скопировать с польской, может привести к ухудшению ситуации, - European Business Review - Цензор.НЕТ 4472
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03.06.2021 17:47 Відповісти
Налоговая реформа, которую наше правительство собирается скопировать с польской, может привести к ухудшению ситуации, - European Business Review - Цензор.НЕТ 8940
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03.06.2021 18:05 Відповісти
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03.06.2021 18:26 Відповісти
Налоги нужно убрать полностью! Тогда в страну деньги хлынут рекой, ибо налоги не нужно платить.
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03.06.2021 17:50 Відповісти
Глупость! Деньги ценны не сами по себе а в сочетании с возможностями их вложения! Ну и куда в Украине вы можете вложить деньги с гарантией чтобы их не сперли и чтобы они принесли прибыль?!!
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03.06.2021 18:24 Відповісти
да море куда. создавать надо уметь новые продукты. например берешь участок и выращиваешь на нем кукурузу, строишь производство и делаешь вискарь или новый какой-то напиток и продаешь его на рынок и Украины и мира. смотря какие еще деньги, если есть больше денег, то инвестируешь в добычу лития и кобальта и никеля и строишь под него производство батарей для электромобилей и батарей для телефонов, а в Украине большие залежи и батареи востребованы ибо телефонов море и тренд на электрокары и плюс для других видов транспорта или беспилотников тоже батареи делать. Есть газ и нефть в Украине. в Украине залежи огромные разных руд. Лес есть и можно мебель строить. Да все перечислять, это тут книгу написать можно на тысячу страниц и больше...
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03.06.2021 19:58 Відповісти
Одне запитання - чому цього зовсім нема?
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03.06.2021 20:42 Відповісти
Потому что система выстроена так, чтобы блага государства были только у олигархов, а должна быть система для всех равная, а не для меньшинства - олигархов. Если изменить систему с олигархии на демократическую либеральную, чтобы власть была у всего народа и законы принимались под народ, а не олигархов. Чтобы всем людям можно было получать землю и кредиты от государства, чтобы делать и заниматься на ней своей продукцией. И конечно знания нужны людям и образование должно в стране выйти на другой уровень. По тв тоже нужно не идиотские передачи показывать деградантские, а умные передачи должны быть - про технологии мира, про создание бизнеса всего в мире, по книгам передачи хорошим делать. Система должна быть выстроена такая, чтобы помочь людям создавать бизнесы, получать земли, помощь государства в реализации продукции. Нужно сделать страну возможностей, чтобы все получили свободу и могли заниматься чем хотят и чтобы государство помогало еще.
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03.06.2021 20:55 Відповісти
про море возможностей развития вы написали правильно но забыли маленькую деталь! вот вы пришли создали построили а потом пришел дядя ВАСЯ местный начальник и решением карманного суда все забрал себе!! а пока вы будите бегать по судам и доказывать что вы не БАРАН ваше все то что вы понастроили распилят и продадут!! вам потом вернут то что останется но как говорится вы после этого уже ничего строить не захотите!!!
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03.06.2021 21:29 Відповісти
Ключове тут "єслі ізмєніть". Чого панівна система зробити 30 років не дає, оскільки вибудована вона не просто так, а для забезпечення собі самій і своїй верхівці, перш за все, ексклюзивних умов отримання прибутків без зайвих зусиль і на шкоду країні. Це неспростовно підтверджується OL&ifdim=world&tstart=575154000000&tend=1521842400000&hl=uk&dl=uk&ind=false" target="_BLANK">трендом нашого ВВП на душу населення.
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03.06.2021 21:49 Відповісти
Еще проблема в том, что олигархи тупые. Если бы у людей было больше денег от своих бизнесов созданных и олигархи бы зарабатывали больше ибо потребление людьми было бы больше и олигархов услуг и прибыль олигархов была бы больше! Но они тупые и они систему сделали, что никто кроме них не может зарабатывать. А раз люди не имеют денег, то люди могут только меньше потреблять услуг олигархов.
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03.06.2021 21:57 Відповісти
Тут крити нема чим. Їх тупість конкурує хіба що з їх лінощами і боягузством створити щось нове, і нарешті починати піднімати країну.
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03.06.2021 22:49 Відповісти
Навіть зробивши їх від'ємними, ми не отримаємо ніякого припливу, окрім кіпрських грошей наших олігархів. Лише гарантовано знищивши систему олігархічних преференцій, і запропонувавши відповідну програму розвитку та гарантій незалежному бізнесу, можна на щось розраховувати.
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03.06.2021 20:40 Відповісти
Налоговая реформа, которую наше правительство собирается скопировать с польской, может привести к ухудшению ситуации, - European Business Review - Цензор.НЕТ 7394
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03.06.2021 17:51 Відповісти
«Ти візьмеш цю дорогу. Даш їм гроші, хороша ж компанія. Дайте їм заказ. Бєз етіх бумажєк... І побудувати цю дорогу!».
В. Зеленський, під час відвідин об'єкту ремонту автошляху в Дніпропетровській області, 2019 р.
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03.06.2021 17:52 Відповісти
А сколько этому Фульвио Мартушелло заплатили , что он неизвестно Как Озаботился. Значит В Польще все Правильно и перейнять Нужно.
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03.06.2021 17:52 Відповісти
В Польше работает "право", "законность", коррупция сведена к минимуму и много чего еще не так как у нас...
Всё мною перечисленное, а точнее её отсутствие у нас - приведет к тому, что с людей сдерут последнее - накажут гривней, и сроками... А в конечном итоге - все средтсва будут разворовано властью имущими !
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03.06.2021 18:10 Відповісти
Да конечно,поляки нам не пример,в когда овца гетьманович ставил нам в пример засрашку и переписывал путинские законы все тихо молчали.
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03.06.2021 17:54 Відповісти
У нас і так а ля 90 наближаються
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03.06.2021 17:56 Відповісти
Естественно. Какое еще повышение налогов!? Вы бы эти хоть все собрали- большая часть бизнеса в тени! Налоги можно поднимать в тех странах, где экономика страны устоявшиеся и крепко стоит на ногах. А в Украине только ещё больше бизнеса уйдет в "тень". И правильно сделают. Налоги нужно радикально уменьшать, а кое-где и вообще отменять. Нашли с кого копировать, с успешной и крепкой сегодня Польши))
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03.06.2021 17:57 Відповісти
Горбачёв, когда-то, хотел построить экономику СССР по типу китайской...
-- на шо, ему из зала справедливо заметили: Для этого нужны китайцы! *)
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03.06.2021 17:58 Відповісти
Так копировать надо Польшу 90-х, когда в Польше все было в жопе, как сейчас в Украине, а не Польшу-2021.
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03.06.2021 18:06 Відповісти
пояснительная записка к закону про налоги с гугла, фейсбука и т.п.

Налоговая реформа, которую наше правительство собирается скопировать с польской, может привести к ухудшению ситуации, - European Business Review - Цензор.НЕТ 8909
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03.06.2021 18:10 Відповісти
помните был такой план "Шатун". над которым все ржали и рассказывали что то фейк.
я напомню. вчитайтесь в фамилии и вспомните когда всплыл этот самый план "Шатун"

Налоговая реформа, которую наше правительство собирается скопировать с польской, может привести к ухудшению ситуации, - European Business Review - Цензор.НЕТ 8589
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03.06.2021 18:13 Відповісти
ХУЖЕНЕБУДЕТ😁😁😁😁
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03.06.2021 18:14 Відповісти
ЗЕбильчик, об этом уже давно говорят, а не кто-то что-то. И да, нормальные люди знают о чем говорят, а тупорылые фанаты, к тому-же безмозглые, пытаются оправдать свою тупость. Или ты не слышал о желании повысить НДС? Или не приняли закона о штрафе студентов? Или тарифы у нас обоснованные? А может брехня, что сало салоедам импортируют Польша с Канадой? Лучше прикрой свой червивый рот. Да, совсем забыл, можешь и Пороха мудачного к своему Голобородьку забрать - одним говном мазаны.)))
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03.06.2021 20:07 Відповісти
Видишь ли, *****, меня здесь если не трут, то банят.... Но ты таки сплюнь, что насосала, а то подавишься!!!!!!
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04.06.2021 08:40 Відповісти
Налоговая реформа, которую наше правительство собирается скопировать с польской, может привести к ухудшению ситуации, - European Business Review - Цензор.НЕТ 479
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03.06.2021 18:23 Відповісти
кому дав вказівку...Ленке купить на вечер бутыль вискаря? Или может быть этому...как его...лысому? Каким образом он может давать указания кому то, что то купить, кроме как завскладу в офисе ***********, купить пару рулонов туалетной бумаги или закупщику кокса, закупить пару дорожек? ВСЁ!!!
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03.06.2021 18:36 Відповісти
Потрепался и обосрался. За прошлый год этот завод не выпустил ни единого вагона. Кроме всего, продукция завода имеет давно устаревшую модификацию - отопление углем и так далее. Потому и заказов не было, а новые проекты не разрабатываются. Нет взаимодействия между правительством и производителем. И так у них везде и во всем.)))
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03.06.2021 20:10 Відповісти
Пока в стране остутствует справедливый суд до тех пор тут ничего не будет! не один нормальный бизнесмен сюдя деньги вкладывать не будет! будут токо либо бандиты либо спекулянты!! А нормального справедливого суда у нас не будет потому что первым кого посадит справедливый суд это будут представители власти начиная с президента!!!
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03.06.2021 18:26 Відповісти
а ви помітили, що кожен, хто приходить до влади, обіцяє навести порядок в судовій системі?) схоже, нам пороблено) звісно, з таким кривосуддям навряд чи вийде вивести економіку на достойний рівень
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03.06.2021 19:47 Відповісти
хах, понабирали мавпочок, то й не дивно, що вони копіюють бездумно, що інші роблять і виходить не розвиток економіки, а пародія)
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03.06.2021 19:45 Відповісти
С чего-бы не пробовали наши копировать, а получится как в анекдоте про мальчика что с говна милиционера лепил. Для любого действа нужны мозги и руки. Мозгов нет, ибо живут чужим умом, а руки-крюки и не хотят идти к пластическому хирургу, который уже за границей на заработках.)))
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03.06.2021 20:02 Відповісти
 
 