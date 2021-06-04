УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14994 відвідувача онлайн
Новини Суспільство Боротьба з коронавірусом
1 434 20
вакцина (3528) Крим (12756) окупація (5838) Донбас (21733) COVID-19 (18064)

Стартував запис на вакцинацію від COVID-19 для громадян України з тимчасово окупованих територій, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Стартував запис на вакцинацію від COVID-19 для громадян України з тимчасово окупованих територій, - МОЗ

Почався запис на щеплення від COVID-19 громадян України, які проживають на тимчасово окупованих РФ територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та Севастополя і належать до пріоритетних груп (насамперед люди віком 65 років і старші).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Запис на щеплення відбувається за номером контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19 0800 60 20 19.

Під час розмови, оператору необхідно повідомити, з якого ви населеного пункту (уточнивши, що зараз він є тимчасово окупованим), вказати ваші дані і вибрати найзручніший пункт щеплення.

Оператор здійснить запис на вакцинацію і надішле вам СМС-повідомлення з унікальним ідентифікатором, якщо у вас є український номер телефону, або лист на електронну пошту - в разі його відсутності. Цей ідентифікатор також передадуть до Держприкордонслужби України, щоб людину безперешкодно пропустили на підконтрольні уряду України території.

Важливо, що громадяни, які готові здійснити вакцинацію і мають унікальний ідентифікатор з підтвердженням запису на щеплення, не повинні проходити самоізоляцію чи обсервацію.

Читайте також: США виділять 80 млн доз вакцин іншим країнам - серед них і Україна
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
а ихтамнетам моно? а сепарам?...ну этожнашилюди...
хотя....ради того чтоб создать базу данных )))) можно и вакцинировать (чипировать)))) кормильцев ))))
показати весь коментар
03.06.2021 18:02
+6
а зачем? пусть "новичком" вакцинируются
показати весь коментар
03.06.2021 18:10
+4
Вакцину некуда девать?
показати весь коментар
03.06.2021 18:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а ихтамнетам моно? а сепарам?...ну этожнашилюди...
хотя....ради того чтоб создать базу данных )))) можно и вакцинировать (чипировать)))) кормильцев ))))
показати весь коментар
03.06.2021 18:02 Відповісти
надеюсь, вне очереди?
показати весь коментар
03.06.2021 18:05 Відповісти
Саме так. Ті, хто записався в держадміністраціях та в "Дії" зачекають. Стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 для граждан Украины с временно оккупированных территорий, - Минздрав - Цензор.НЕТ 563
показати весь коментар
03.06.2021 18:24 Відповісти
а зачем? пусть "новичком" вакцинируются
показати весь коментар
03.06.2021 18:10 Відповісти
Вакцину некуда девать?
показати весь коментар
03.06.2021 18:11 Відповісти
Чудять без баяна.
показати весь коментар
03.06.2021 18:13 Відповісти
Вот я уверен - если предположить что из ОРДЛО повалят желающие вакцинироваться то наши спецслужбы даже не почешутся на счёт того чтоб проверить, нет ли среди визитёров тех по ком давно уже застенки плачут.
показати весь коментар
03.06.2021 18:35 Відповісти
Нахрена им вакцинироваться в Украине, если в самой ОРДЛО вакцинация началась раньше чем в Украине, и все кто хотел привиться, имели возможность это сделать?
показати весь коментар
03.06.2021 19:42 Відповісти
П.здец. Ордлятина, которая звала паРашку скорее привьется чем простые украинцы.
показати весь коментар
03.06.2021 18:50 Відповісти
а это делается умышленно скорее всего.шоб в случае чего подтвердить слова кураторов о гр.войне.
показати весь коментар
03.06.2021 18:57 Відповісти
Ті що хтять вакцинуватись в Україні , мають звчикати, чи борони Господь вакцинуватись відказними вакцинами. А це бидло, має усі привілеї. зашибісь!
показати весь коментар
03.06.2021 18:50 Відповісти
Стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 для граждан Украины с временно оккупированных территорий, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2983
показати весь коментар
03.06.2021 18:53 Відповісти
а эл.почта с каким адресом.ru?не?
показати весь коментар
03.06.2021 18:56 Відповісти
А чому нема привілегій громадянам України, які живуть там, де жили, нікого не кликали і не можуть зараз вакцинуватись через те, що не вистачає вакцини.
показати весь коментар
03.06.2021 19:00 Відповісти
а мы потерпим. нас же не надо "возращать". Перед нами не надо плясать, низко кланяться, завлекать, детей наших не надо на бюджет, на курсы с 4500 грн. выплат. Мы и так все одобряем.
показати весь коментар
03.06.2021 19:10 Відповісти
Уви, Ви праві на 100%, ті, що вболівають за свою країну, не мають того, що дається тим, що її зрадили.
показати весь коментар
03.06.2021 19:14 Відповісти
ля граждан Украины с временно оккупированных территорий,

------------
С Временно оккупированных?
Не вижу никакых попыток эти терр иторрии освободить
показати весь коментар
03.06.2021 22:17 Відповісти
какой то страшный сон, ***...
Стартував запис на вакцинацію від COVID-19 для громадян України з тимчасово окупованих територій, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2561 Стартував запис на вакцинацію від COVID-19 для громадян України з тимчасово окупованих територій, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8192 Стартував запис на вакцинацію від COVID-19 для громадян України з тимчасово окупованих територій, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2115
показати весь коментар
04.06.2021 07:07 Відповісти
Вже всіх громадян із неокупованих територій вакцінували? Що за херня відбувається?! Хоча іншого у клоунів і не може бути.
показати весь коментар
04.06.2021 09:01 Відповісти
 
 